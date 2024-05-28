Мы определим и осуществим проекты по сотрудничеству, которые будут взаимно выгодны, в ряде ключевых сфер

Китайское руководство высказывает завуалированные упреки по поводу сотрудничества Токио и Сеула с Вашингтоном. Пекин готов к сближению с Японией и Южной Кореей, но недоволен их тесными связями с США.Об этом говорил председатель Госсовета Китая Ли Цян на пресс-конференции в Сеуле после встречи, в которой вместе с ним участвовали южнокорейский президент Юн Сок Ёль и глава японского правительства Фумио Кисида.В его речи звучал завуалированный упрек в адрес Сеула и Токио по поводу их активного взаимодействия с Соединенными Штатами, особенно, в оборонной сфере. Пекин рассматривает эту связь как попытку создания военного блока для сдерживания КНР.Высокопоставленный китайский гость заявил, что Пекин хочет сотрудничать с Южной Кореей и Японией, в первую очередь, по экономическим вопросам. Особенно это касается возобновления переговоров на тему трехстороннего соглашения о свободной торговле, а также укрепления цепочек поставок между тремя странами.Собственно, участники встречи договорились об активизации экономического сотрудничества, о чем сказано и в их совместном заявлении, которое они представили публике по окончании переговоров.- сказано в документе.Речь идет о расширении связей между тремя государствами в сфере экономики, торговли, науки и технологий.