Генштаб ВСУ перебросил на Харьковское направление подразделения ДШВ из-под Работино и выведенных из Крынок морпехов
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Несмотря на заявления Зеленского о якобы остановленном наступлении ВС России в Харьковской области и «отброшенных» российских штурмовых отрядах, положение ВСУ на данном направлении остается весьма сложным. На фоне этого Генштаб ВСУ продолжает перебрасывать сюда резервы.
По данным российских аналитических ресурсов, на сегодняшний день украинские генералы собрали в Харьковской области «сборную солянку» из представителей 21-й бригады ВСУ, Нацгвардии и теробороны. При этом представлены они одним, реже двумя батальонами. О том, что положение тяжелое и в бой бросают всех, кого можно, может говорить появление на северном направлении десантно-штурмовых подразделений ВСУ из-под Работино Запорожской области, а также морпехов, выведенных из-под Крынок.
Итого на Харьковском направлении представлена 21-я бригада ВСУ и «Гвардии наступления», а также дополнительное усиление пограничными подразделениями и ГУР.
- пишет ТГ-канал Z комитет + карта СВО.
Между тем бои на северном направлении продолжаются, они носят ожесточенный характер, ни одна из сторон не хочет уступать. Несмотря на сопротивление ВСУ, наши продолжают продвижение на Волчанском направлении и в районе Липцев. В самом Волчанске ВСУ контратаковали четыре раза, но штурмовые группы «Бесстрашных» сумели продвинуться на отдельных участках до 600 метров. Под Липцами наши улучшили тактическое положение в дачном поселке «Северный», отбив две контратаки противника. На одном из участков продвижение составило до 250 метров в глубину.
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