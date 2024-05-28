Макрон: Россия может быть в Европе завтра или послезавтра

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Макрон: Россия может быть в Европе завтра или послезавтра

Французский президент Эммануэль Макрон продолжает пугать европейцев российской угрозой. Как сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel, в ходе визита Макрона в Германию он дал понять, что стоит бояться возможной войны с Россией.

Она (Россия) может быть здесь (в Европе) завтра или послезавтра

— заявил президент Франции, выступая в немецком Дрездене.

Макрон в очередной раз призвал союзников делать больше для поддержки Украины, так как это является якобы залогом безопасности и мира для Европы.

Здесь стоит отметить, что так рьяно кричащая в поддержку Украины Франция на февраль этого года, по данным Кильского института (Германия), стояла на последнем месте в Евросоюзе по объёмам помощи Украине.

Напомним, что Макрон в последние месяцы стал инициатором разговоров о возможности отправки на Украину войск западных стран, что, по мнению здравомыслящих людей, является путем к войне между НАТО и Россией. А это уже действительно напрямую коснется французов.

Ранее, когда Макрон посещал департамент Нор на севере Франции, жители высказали ему недоумение по поводу траты миллиардов евро на Украину на фоне нищеты, в которой живут многие простые французы. Макрон же объяснил это тем, что помощь Киеву необходима для будущего Франции.
30 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 10:55
    Микрон похоже боится что ему геронтофилить с его бабушкой русские запретят когда Европу штурмом возьмут..... Переживает lol
    1. Пленник Звание
      Пленник
      +3
      Сегодня, 10:58
      Гомосячить ему запретят, вот и мандражит.
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +7
      Сегодня, 11:08
      Макрон: Россия может быть в Европе завтра или послезавтра


      Россия вообще то всегда была в географической Европе и там же сейчас и остаётся,так что ей и идти никуда не надо чтобы попасть в Европу географическую, а не в политическую.Так что высказывание Макрона абсурдно.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 11:16
        В предыдущем моём посте карта Европы до событий 2014 года.Там ещё старая карта Украины,которая ныне претерпела территориальные изменения.Новая карта России.
      2. владимир 290 Звание
        владимир 290
        +2
        Сегодня, 11:21
        Точно, ему бы в свое время нужно было географию чуток подучить, а не по старушкам учительницам шляться
      3. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 12:52
        А на этой карте главные новые гейропейцы из Грузии и Армении почему то не в Европе. laughing
    3. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 13:08
      Вы знаете для чего этот евроблошатник "ведущих" в Фатерланде собирался?.. Смеяться будете...

      ОнЕ "значимость" т.н. "Вестфальского мира" обсуждали. Не, вы, - россияне, представляете, чем "историческим" эта еврослякоть, т.н. "европу" к торжеству над собой гитлеровского нацизма приведшая, СЕГОДНЯ, за отсутствием иных "миротворческих заслуг", "живёт"?..
  2. Ивар Рави Звание
    Ивар Рави
    +2
    Сегодня, 10:55
    Нет у нас такой цели по Европе, Макрон это знает и кукарекает
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +5
    Сегодня, 10:56
    Это наглая Россия ,все это время двигает свои границы к странам НАТО .А те бедные, аж не знают куда податься
    1. Пленник Звание
      Пленник
      -1
      Сегодня, 10:59
      winked А что? В свете последних событий Россия так и делает. Двигает свои границы к натЕ. И знаете? Мне это нравится.
  4. Алекс_1973 Звание
    Алекс_1973
    +4
    Сегодня, 10:56
    Бабколюб (или даже дедколюб) похоже не в курсе, что Росссия и так находится в Европе (ну по крайней мере частично)... fool
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 11:44
      Алекс Макорон не в курсе ,когда у русских отбирают яхты ,виллы,игрушки .Они становятся злыми,на любого европейского рекетира управа найдётся.
      1. Алекс_1973 Звание
        Алекс_1973
        +1
        Сегодня, 11:53
        Андрей hi , что да то да! Они просто забыли русскую поговорку: "русские долго запрягают, но быстро едут"... Пожалуй микрону стоит напомнить, откуда во французском языке появились слова бистро и березина request .
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 12:00
          Алексей с 1814 года русский язык очень обагатился .Меня прикалывает,приходит покупатель на яхту русского - всё беру,дайте справку что она ваша собственность ? Не ,у нас железная справка что яхта конфискат.Покупатель - засунте эту справку себе в одно место,в нейтральных водах я не хочу плавть в море и кричать русским " HELP" и уходящих на своей яхте за горизонт.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 10:57
    «Россия может быть в Европе завтра или послезавтра» —

    — Россия не раз "появлялась" в Европе,но всегда это был ответный визит ...
  6. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -4
    Сегодня, 11:00
    Она (Россия) может быть здесь (в Европе) завтра или послезавтра

    в некотором смысле она уже там - в виде детей и жен олигархов и даже чиновников, разных сбежавших артистов и "ценных" музыкантов...
  7. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +2
    Сегодня, 11:01
    Россия всю жизнь была в Европе. Так что Макрон может удавиться.
  8. Есаул Звание
    Есаул
    0
    Сегодня, 11:07
    Макарон действует стандартным приёмом - запугать население внешним врагом, чтобы проталкивать решения, диктуемые ему теми, кто хочет подавить экономику Европы и подчинить её глобальным элитам, а население сократить. Лучше всего это будет сделать, развязав большую войну в Европе, чем макрон сейчас активно и занимается. Если французы не хотят умереть за интересы глобальных мировых элит, то сейчас у них ещё есть возможность отправить макрона на гильотину за предательство.
  9. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    Сегодня, 11:08
    Из уроков географии. Европа с Азией разделяются Уральскими горами, потом по реке Урал, ну и так далее... То есть всё что на запад от Урала это Европа
  10. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 11:14
    Это Европа относится к России географически, а не наоборот. laughing
  11. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +1
    Сегодня, 11:23
    Ce "génie" vendu par nos médias ne sait même pas comment sont constitués les territoires Français et les DOM/TOM...
    Par exemple au sujet de la Guyane il a parlé d'une ...ÎLE !?
    Alors s'avoir ou se termine l'Europe et ou est situé l'Oural ... il ne faut pas rêver ! :-)

    Ceci dit sur les "bandeaux d'annonce défilant sur nos TV nous n'avons pas eu exactement la même phrase mais : " Demain et après demain la Russie sera toujours là..." ce qui n'a pas du tout le même sens que ce qui est traduit ici.

    Этот" гений " медиа-парка даже не знает, как устроены Французские территории и дома / Тома...
    например, о Гвиане он говорил об одном ...Остров !?
    Так что знайте, где заканчивается Европа и где находится Урал ... это не нужно пересматривать !: -)

    Сказанное на "рекламных баннерах, транслируемых по нашим телевизорам, мы получили не совсем ту же фразу, но :" завтра и послезавтра Россия всегда будет здесь...", что совсем не соответствует тому, что здесь переведено
  12. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 11:26
    Лучше бы бойцовый петушок озаботился очисткой Сены от дерьма, а то Олимпиада-2024 через пару месяцев, а ведь он обещал спортсменам "прохладную, но чистую воду". В Сене запрещено купаться с 1923 года. В том числе из-за высокой концентрации кишечной палочки и других бактерий. К Играм реку было решено очистить, и даже мэр Парижа, Анн Идальго, собралась 23 июня публично искупаться в реке, Парижане с нетерпением ждут именно этого зрелища, и совершенно не озабочены мифической "российской угрозой". По крайней мере, в местных СМИ популярен вот такой фотоприкол с Макроном. Кстати, в плане политического подтекста он выглядит не лучше - тоже дерьмом попахивает.
  13. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 11:28
    Макрон в очередной раз призвал союзников делать больше для поддержки Украины, так как это является якобы залогом безопасности и мира для Европы.

    Залогом безопасности и мира для Европы является отсутствие желания гавкать на Россию. Элементарно же!
  14. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 11:29
    Она (Россия) может быть здесь (в Европе) завтра или послезавтра

    Завтра-послезавтра... Россия уже сегодня занимает больше трети всей Европы – 3,5 млн км² из 10,18 млн км².
    А после того, как Украина войдёт в состав России будет ещё больше.
  15. AKuzenka Звание
    AKuzenka
    0
    Сегодня, 11:44
    Ранее, когда Макрон посещал департамент Нор на севере Франции, жители высказали ему недоумение по поводу траты миллиардов евро на Украину на фоне нищеты, в которой живут многие простые французы. Макрон же объяснил это тем, что помощь Киеву необходима для будущего Франции.
    Конечно, французы должны нищать, чтобы массово записываться в армию для войны с РФ. Нет же другого способа пополнять ряды ВС Франции. Арабы пойдут воевать с РФ только если смогут безнаказанно грабить и убивать, либо под присмотром заградотрядов из французов.
  16. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 11:50
    Она (Россия) может быть здесь (в Европе) завтра или послезавтра
    И в окошко!..
    Или слабо?
  17. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 12:01
    Хочется написать, что Макрон и его аналитики весьма поверхностны - поднимая волну и повестку только вокруг Украины и РФ.
    Так, если разобраться, то РФ в целом причиной дать кулаком по зубам другим, может стать - наличие на территории Украины и прилеты в глубь РФ боеприпасов произведенных не на территории Украины. В силу того, что от них гибнут граждане РФ.
    А значит в целом - необязательно делать пиф-паф только в границах Украины. Можно и Суворовским методом - достать и наказать супостата.
  18. sodium20 Звание
    sodium20
    0
    Сегодня, 12:08
    The state of Russia is in Europe. It is impossible to alienate Russia from Europe (The so called "beautiful garden"). For Russia, in 2024 there is no need for a 'march', Russia has 'flying angels' (with nuclear warhead) that can fly at a speed above mach 5 (hypersonic speed). If the target is locked, Russia can pulverise any place on earth, with pin point precision. In 2024, It is the 'mach' that counts not 'march'.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 12:48
      Перевод.

      Государство Россия находится в Европе. Невозможно оторвать Россию от Европы (так называемого "прекрасного сада"). Для России в 2024 году нет необходимости в "марше", у России есть "летающие ангелы" (с ядерной боеголовкой), которые могут летать со скоростью выше 5 махов (гиперзвуковая скорость). Если цель будет достигнута, Россия сможет разнести в пыль любое место на земле с точностью до точки. В 2024 году будет учитываться число "мах", а не "марш".

      Ответ.
      Более заселенная часть территории России находится географически в Европе,хотя большая часть территории России находится географически в Азии,но она менее заселенная.
  19. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 12:55
    Вот бы Россия завтра или послезавтра появилась в Славянске...