«Быстро не получится»: Бельгия озвучила планы по передаче истребителей F-16 Украине

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«Быстро не получится»: Бельгия озвучила планы по передаче истребителей F-16 Украине

Бельгия наконец-то внесла ясность в планы поставок обещанных Украине истребителей F-16, с соответствующим заявлением выступила глава МИД королевства Аджа Лябиб.

Согласно заявлению, Украина получит 30 истребителей F-16 из состава бельгийских ВВС, но не сразу, а небольшими партиями. Поставки планируется начать в конце этого года, а завершить к 2028-му. Но это пока предварительно, всё будет зависеть от поставок американских истребителей пятого поколения F-35 бельгийским ВВС. По мере их поступления F-16 будут сниматься с вооружения и передаваться Киеву.



Бельгия возьмет на себя обязательство поставить Украине 30 своих F-16, первые самолеты должны быть переданы уже до конца этого года,
— заявила Лябиб.

Таким образом, можно констатировать, что быстро получить самолеты не получится, мечты Зеленского «закрыть небо» от российских ракет, беспилотников и самолетов, накрылись медным тазом. Процесс передачи бельгийских самолетов будет растянут по времени. Вероятней всего, такая же ситуация и с другими странами, пообещавшими самолеты Украине. На данный момент все они испытывают определенные проблемы с их выводом из боевого состава, может быть, кроме Нидерландов.

А между тем первые украинские пилоты уже завершили подготовку в США и прибыли в Европу «поднабрать» летных часов на истребителях F-16. Также подготовлена первая группа техников. По подготавливаемой инфраструктуре ничего не известно.
22 комментария
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 11:44
    Да там уже эти литаки, там. Читал что наши их уже засекали среди советских самолей, пока что не высовываются по одиночке самостоятельно - ссыкотят.
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      0
      Сегодня, 11:57
      У военкоров читал, что в Староконстантинове, Хмельницкой, наши расхерачили Ф16 вместе со складками и другой авиатехникой. Было семь волн атак.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 12:01
        Ну хорошо если так. good Замечательно!
      2. Владимир М Звание
        Владимир М
        +1
        Сегодня, 12:11
        Сомнительно, что "....расхерачили Ф16 вместе со складами и другой авиатехникой" в Староконстантинове, Хмельницкой обл. Во-первых, МО уже бы заявило об этом; во-вторых вряд-ли, Ф16 местом базирования был бы Староконстантинов. Ну, а военкоры много чего говорят...
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          +1
          Сегодня, 12:14
          Больше ориентируюсь именно на военкоров. Знаете поговорку: Обжёгся на молоке, на воду дуть будешь". После сдачи Херсона, для меня источником информации более чем иные, стали именно военкоры с их инсайдами и инфой от подполья "оттуда". А МО , что МО, через пару дней или опровергнет или подтвердит.
      3. Задира Звание
        Задира
        0
        Сегодня, 12:14
        в Староконстантинове, Хмельницкой, наши расхерачили Ф16

        Все логично. Места предполагаемого базирования ф16 - аэродромы на зап. Украине. Взлет, выход на дистанцию пуска скальпа/шторма/тауруса и обратно. Никто не собирается использовать их как то иначе, поэтому угрозы ЗРК/ракет воздух-воздух не будет. Единственная угроза - ракетные удары по аэродромам базирования. Отсюда раскручивается тема прикрытия воздушного пространства зап. Украины средствами ПВО/ПРО НАТО. От КР, Герань могут и прикрыть, Искандер так далеко не летает. Остается Кинжал, Циркон, может еще что нибудь супер пупер
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          0
          Сегодня, 12:17
          Так и пишут военкоры, что укры сообразили там сплошное кольцо ПВО и расслабили булки.
    2. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 12:04
      Тут главное не впадать в эйфорию, как это иногда у нас происходит на ТВ, где любой западный негатив про ВСУ и поставок оружия на Украину наши СМИ выдают за правду.
      В отличие от блока Варшавского договора блок НАТо существует до сих пор и похоже даже не собирается самоликвидироваться, а значит в его система сохраняется структура по дезинформации, которая и дальше будет действовать в данном направлении в отношении неугодных.
    3. НИКНН Звание
      НИКНН
      0
      Сегодня, 12:08
      Цитата: Nexcom
      Да там уже эти литаки, там.

      Летают. чего тут скрывать Только ударов по нашей территории ракетами какими не понятно в удвоилось как минимум. Людей не вернешь. :( Все сбиваем, а они летят...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 12:12
        Вот именно - сбиваем-сбиваем, а там ни конца ни края не видать.....
      2. НИКНН Звание
        НИКНН
        +2
        Сегодня, 12:25
        Господи от ботов с их минусами уже не приятно, даже поговорить не с кем....
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 12:30
          Я Вам плюс поставил. Не переживайте. wink
          1. НИКНН Звание
            НИКНН
            +2
            Сегодня, 12:31
            Цитата: Nexcom
            Я Вам плюс поставил. Не переживайте. wink
            hi Да я уже давно отпереживался. В 62 год про переживания нет уже вопросов, просто правда задолбали уже эти боты.
            1. Комментарий был удален.
              1. НИКНН Звание
                НИКНН
                +1
                Сегодня, 12:33
                Да не успел написать и отправилось пустое... Да я уже давно отпереживался. В 62 год про переживания нет уже вопросов, просто правда задолбали уже эти боты.
            2. Nexcom Звание
              Nexcom
              +1
              Сегодня, 12:34
              hi Да, вот теперь понятно. Да наплюйте и растерите (с) на этих ботов.... wassat
              1. НИКНН Звание
                НИКНН
                +1
                Сегодня, 12:36
                Давно наплевал hi Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации. Моего комментария wink
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:46
    «Таким образом, можно констатировать, что быстро получить самолёты не получится» —

    "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю:
    Чому я не сокіл, чому не літаю,
    Чому мені, Байден, ти крилець не дав?
    Я б землю покинув і в небо злітав"...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 11:48
      На каждого свидомого сокiла найдётся свой ЗРК или наша ракета "воздух-воздух".....
  3. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:09
    F-16 самолет особенный ,на наших плитах стойки сломает , для него ВПП должны подготавливать .Вот по этому и долбили геранями пару дней ,Староконстантинов похоже ?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:17
      Не только.... Поляки в своё время жаловались что когда пересели с советской техники на Ф16 - по первости движки гробили мусором с ВПП которые были по советским стандартам сделаны и очищались по тем же стандартам. И про стойки шасси тоже жаловались - ломали, было дело..... Это было в 2014 году. Теперь вестимо ВПП вылизывают чуть ли не языком laughing Да кстати, и качество топлива авиационного - Ф16 "советским" не заправишь.....
  4. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 12:34
    F-16 будут считаться носителями ядерного оружия, сказал МИД РФ!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:38
      Значит станут первоочередной целью для наших ПВО и ВКС. Пехота тоже будет охотиться с ПЗРК.
      Ну не станут же какелы на максимальных эшелонах ходить?! Наоборот - наверно к земле будут прижиматься - а там их ПЗРК сможет достать....