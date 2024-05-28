Пекин готов к сближению с Японией и Южной Кореей, но недоволен их тесными связями с США

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Пекин готов к сближению с Японией и Южной Кореей, но недоволен их тесными связями с США

Китайское руководство высказывает завуалированные упреки по поводу сотрудничества Токио и Сеула с Вашингтоном. Пекин готов к сближению с Японией и Южной Кореей, но недоволен их тесными связями с США.

Об этом говорил председатель Госсовета Китая Ли Цян на пресс-конференции в Сеуле после встречи, в которой вместе с ним участвовали южнокорейский президент Юн Сок Ёль и глава японского правительства Фумио Кисида.

В его речи звучал завуалированный упрек в адрес Сеула и Токио по поводу их активного взаимодействия с Соединенными Штатами, особенно, в оборонной сфере. Пекин рассматривает эту связь как попытку создания военного блока для сдерживания КНР.

Высокопоставленный китайский гость заявил, что Пекин хочет сотрудничать с Южной Кореей и Японией, в первую очередь, по экономическим вопросам. Особенно это касается возобновления переговоров на тему трехстороннего соглашения о свободной торговле, а также укрепления цепочек поставок между тремя странами.


Собственно, участники встречи договорились об активизации экономического сотрудничества, о чем сказано и в их совместном заявлении, которое они представили публике по окончании переговоров.

Мы определим и осуществим проекты по сотрудничеству, которые будут взаимно выгодны, в ряде ключевых сфер

- сказано в документе.

Речь идет о расширении связей между тремя государствами в сфере экономики, торговли, науки и технологий.
4 комментария
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  1. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 11:16
    Ну в Пекине как видно, мечтателей тож богато, о "независимых азиатских партнерах", как мы в свое время помышляли о "суверенных эуропейских". Проблема в том, что независимо мыслящих от США элит нет ни там ни там. Все они выращены и встроены белым господином
  2. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    0
    Сегодня, 11:17
    Пекин готов к сближению с Японией и Южной Кореей, но недоволен их тесными связями с США.
    Япония по факту оккупирована США, Южная Корея также не независима от США, поэтому Тут ни КНР, ни вышепоименованные страны ничего изменить не смогут. С другой стороны, какая страна в прошлом веке зверствовала в Китае и Корее - Япония. Поэтому, экономические связи - да, но друзьями они в обозримом будущем не будут.
  3. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 11:56
    Си, просто до смешного одинаково, прыгает по граблям Путина. Тот тоже мечтал от Лиссабона и до Владивостока, трубы подружке Анжеле тянул, уговаривал своих, буржуинских дружить с экономической выгодой для партнеров, и щеки подставлял, когда партнеры были недовольны, и терпел все нападки в свой адрес, только бы их не спугнуть. В итоге: "Нас кинули и даже не позвонили". В "вековую мудрость и продуманность" китайцев могут верить, только, альтернативно одаренные. Ни Путин, ни Си не знают истории от слова совсем, теперь получают 50 оттенков серого от нее.
  4. sodium20 Звание
    sodium20
    0
    Сегодня, 11:56
    Very well done. Asian countries like South Korea, Japan and Phillipines must reject Sinophobia and Russophobia. US wants to kill competition. US wants to sideline Chinese/Russian products and services. US pushes for fake open market. This must be stopped. The monopoly of US products and services must be stopped. Every nation in this world, must be given equal oppurtunity to sell their product and services. That is fair trade practices. US is gone too far from fair trade practices. Organisations like WTO, UN, WHO, World Bank, IMF etc have become dysnfunctional and obsolete.