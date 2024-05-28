«Быстро не получится»: Бельгия озвучила планы по передаче истребителей F-16 Украине
Бельгия наконец-то внесла ясность в планы поставок обещанных Украине истребителей F-16, с соответствующим заявлением выступила глава МИД королевства Аджа Лябиб.
Согласно заявлению, Украина получит 30 истребителей F-16 из состава бельгийских ВВС, но не сразу, а небольшими партиями. Поставки планируется начать в конце этого года, а завершить к 2028-му. Но это пока предварительно, всё будет зависеть от поставок американских истребителей пятого поколения F-35 бельгийским ВВС. По мере их поступления F-16 будут сниматься с вооружения и передаваться Киеву.
Таким образом, можно констатировать, что быстро получить самолеты не получится, мечты Зеленского «закрыть небо» от российских ракет, беспилотников и самолетов, накрылись медным тазом. Процесс передачи бельгийских самолетов будет растянут по времени. Вероятней всего, такая же ситуация и с другими странами, пообещавшими самолеты Украине. На данный момент все они испытывают определенные проблемы с их выводом из боевого состава, может быть, кроме Нидерландов.
А между тем первые украинские пилоты уже завершили подготовку в США и прибыли в Европу «поднабрать» летных часов на истребителях F-16. Также подготовлена первая группа техников. По подготавливаемой инфраструктуре ничего не известно.
Информация