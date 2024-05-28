Глава погранслужбы ФСБ РФ: НАТО отрабатывает сценарий нанесения ядерных ударов по России
Североатлантический альянс в ходе учений вблизи с границами России отрабатывает разные сценарии военного противостояния с ВС РФ, в том числе варианты нанесения ударов ядерным оружием по территории нашей страны. Об этом в интервью, приуроченном к отмечаемому сегодня в Российской Федерации Дню пограничника, РИА «Новости» рассказал первый заместитель директора — глава Пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) генерал армии Владимир Кулишов.
— сообщил глава Погранслужбы ФСБ РФ.
Он отметил, что подобные действия военных сил западного альянса требуют принятия адекватных мер по защите и охране рубежей нашей страны.
Российские военные по личному распоряжению Верховного главнокомандующего Владимира Путина 21 мая начали учения Южного военного округа и сил ВМФ, в том числе с применением нестратегического ядерного оружия. Поводом для проведения маневров ВС РФ Москва назвала заявления президента Франции Эмманюэля Макрона и ряда других европейских политиков, допустивших ввод западных войск на Украину. Официально заявленная цель учений — практическая отработка вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
В рамках первого этапа военнослужащие ракетных соединений Южного военного округа ВС РФ отрабатывают учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков. Подразделения Воздушно-космических сил (ВКС) России отрабатывают снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал», и вылеты в назначенные районы патрулирования.
Российская военная доктрина, в отличие от американской, не подразумевает превентивного применения ядерного оружия. Однако РФ вправе нанести ядерные удары, в том числе с использованием стратегического ЯО, в случае прямой угрозы существованию государства и в иных, прописанных в доктрине, случаях. Наши соседи, особенно в Восточной Европе, очевидно утратили элементарный инстинкт самосохранения, допуская разыгрывание сценариев с применением ядерного оружия, которое в несопоставимым с РФ количестве есть только у входящих в НАТО европейских стран Франции и Великобритании. Далеко не факт, что США решатся в случае чего на применение ЯО против России, предпочтя, как обычно, остаться в стороне.
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