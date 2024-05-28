Генштаб ВСУ перебросил на Харьковское направление подразделения ДШВ из-под Работино и выведенных из Крынок морпехов

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Генштаб ВСУ перебросил на Харьковское направление подразделения ДШВ из-под Работино и выведенных из Крынок морпехов

Несмотря на заявления Зеленского о якобы остановленном наступлении ВС России в Харьковской области и «отброшенных» российских штурмовых отрядах, положение ВСУ на данном направлении остается весьма сложным. На фоне этого Генштаб ВСУ продолжает перебрасывать сюда резервы.

По данным российских аналитических ресурсов, на сегодняшний день украинские генералы собрали в Харьковской области «сборную солянку» из представителей 21-й бригады ВСУ, Нацгвардии и теробороны. При этом представлены они одним, реже двумя батальонами. О том, что положение тяжелое и в бой бросают всех, кого можно, может говорить появление на северном направлении десантно-штурмовых подразделений ВСУ из-под Работино Запорожской области, а также морпехов, выведенных из-под Крынок.



Итого на Харьковском направлении представлена 21-я бригада ВСУ и «Гвардии наступления», а также дополнительное усиление пограничными подразделениями и ГУР.

- пишет ТГ-канал Z комитет + карта СВО.



Между тем бои на северном направлении продолжаются, они носят ожесточенный характер, ни одна из сторон не хочет уступать. Несмотря на сопротивление ВСУ, наши продолжают продвижение на Волчанском направлении и в районе Липцев. В самом Волчанске ВСУ контратаковали четыре раза, но штурмовые группы «Бесстрашных» сумели продвинуться на отдельных участках до 600 метров. Под Липцами наши улучшили тактическое положение в дачном поселке «Северный», отбив две контратаки противника. На одном из участков продвижение составило до 250 метров в глубину.
4 комментария
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  1. Невский_ЗУ Звание
    Невский_ЗУ
    +8
    Сегодня, 11:04
    Какой колоритный Тарас на фото. Поди снимок 2022 года?
    Остались ли еще такие?))
    П.С. В кадре коптеры ФПВ. Значит снимок не 2022 года. Может постановочный для поднятия боевого гопака в окопах ?))
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:22
    Серьёзное противостояние и понятно, резервы, резервы и мощная огневая поддержка, по другому продавить противника окончательно не получится.
  3. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +4
    Сегодня, 11:35
    Несмотря на сопротивление ВСУ, наши продолжают продвижение на Волчанском направлении и в районе Липцев

    Это не движение, это тактическое колупание. Если не нарастить удары по тылу, то "северный ветер" превратиться в штиль, а дальше будут привычные уже репортажи о напряженных боях и "успешном перемалывании" на месте.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 12:57
      А можно было ведь спланировать так, чтобы перебросить войска через страну противнику было очень трудно. Но борьба с логистикой и командованием врага может осложнить переговорный фон