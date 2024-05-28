Нидерланды предложили другим странам Запада совместно собрать из запчастей ЗРК Patriot для ВСУ

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Нидерланды предложили другим странам Запада совместно собрать из запчастей ЗРК Patriot для ВСУ

Власти Нидерландов предложили другим западным странам совместно собрать из имеющихся запчастей одну систему ПВО Patriot, чтобы затем отправить ее на Украину. При этом Амстердам выразил готовность выделить из своих запасов часть необходимых компонентов.

Во время своего визита в Испанию узурпировавший власть на Украине глава киевского режима Владимир Зеленский посетовал на то, что российская армия применяет на линии фронта тысячи корректируемых авиабомб. По словам Зеленского, чтобы иметь возможность противостоять авиаударам, ВСУ необходимо дополнительно как минимум шесть-семь систем ПВО и значительное количество ракет к ним.



Между тем, как сообщалось ранее, инициатива Германии по усилению украинской ПВО провалилась. Несмотря на то, что Берлин пообещал Киеву поставить необходимое количество систем ПВО и заручился для этого поддержкой союзников, Германия в настоящее время пока остается фактически единственной страной, предпринявшей конкретные шаги в этом направлении, поскольку большинство стран Запада отказываются поддержать эту инициативу.

В частности, отказались Испания, Греция и Польша, Румыния, в свою очередь, пообещала подумать о возможности таких поставок, а заказавшая пять таких установок Швейцария не выразила готовность передать их Украине.

На сегодняшний день Берлин уже передал Киеву 3 из 11 своих батарей Patriot, более 50 систем ПВО малой дальности Gepard, а также ракеты "воздух-воздух", предназначенные для противодействия атакам баллистических ракет и беспилотников.
18 комментариев
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  1. Tochilka Звание
    Tochilka
    -1
    Сегодня, 11:14
    к слову, хоть один гепард был обнулен? просто любопытно.
    1. Sancheas Звание
      Sancheas
      +3
      Сегодня, 11:27
      Да, были видео... Не один даже. Просто на передке их нет, они в глубине в основном с Геранями борятся
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 12:15
        В комплекте к поставкам Патриотов ещё нужны натовские экипажи. За пару дней из Патриотов стрелять никого не научишь.
        Предыдущие экипажи Патриотов были аннигилированы. am good
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +5
      Сегодня, 11:28
      Конечно.Фото и видео по ссылке ниже.

      Черный день ПВО Украины: впервые уничтожен немецкий Gepard, три C-300 и "Бук"

      На одном видео попадание БПЛА-камикадзе "Ланцет" ВДВ по пусковой установке ЗРК С-300ПС прямо в движении.
      На другом видео и фото бойцы 7 дивизии ВДВ уничтожили 2 установки С-300 в Херсонской области.
      На третьем видео - ЗРК "Бук" уничтоженный "Геранью" "Отважных" "Чёрных гусар".
      На фото уничтоженная немецкая зенитная установка Gepard.

      https://m.vk.com/wall-209411467_27789

      Кадры поражения «Гепарда» на Херсонском направлении.

      Первое подтвержденное уничтожение немецкого зенитного комплекса "Gepard"

      Сумрачное творение тевтонского гения пало на Херсонском направлении от рук десантников, устроивших классную ночь украинскому ПВО позавчера. Не вундер ваффе оказалось.

      На видео момент удара дрона-камикадзе "Ланцета" по немецкой зенитной установке Gepard. БпЛА влетел в переднюю часть боевой машины.

      https://m.vk.com/wall-50332460_4852930
  2. al3x Звание
    al3x
    +5
    Сегодня, 11:18
    Типа каждый со своего комплекса скрутит какую нибудь часть, чтобы всей Европой собрать один для хххлов? Не думаю, что у них склады забиты запчастями патриота от и до, чтобы прям собрать целый комплекс, максимум одни и те же расходники у всех, которые входят в комплект поставки.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +6
      Сегодня, 11:30
      Как конструктор Lego.Зеленский лично будет собирать.Назовут собранную установку ЗРК FrankenZe.
    2. обыватель Звание
      обыватель
      +3
      Сегодня, 11:38
      Я бы им предложил по "разборкам" пошукать. Ну и во вторчермете покопаться. Хоть на комплекс да наковыряют.
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +1
        Сегодня, 11:51
        Потом рядом их запчасти разложат и будут представлять, что из этого может получиться laughing
        1. al3x Звание
          al3x
          +1
          Сегодня, 12:08
          Вот поляк колесо притаранил, румыны кучу болтов с гайками насобирали, прибалты тормозами поделились, вот кто-то негра мазутного положил, наверное, америкоcы поделились, чтобы было кому собирать, немцы книжку по ремонту подогнали, лягушатники с макаронниками тоже железяки какие-то высыпали. Ну так, глядишь, тягач точно соберут.
      2. Thumbs Звание
        Thumbs
        0
        Сегодня, 12:40
        Так «шукают» и по нашим закормам тоже...вот от кого прибарахлились уже ответил?
  3. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +3
    Сегодня, 11:24
    Власти Нидерландов предложили другим западным странам совместно собрать из имеющихся запчастей одну систему ПВО Patriot,
    , а некоторые детали можно сделать из палочек и тряпочек, что-то можно недорого прикупить на украинских сайтах. В общем, какое-то убожество Европа демонстрирует. Или предчувствует конец Украины и сильно тратиться не желает.
  4. Tagan Звание
    Tagan
    +2
    Сегодня, 11:26
    совместно собрать из имеющихся запчастей одну систему ПВО Patriot

    Да делов-то. Стиралки ж имеются в наличии. Россияне на них всё производство вооружений тянут.
  5. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 11:39
    Власти Нидерландов предложили другим западным странам совместно собрать из имеющихся запчастей одну систему ПВО Patriot, чтобы затем отправить ее на Украину.
    А можно ещё из пазлов сложить. На время.
    Это даже интереснее!
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 11:42
    Гейропейские пid d d орыгЫналы беснуются, видать наша стойкость, сила, уверенность в победе их перевозбуждает, прям бесит.
  7. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 11:48
    . Нидерланды предложили другим странам Запада совместно собрать из запчастей ЗРК Patriot для ВСУ

    Это что, как лего чтоли? А собирать кто будет? А системы программировать? Или бортовые системы по их мнению сами это сделают. У кого достаточно компетенций, кроме штатов. Глупое предложение, от неумных людей, не имеющее смысла negative
  8. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 11:51
    Явно голландцы многовато курнули..."косяк" забил-и собирай себе,что хочешь laughing ...
  9. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 11:52
    Встречное предложение, пусть каждый из спонсоров нацистов, снимет с своего патриота по одной детальке и передаст их Зеленому
  10. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:16
    Продам Пэтриот на запчасти, меньше миллиона евро не предлагать, в отличном состоянии, бабушка за хлебом ездила.