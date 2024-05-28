WSJ: Россия значительно нарастила производство дронов-камикадзе типа «Герань»

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WSJ: Россия значительно нарастила производство дронов-камикадзе типа «Герань»

Россия значительно нарастила производство беспилотников всех типов, а новый завод в Татарстане планирует выпускать только одних дронов-камикадзе типа «Герань» порядка 6 тысяч единиц в год. Об этом пишет Wall Street Journal.

По данным американского издания, новое предприятие, открытое в зоне экономического развития «Алабуга» в Татарстане, планирует выпускать до 6 тысяч дронов-камикадзе типа «Герань» в год, что очень много. Естественно, беспилотники выпускаются исключительно по иранским технологиям, а собирают их рабочие из Африки. Россия якобы набирает африканских студенток, заставляя работать на предприятии. Применять «Герани» российские солдаты учатся в Сирии. Такую информацию издание подает американским читателям.



Тем не менее издание признает, что завод «Алабуга» набрал очень хороший темп по выпуску «Гераней», на конец апреля выйдя на уровень 4500 беспилотников. Скорей всего, речь идет не о производстве дронов с начала года, а с момента запуска предприятия, а 6 тысяч беспилотников должны быть изготовлены к середине 2025 года. Такая информация распространялась западными изданиями еще в прошлом году.

Также на «Алабуге» производятся и другие беспилотники, используемые российской армией в зоне СВО. В частности, предприятие производит разведывательные беспилотники «Альбатрос», благодаря которым российская армия способна следить за позициями ВСУ, а также перемещениями украинских военнослужащих на передовой.

В общем, американское издание ненавязчиво намекает, что все беды ВСУ от данного завода, поэтому в ближайшее время не исключен удар украинских вооруженных формирований по «Алабуге». Опыт запуска беспилотников по Татарстану у Киева имеется.
13 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 10:25
    По данным американского издания .... Россия якобы набирает африканских студенток, заставляя работать на предприятии.

    По себе судят. Могли бы ещё написать что не только пахать заставляем но и ещё всякое сексуальное рабство устраиваем. wassat
    Нет ну а что - врать им так по полной, чего половинить то....
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 10:42
      Штатный обозреватель немецкого Bild Юлиан Рёпке, исследовал кадры одного из дронов в Курской области, опознанного как Mohajer-6. И что очень плохо для ВСУ, дрон выполнял не такие классические функции разведывательного аппарата, как наблюдение или корректировку, а представлял собой по внешнему виду тот самый ударный БПЛА, который уж явно не захотят увидеть где-нибудь в Киеве или в Ивано-Франковске. И не мудрено: самая последняя модификация «Мохаджера» способна пролететь 2000 км и нести «умные бомбы».А в качестве ударного боеприпаса дальний дрон-бомбардировщик может запускать управляемые снаряды Qaem-5, представляющие собой бомбы с модулями планирования и коррекции.

      Так же германский военный эксперт прокомментировал, если информация правдивая, и на фото действительно «Каем-5», то этот авиационный снаряд способен в самостоятельном полете преодолеть около 40 километров и обладает телевизионной ГСН. В качестве боевой начинки присутствуют фугасные и осколочные БЧ. Есть предположения и о кумулятивных и термобарических зарядах.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:26
    Делать/производить, то, что работает, это логично...
    Не стоит отказываться от модернизации выпускаем ой продукции, потому как от этого зависит эффективность применения устройства.
  3. Бородач Звание
    Бородач
    +6
    Сегодня, 10:29
    В налетах на Украину участвует порядка 100 Гераней. Для того, чтобы геранить ежедневно Украину в таком количестве, нужно производить 35000 Гераней в год. А кто сказал, что 100 Гераней в день достаточно для Украины?
    Так что, Алабуге есть куда стремиться.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 10:32
      100 Гераней - это хорошо. Но вот 200 будет лучше.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 10:51
        200 Гераней - это хорошо. Но вот 500 будет лучше. good
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 10:52
          Да хрен с ним, давайте уж 1000 сразу - чего мелочится то ? laughing
          1. Бородач Звание
            Бородач
            0
            Сегодня, 10:53
            Согласен с вами. Тут нечего мелочиться. Ничего не жалко для небратьев. am good
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:30
    «Россия значительно нарастила производство дронов-камикадзе типа "Герань"» —

    — У нас "Герань" на каждом подоконнике ...
  5. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 10:42
    Я в Елабуге ни одного негра не видел , в Казани есть , студенты.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:45
    Лучше бы прямо написали - скока надо отдать русских за шпиона Гершковича ?Лезут тут всякие аналитики,все считают- когда у нас Германии кончатся. Мы на 400млн $ купили всякой электроники ,только у КНР.Но есть ещё Гонконг с Индонезией.
  7. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 10:46
    Тем не менее издание признает, что завод «Алабуга» набрал очень хороший темп по выпуску «Гераней», на конец апреля выйдя на уровень 4500 беспилотников

    беспилотники это отлично, но откуда они будут знать свои цели, как они будут преодолевать бандеровскую (американскую) рэб, как они будут обходить простейшие средства поражения противника? вот эти вопросы меня беспокоят, а то любит интренет-народ "вундерваффе" - а оценить ближайшие перспективы не в состоянии...
  8. Бадабум
    Бадабум
    +2
    Сегодня, 11:06
    Читал украинские паблики, что в день на Украину влетает 40 дронов (герань) с России, не знаю правда ли, но это огромный позор для России.
    40 дронов в день на всю Украину это ничто, пустота.
    3000 это уже куда лучше.
    В российском правительстве саботажники, нужны массовые производства дронов, а они ведут себя так, будто войны нет и мы не потеряем за три года 200000 человек.