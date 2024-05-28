Генштаб ВСУ перебросил на Харьковское направление подразделения ДШВ из-под Работино и выведенных из Крынок морпехов

Несмотря на заявления Зеленского о якобы остановленном наступлении ВС России в Харьковской области и «отброшенных» российских штурмовых отрядах, положение ВСУ на данном направлении остается весьма сложным. На фоне этого Генштаб ВСУ продолжает перебрасывать сюда резервы.По данным российских аналитических ресурсов, на сегодняшний день украинские генералы собрали в Харьковской области «сборную солянку» из представителей 21-й бригады ВСУ, Нацгвардии и теробороны. При этом представлены они одним, реже двумя батальонами. О том, что положение тяжелое и в бой бросают всех, кого можно, может говорить появление на северном направлении десантно-штурмовых подразделений ВСУ из-под Работино Запорожской области, а также морпехов, выведенных из-под Крынок.- пишет ТГ-канал Z комитет + карта СВО.Между тем бои на северном направлении продолжаются, они носят ожесточенный характер, ни одна из сторон не хочет уступать. Несмотря на сопротивление ВСУ, наши продолжают продвижение на Волчанском направлении и в районе Липцев. В самом Волчанске ВСУ контратаковали четыре раза, но штурмовые группы «Бесстрашных» сумели продвинуться на отдельных участках до 600 метров. Под Липцами наши улучшили тактическое положение в дачном поселке «Северный», отбив две контратаки противника. На одном из участков продвижение составило до 250 метров в глубину.

Итого на Харьковском направлении представлена 21-я бригада ВСУ и «Гвардии наступления», а также дополнительное усиление пограничными подразделениями и ГУР.

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