Главы МИД Евросоюза впервые обсудили санкции против Израиля

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Главы МИД Евросоюза впервые обсудили санкции против Израиля

Военная операция армии обороны Израиля в секторе Газа вызывает все большую обеспокоенность в мировом сообществе. Ранее многие лидеры государств осуждали действия ЦАХАЛ в палестинском анклаве, которые уже унесли десятки тысяч жизней мирных граждан.

Между тем власти еврейского государства попросту игнорируют вышеупомянутые осуждения и продолжают расширять зону своей операции в секторе Газа, добравшись до его южной части, где находится город Рафах. Стоит отметить, что в данный населенный пункт перебрались сотни тысяч беженцев из северной части палестинского анклава, по которой израильская авиация регулярно наносит удары, одновременно проходят и наземные рейды.



Международный суд ООН 24 мая призвал власти Израиля остановить наступление на Рафах и предпринять шаги по смягчению гуманитарного кризиса в секторе Газа. При этом ЦАХАЛ уже 26 мая нанес авиаудар по лагерю беженцев в данном населенном пункте, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения. Кроме того, по городу активно работает израильская артиллерия.

На фоне сложившейся критической ситуации в секторе Газа и полном игнорировании Израилем призывов Международного суда ООН, а также большинства мировых лидеров в Евросоюзе задумались о вводе санкций против еврейского государства.

Так, согласно сообщению от издания RTE со ссылкой на министра иностранных дел Ирландии Михола Мартина, главы МИД Евросоюза впервые обсудили санкции против Израиля. Со слов дипломата, это была первая встреча глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, на которой серьезно велось обсуждение ввода экономических ограничений против тех, кто вопреки решению Международного суда ООН поддерживает продолжение операции в Рафахе, а также «подстрекает» израильских поселенцев на Западном берегу Иордана к жестокости против палестинцев.
4 комментария
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 10:53
    Евросоюз будет послан Израилем , ЕС сделает вид ,что как бы все нормально и не заметит ....................
  2. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    0
    Сегодня, 10:57
    Чет я не пойму, там Евреям напрячься надо) допрыгаются они до того, что Евронаци им холокост 2.0 устроят
  3. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 11:16
    Да ,санкции будут. За то ,что очень мало арабов аннулировал Израиль и... затянул с этим. Такова уж природа еврофашиста -привык он убивать сразу по многу ,быстро и ..чужими руками.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:31
    в Евросоюзе задумались о вводе санкций против еврейского государства
    Посмотрим чем в действительности это закончится. Если решатся на санкции вопреки позиции Сша, то они будут скорее всего символическими. Как бы в ЕС не играли в "демократию и права человека", но ворон ворону глаз не выклюет.