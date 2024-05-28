Глава погранслужбы ФСБ РФ: НАТО отрабатывает сценарий нанесения ядерных ударов по России

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Глава погранслужбы ФСБ РФ: НАТО отрабатывает сценарий нанесения ядерных ударов по России

Североатлантический альянс в ходе учений вблизи с границами России отрабатывает разные сценарии военного противостояния с ВС РФ, в том числе варианты нанесения ударов ядерным оружием по территории нашей страны. Об этом в интервью, приуроченном к отмечаемому сегодня в Российской Федерации Дню пограничника, РИА «Новости» рассказал первый заместитель директора — глава Пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) генерал армии Владимир Кулишов.

Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории

— сообщил глава Погранслужбы ФСБ РФ.



Он отметил, что подобные действия военных сил западного альянса требуют принятия адекватных мер по защите и охране рубежей нашей страны.

Российские военные по личному распоряжению Верховного главнокомандующего Владимира Путина 21 мая начали учения Южного военного округа и сил ВМФ, в том числе с применением нестратегического ядерного оружия. Поводом для проведения маневров ВС РФ Москва назвала заявления президента Франции Эмманюэля Макрона и ряда других европейских политиков, допустивших ввод западных войск на Украину. Официально заявленная цель учений — практическая отработка вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

В рамках первого этапа военнослужащие ракетных соединений Южного военного округа ВС РФ отрабатывают учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков. Подразделения Воздушно-космических сил (ВКС) России отрабатывают снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал», и вылеты в назначенные районы патрулирования.

Российская военная доктрина, в отличие от американской, не подразумевает превентивного применения ядерного оружия. Однако РФ вправе нанести ядерные удары, в том числе с использованием стратегического ЯО, в случае прямой угрозы существованию государства и в иных, прописанных в доктрине, случаях. Наши соседи, особенно в Восточной Европе, очевидно утратили элементарный инстинкт самосохранения, допуская разыгрывание сценариев с применением ядерного оружия, которое в несопоставимым с РФ количестве есть только у входящих в НАТО европейских стран Франции и Великобритании. Далеко не факт, что США решатся в случае чего на применение ЯО против России, предпочтя, как обычно, остаться в стороне.
50 комментариев
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  1. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 12:03
    В Эвропе поколение непуганых идиотов....как ни прискорбно...
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +5
      Сегодня, 12:10
      Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО

      Ну судя по тому что запад руками какелов атакует наши радары обнаружения ракетной опасности ( Краснодарский край, Орск) к чему то но они действительно готоыятся.
      1. opuonmed Звание
        opuonmed
        +1
        Сегодня, 12:14
        Цитата: частное лицо
        Ну судя по тому что запад руками какелов атакует наши радары обнаружения ракетной опасности ( Краснодарский край, Орск) к чему то но они действительно готоыятся.

        Всё может случиться, всё возможно! Если РФ разведка получит информацию о том, когда будут нанесены ядерные удары, то Российская Федерация должна первой применить ядерное оружие! Это повысит наши шансы на выживание, ведь территория России обширна.
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          -2
          Сегодня, 12:23
          Если РФ разведка получит информацию о том, когда будут нанесены ядерные удары

          И тут вспоминается 1941 год, когда Сталин призывал наказывать паникёров. Чем это всё закончилось всем известно.
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            +1
            Сегодня, 12:39
            Цитата: частное лицо
            И тут вспоминается 1941 год, когда Сталин призывал наказывать паникёров. Чем это всё закончилось всем известно.

            с 41 там так все запутанно что мама не горюй, во первых все таки приказ о полной готовности был но вот ген штаб его проволандрил и до войск вовремя не довел, в отличии от НКВД и ВМС
            да и "точных" дат было то же не мало с весны по осень 41
        2. staer-62 Звание
          staer-62
          0
          Сегодня, 12:49
          Так нам и скажут, ищи дураков, а если кто то узнает то Путин первым стрелять не будет.
          1. opuonmed Звание
            opuonmed
            0
            Сегодня, 13:02
            Цитата: staer-62
            Так нам и скажут, ищи дураков, а если кто то узнает то Путин первым стрелять не будет.

            Разведка РФ разными путями добывает информацию! Ну вы Путина не знаете, так что всё может быть, может будет, может не будет — всё гадание!
      2. HAM Звание
        HAM
        +2
        Сегодня, 12:17
        Вот и выходит,что янки в лице эвропейцев нашли "полезных" идиотов ,а сами,как бы,ни причём....
      3. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 12:32
        Цитата: частное лицо
        Ну судя по тому что запад руками какелов атакует наши радары обнаружения ракетной опасности ( Краснодарский край, Орск) к чему то но они действительно готоыятся.

        Конечно же готовятся к полному уничтожению России и своим полным бездействием мы им показали, что это вполне возможно.
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 12:15
      Надо испытание провести, где-нибудь на Новой Земле, как при Хрущёве - что бы взрывная волна пару раз земной шар обогнула...
      А заряд туда доставить Сарматом...
      Думаю тогда поуспокоятся...
    3. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 12:30
      европа слишком долго жила в мире, ушли те кто видел РЕАЛЬНУЮ войну, случись карибский кризис сейчас, краями бы не разошлись
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    +2
    Сегодня, 12:03
    Да конечно все они утратили и "инстинкт самосохранения" и наглости набрались. Мы ж до сих пор не сподобились придумать техничный способ хотя б какого то воздействия на дроны наводчики янки. Вот уже и стратеги янки отрабатывают удары. Я уж лучше умолчу про красные фломастеры.
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 12:35
      Цитата: Фаталист
      Мы ж до сих пор не сподобились придумать техничный способ хотя б какого то воздействия на дроны наводчики янки.

      А что там придумывать, Хуситы это уже давно успешно делают.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +3
        Сегодня, 12:38
        Вопрос просто политической воли. Хотя давно уже есть инфа, в Чёрном море они переходят границу.
        1. guest Звание
          guest
          0
          Сегодня, 12:40
          Цитата: Фаталист
          Вопрос просто политической воли.

          Так и я об этом же. Зачем минусовать?
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            +1
            Сегодня, 12:44
            Пардон, коллега, минус не мой. Я вообще никогда не минусую. Лишь когда хамят. Сделаю вам по нолям.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:05
    Кто знает признаки приближения часа Х,по которым ясно что принято окончательное решение? drinksЧтоб в магазин сбегать успеть ,в кредит элитное спиртное взять.Чёрный юмор у меня такой.
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +2
      Сегодня, 12:07
      Ну вы и спросили! what (Короткий коммент).
    2. dauria Звание
      dauria
      -1
      Сегодня, 12:13
      Кто знает признаки приближения часа Х,

      Великий драп семейств начальства из Москвы и Питера .
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 12:15
        Драпать не получится,а вот взлёт командного пункта американцы отследят ,а мы их.
        1. dauria Звание
          dauria
          -1
          Сегодня, 12:18
          Да не самого высочайшего начальства . А пониже и пожиже . Особенно их баб и любовниц . С перевозкой барахла из квартир . Успеем за пузырём в Пятёрку сбегать , не волнуйтесь .
      2. частное лицо Звание
        частное лицо
        0
        Сегодня, 12:30
        Кто знает признаки приближения часа Х,

        Великий драп семейств начальства из Москвы и Питера .

        Куда ? На Луну или Марс ?
        1. dauria Звание
          dauria
          -2
          Сегодня, 12:34
          На Луну или Марс ?

          Не.. для начала за пределы МКАД ." В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов " . Километров 150 от областного центра достаточно .
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 12:47
            Цитата: dauria
            Километров 150 от областного центра достаточно .

            достаточно для чего?!
            не сдохнуть в первые часы?!
            1. dauria Звание
              dauria
              -2
              Сегодня, 12:58
              достаточно для чего?!
              не сдохнуть в первые часы?!

              Да не надоело сказки повторять ? Люди и в Хиросиме живыми остались . И выжили . На атоле Бикини флора с фауной никуда не делась . Фукурю-мару вообще засыпало пеплом и экипаж даже волосы не мыл !!!! Умер один через 7 месяцев ,да и то от желтухи , которой его по халатности врачи заразили . Тут страшна не радиация , а развал государственных структур вместе с здравоохранением.
    3. Arzt Звание
      Arzt
      +1
      Сегодня, 12:37
      Кто знает признаки приближения часа Х,по которым ясно что принято окончательное решение? drinksЧтоб в магазин сбегать успеть ,в кредит элитное спиртное взять.Чёрный юмор у меня такой.

      Отъезд сотрудников западных посольств.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +2
        Сегодня, 12:49
        Цитата: Arzt
        Отъезд сотрудников западных посольств.

        не факт, их вполне могут отнести на сопутствующие, допустимые потери
    4. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 12:40
      главное белую простыню купите и прикиньте направление на кладбище
      мне от другое интересно по аэродромам в КО каким оружием будут стрелять?
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 13:05
        А что этих поляков и прибалтов жалеть,судя по картам которые я видел в ГСВГ ,мы не будем заморачиваться бетонобойными бомбами по ВПП и они тоже.
  4. кредо Звание
    кредо
    +4
    Сегодня, 12:06
    Российская военная доктрина, в отличие от американской, не подразумевает превентивного применения ядерного оружия.

    Возможно что настало время её пересмотреть кардинально. soldier
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +5
    Сегодня, 12:06
    Как только в НАТО ушли из политики ветераны ,те что помнили войну и их место заняли ботаники из ЛГБТ. Весь бардак в политике и начался .
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 12:39
      Но бардак ведь не только у врага, у нас тоже по развели всяких "эффективных манагеров", за которых вроде наконец взялись.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 12:41
        Цитата: guest
        Но бардак ведь не только у врага,

        Наш бардак от их, сильно отличается . У нас по привычке, все поделить по карманам . А у них люди перестали понимать что такое война ,не боятся ядерной схватки.
        1. guest Звание
          guest
          0
          Сегодня, 12:45
          Цитата: APASUS
          Наш бардак от их, сильно отличается .

          Я с этим и не спорю, но к последствиям плачевным так же привести может.
  6. opuonmed Звание
    opuonmed
    +3
    Сегодня, 12:07
    Я уверен, что если у НАТО будет возможность нанести удар, они ею воспользуются. Если шансы будут достаточно велики и не будет риска глобального ответного удара, они нанесут удар.

    У них есть доктрина, согласно которой они могут нанести по России глобальный ядерный удар малой мощности. Они считают, что это приведёт к выводу ядерного оружия из строя РФ и уничтожения правительства. Пока существует угроза глобального ответного ядерного удара со стороны России, они не начнут действовать.А если риск уменьшится ответного удара, они могут пойти на это! Там тоже не дураки сидят и всё просчитывают!
  7. darksoul Звание
    darksoul
    0
    Сегодня, 12:08
    ну потому что мы много чего говорим.... все эти красные линии, лучше бы молчали изначально...а так нас прощупывают шаг за шагом .....
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:09
    [quote][/quote]. Они враг, они нас боятся, они делают безрассудные мерзкие поступки и когда это закончится, совсем не понятно.
  9. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 12:13
    Беспилотники укрорейха бомбят российские РЛС, расчищают путь ракетам кремлевских западных партнеров, которые будут наносить упреждающий удар по шахтам с российским яо.
  10. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 12:16
    Допрыгались с продвижением НАТО на восток...нельзя было это допускать на этапе объединения ГДР и ФРГ...ни в коем случае...теперь что имеем то имеем...все достижения Советской армии дошедшей до Берлина потомки использовали бездарно.
    Нашему народу снова придётся с большой кровью бороться за свое существование.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 12:42
      Цитата: Леха с Андроида.
      нельзя было это допускать на этапе объединения ГДР и ФРГ.

      в первую очередь нельзя было выводить войска из ГДР
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 12:44
      Это Меченный-погань всё сливать начал. А Борька-поллитра - продолжил со своим другом Биллом.....
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        -1
        Сегодня, 12:52
        Не гневите! Борис - наш русский богатырь. Он за обедом литру выкушивал, и опять за дело. Просто он без допинга не соображал.
  11. Ив762 Звание
    Ив762
    +1
    Сегодня, 12:24
    Глава погранслужбы ФСБ РФ: НАТО отрабатывает сценарий нанесения ядерных ударов по России

    request Ответ на "Белорусские" учения - только и всего.
    Вот интересно, все те что щас активно переживают из-за, ранее на учения по линии USSTRATCOM что-то не припомню, чтоб так агрились... feel
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      0
      Сегодня, 12:29
      Цитата: Ив762
      Ответ на "Белорусские" учения - только и всего.
      Вот интересно, все те что щас активно переживают из-за, ранее на учения по линии USSTRATCOM что-то не припомню, чтоб так агрились...

      Жаль только одно, что РФ не выводит из строя РЛС Систему предупреждения о ракетном нападении НАТО чужими руками, как НАТО делает!
  12. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 12:29
    Ну отрабатывают и отрабатывают. Как будто мы не отрабатываем. Работа у них такая, отрабатывать.
  13. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 12:39
    так это и не учения)))это переброска и развертывание, налаживание логистики тут все просто
  14. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 12:44
    Как не странно это звучит, но мы (СССР-Россия) со дня основания НАТО должны быть готовы к этому. Просто Европу в очередной раз готовят к закланию, на этот раз американцы.
  15. Алексей Зоммер Звание
    Алексей Зоммер
    +1
    Сегодня, 12:53
    Конечно тем, кто у нас наверху виднее, но пока все наши попытки умиротворить невменяемых маниакальных безумцев, скорее дают обратный результат, безумцы с поразительной настойчивостью продолжают раскручивать спираль эскалации и толкают мир к ядерной войне.
    В мире несколько семей принимают решения о начале и завершении войны, это всего несколько сот конкретных человек, а у этих семей есть главы.
    Эти люди считают себя хозяевами земли и они уверены, что они точно умрут своей смертью, а не в результате взрыва боеголовки.
    Если эту уверенность не поколебать, то в мире погибнут десятки миллионов ни в чем не повинных человек.
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      0
      Сегодня, 13:11
      Цитата: Алексей Зоммер
      Если эту уверенность не поколебать, то в мире погибнут десятки миллионов ни в чем не повинных человек.

      амбиции так и есть !! но и без амбиции прогресса не будет !
  16. staer-62 Звание
    staer-62
    0
    Сегодня, 13:02
    На наше политическое руководство в плане защиты никакой надежды нет. Нас сначала убьют, а потом они ответят из бункера-дворца с запасом на несколько поколений. Никому мы не нужны. Вот сколько у нас погибло мирных, военных от натовского оружия и участия стран НАТО и что? Кто то почесался? Устроил траур на всю страну от обстрелов Белгорода? Боятся открыть ящик Пандоры, а он давно открыт для сотен тысяч россиян убитых и покалеченных НАТО. Европа должна быть уничтожена. Это наш санитарный кордон до Атлантики.