Украина заключила с Бельгией очередное «соглашение о гарантиях безопасности»

11
Украина заключила с Бельгией очередное «соглашение о гарантиях безопасности»

Утративший остатки своей легитимности глава киевского режима Владимир Зеленский в Брюсселе подписал с главой бельгийского правительства Александром де Кроо очередное двустороннее "соглашение о гарантиях безопасности".

Однако, в отличие от практически всех подобных соглашений, подписанных Зеленским ранее с другими десятью странами, власти Бельгии пообещали выделить Украине не менее 977 миллионов евро в качестве военной помощи, а также продолжить оказывать Киеву поддержку в ближайшие десять лет. Кроме того, Брюссель намерен в период до 2028 года передать украинской армии 30 истребителей F-16.



Накануне аналогичное соглашение Зеленский подписал с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Согласно документу, Мадрид планирует осуществлять с Киевом сотрудничество в ряде сфер.

В частности, руководство Испании пообещало Украине поддерживать экономическую стабильность, восстановление после завершения вооруженного конфликта, а также участвовать в коалициях артиллерии, бронетехники для украинской армии, передать Киеву военную помощь на один миллиард евро в течение 2024 года, сотрудничество разведок и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

При этом стоит отметить, что ни одно из подписанных Зеленским "соглашений о гарантиях безопасности" не предполагает прямого участия Запада в боевых действиях: вместо этого каждая из подписавших подобный документ стран пообещала в случае необходимости предоставить Киеву консультации и вооружения. Впрочем, это происходит и сейчас - безо всяких дополнительных соглашений.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. самый главный Звание
    самый главный
    0
    Сегодня, 12:22
    Маршаловы острова готовы подписать аж три соглашения по гарантиям безопасности, но взамен требуют одну надувную лодку на случай эвакуации всего своего населения при подъеме уровня мирового океана.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 12:31
      Владимир Зеленский готовит на Украине тотальную люстрацию. Она коснется всех русскоговорящих чиновников и силовиков, а также имеющих российские корни. А начнется после отставки главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ), говорят инсайдеры и эксперты.Украинские и российские паблики обсуждают сообщения от источников в киевской власти о скорой отставке главкома ВСУ Александра Сырского, назначенного только 8 февраля на эту должность. Одни пишут, что вопрос еще в стадии обсуждения, другие уверяют, что в Офисе (администрации) президента «решение уже принято».В вину Сырскому ставят поражения на фронтах, коррупцию в армии, отступление ВСУ в Харьковской области, где российские войска создают санитарную зону безопасности, и другие провалы. С подготовкой общественного мнения к отставке главкома связывают и серию выступлений депутата Верховной Рады от «Слуги народа» (партия Зеленского), зампреда комитета по обороне и нацбезопасности Марьяны Безуглой, которая, не стесняясь в выражениях, обвиняет Сырского в «сокрытии правды, разрыве подразделений, ручном контроле, выжигании всех конкурентов и креативных в войске».«Смена комбригов и комбатов так быстро, что они не успевают познакомиться с подразделением, а уже виноваты. Уничтожение десантников прямо сейчас, чтобы превратить в сухопутные войска и еще многое-многое другое», — говорила Безуглая.
      Голос Зеленского, как называют Безуглую, заявляла, что Сырский не подготовил укреплений в Харьковской области. И пообещала, что будет добиваться отставки главкома и его окружения. Точно также она критиковала предшественника Сырского в должности главнокомандующего Валерия Залужного перед его увольнением и ссылкой послом в Великобританию.
      От Сырского, как пишут украинские паблики и СМИ, отвернулись в том числе многие силовики. Так, среди ярких примеров называется поездка начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (террорист и экстремист) в Харьков, где он провел совещание с командирами своих подразделений.

      Там глава ГУР якобы велел офицерам саботировать приказы Сырского, поскольку он использует разведчиков в качестве пехоты на передовой, из-за чего спецслужба лишается элитных сотрудников.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:25
    «Утративший остатки своей легитимности глава киевского режима Зеленский в Брюсселе подписал с главой бельгийского правительства Александром де Кроо очередное двустороннее "соглашение о гарантиях безопасности"» —

    — Всё безопасней и безопасней ...
  3. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:33
    Я понимаю зачем это клоуну ,прямой итог успеха данной личинки . Он договорился с самой Бельгией ,а вот зачем это европейцам ? Мало того что клоун уже не президент ,так и легитимность данной бумаги ,тоже под вопросом
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 12:41
      да видимо "чтоб было" , да и другие пусть посмотрят , чего стоят эти "соглашения о безопасности", когда воюешь с ядерной державой, такой как Россия.
  4. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 12:35
    F-16 будут считаться носителями ядерного оружия, сказал МИД РФ!
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:37
    Зеленский в Брюсселе подписал с главой бельгийского правительства Александром де Кроо очередное двустороннее "соглашение о гарантиях безопасности"
    Теперь Зеленский может быть спокоен за украину и спать сном младенца - сама Бельгия заключила соглашение о "гарантиях безопасности" взяв на себе обязательства, которые при случае можно не выполнять.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:49
      Берите выше - ЦЕЛАЯ Литва уже подписала, Эстооония - дуууумаеттт.... lol
  6. Комментарий был удален.
  7. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 12:38
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Украина заключила с Бельгией очередное «соглашение о гарантиях безопасности»

    Столько много "соглашений о безопасности" у Украины, будет чем подтираться в случае чего.
  8. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    0
    Сегодня, 12:49
    Все что подписано нелегетимным наркофюрером не имеет юридической силы. Так что всё это "туалетная бумага". Показуха на публику и не более. Я думаю Бельгия это тоже понимает, так что на самом деле никакой гарантии laughing
  9. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 12:56
    Просроченному клоуну стоило бы начать с гарантий безопасности от Аргентины: его идейные предшественники когда-то именно туда предпочитали бежать. С другой стороны, прошла новость, что он в "исследование Анктартиды" государственные бабки вваливает. Тайную базу Алоизыча разыскивает что ли?