Три крупных судостроительных предприятия Санкт-Петербурга пройдут модернизацию

В центре Петербурга три большие верфи, будем их модернизировать, что-то перестраивать, что-то переводить. Я думаю, начнем с глобальной модернизации «Северной верфи», она дальше от исторического центра.

Мы пока не комментируем эти вопросы. Посмотрим, какая у коллег картинка сложится. Претензии руководства страны к прошлому руководству компании были в том, что ОСК производила изначально убыточную продукцию.