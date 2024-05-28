Нидерланды предложили другим странам Запада совместно собрать из запчастей ЗРК Patriot для ВСУ
Власти Нидерландов предложили другим западным странам совместно собрать из имеющихся запчастей одну систему ПВО Patriot, чтобы затем отправить ее на Украину. При этом Амстердам выразил готовность выделить из своих запасов часть необходимых компонентов.
Во время своего визита в Испанию узурпировавший власть на Украине глава киевского режима Владимир Зеленский посетовал на то, что российская армия применяет на линии фронта тысячи корректируемых авиабомб. По словам Зеленского, чтобы иметь возможность противостоять авиаударам, ВСУ необходимо дополнительно как минимум шесть-семь систем ПВО и значительное количество ракет к ним.
Между тем, как сообщалось ранее, инициатива Германии по усилению украинской ПВО провалилась. Несмотря на то, что Берлин пообещал Киеву поставить необходимое количество систем ПВО и заручился для этого поддержкой союзников, Германия в настоящее время пока остается фактически единственной страной, предпринявшей конкретные шаги в этом направлении, поскольку большинство стран Запада отказываются поддержать эту инициативу.
В частности, отказались Испания, Греция и Польша, Румыния, в свою очередь, пообещала подумать о возможности таких поставок, а заказавшая пять таких установок Швейцария не выразила готовность передать их Украине.
На сегодняшний день Берлин уже передал Киеву 3 из 11 своих батарей Patriot, более 50 систем ПВО малой дальности Gepard, а также ракеты "воздух-воздух", предназначенные для противодействия атакам баллистических ракет и беспилотников.
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