Украина заключила с Бельгией очередное «соглашение о гарантиях безопасности»
Утративший остатки своей легитимности глава киевского режима Владимир Зеленский в Брюсселе подписал с главой бельгийского правительства Александром де Кроо очередное двустороннее "соглашение о гарантиях безопасности".
Однако, в отличие от практически всех подобных соглашений, подписанных Зеленским ранее с другими десятью странами, власти Бельгии пообещали выделить Украине не менее 977 миллионов евро в качестве военной помощи, а также продолжить оказывать Киеву поддержку в ближайшие десять лет. Кроме того, Брюссель намерен в период до 2028 года передать украинской армии 30 истребителей F-16.
Накануне аналогичное соглашение Зеленский подписал с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Согласно документу, Мадрид планирует осуществлять с Киевом сотрудничество в ряде сфер.
В частности, руководство Испании пообещало Украине поддерживать экономическую стабильность, восстановление после завершения вооруженного конфликта, а также участвовать в коалициях артиллерии, бронетехники для украинской армии, передать Киеву военную помощь на один миллиард евро в течение 2024 года, сотрудничество разведок и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
При этом стоит отметить, что ни одно из подписанных Зеленским "соглашений о гарантиях безопасности" не предполагает прямого участия Запада в боевых действиях: вместо этого каждая из подписавших подобный документ стран пообещала в случае необходимости предоставить Киеву консультации и вооружения. Впрочем, это происходит и сейчас - безо всяких дополнительных соглашений.
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