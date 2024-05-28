Макрон: Россия может быть в Европе завтра или послезавтра

Она (Россия) может быть здесь (в Европе) завтра или послезавтра

Французский президент Эммануэль Макрон продолжает пугать европейцев российской угрозой. Как сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel, в ходе визита Макрона в Германию он дал понять, что стоит бояться возможной войны с Россией.— заявил президент Франции, выступая в немецком Дрездене.Макрон в очередной раз призвал союзников делать больше для поддержки Украины, так как это является якобы залогом безопасности и мира для Европы.Здесь стоит отметить, что так рьяно кричащая в поддержку Украины Франция на февраль этого года, по данным Кильского института (Германия), стояла на последнем месте в Евросоюзе по объёмам помощи Украине.Напомним, что Макрон в последние месяцы стал инициатором разговоров о возможности отправки на Украину войск западных стран, что, по мнению здравомыслящих людей, является путем к войне между НАТО и Россией. А это уже действительно напрямую коснется французов.Ранее, когда Макрон посещал департамент Нор на севере Франции, жители высказали ему недоумение по поводу траты миллиардов евро на Украину на фоне нищеты, в которой живут многие простые французы. Макрон же объяснил это тем, что помощь Киеву необходима для будущего Франции.