Три крупных судостроительных предприятия Санкт-Петербурга пройдут модернизацию

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Три крупных судостроительных предприятия Санкт-Петербурга пройдут модернизацию

Руководство банка ВТБ приняло решение о модернизации трех судостроительных предприятий Санкт-Петербурга, входящих в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин.

ВТБ проведет модернизацию трех крупных верфей Санкт-Петербурга, значительно расширив их возможности. Первой на очереди стоит «Северная верфь», именно на ней планируется начать работы уже в ближайшее время. По словам Костина, планируется «глобальное обновление».



В центре Петербурга три большие верфи, будем их модернизировать, что-то перестраивать, что-то переводить. Я думаю, начнем с глобальной модернизации «Северной верфи», она дальше от исторического центра.

- приводит "Фонтанка" слова главы ВТБ

Напомним, что в прошлом году ОСК была передана в управление банка ВТБ сроком на пять лет. Причина такого решения — убыточность корпорации. Сейчас банк ВТБ завершает проведение аудита корпорации, также ОСК проверяют Министерство финансов и контрольно-ревизионное управление. По результатам этой проверки будут сделаны определенные выводы и последуют решения. Стоит отметить, что ВТБ уже сменило руководство той же "Северной верфи", назначив собственное руководство.

Мы пока не комментируем эти вопросы. Посмотрим, какая у коллег картинка сложится. Претензии руководства страны к прошлому руководству компании были в том, что ОСК производила изначально убыточную продукцию.

- добавил Костин.
18 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 12:23
    Очень интересно, но туманно. Интересуюсь: доки для авианосцев сообразят или это очередная оптимизация?
    1. Voronezh Звание
      Voronezh
      0
      Сегодня, 12:28
      Если нет авианосцев, то зачем для них доки строить да еще и в С-Петербурге? Такая мысль в голову не приходила?
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        -1
        Сегодня, 12:30
        Как нет, а Кузнецов? Да и нашёл инфу, что Питер готов строить авианосцы.
        1. Voronezh Звание
          Voronezh
          0
          Сегодня, 12:40
          Это авианосец только в глазах журналистов безграмотных. Кузнецов это тяжелый авианесущий крейсер, а это совсем не одно и то же.
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            0
            Сегодня, 12:43
            Да ясно понятно. По факту ж авианесущий.
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 12:28
      Пусть хотя бы док для строительства эсминца 22350М достроят.Не зря Патрушева недавно назначили смотреть за судостроением.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 12:34
        Пардон, коллега, это фрегат.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 12:35
          Фрегат это проект 22350,а созданный на его основе 22350М с водоизмещением 7000-8000 тонн уже эсминец.
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            0
            Сегодня, 12:36
            Я что то упустил? Мы ж никак не собрались 23560 сварганить. Ну ОК, спасибо за инфу.
            1. OrangeBigg Звание
              OrangeBigg
              0
              Сегодня, 12:37
              Проект 23560 Лидер излишне громоздок. Сейчас такие корабли никто в мире уже не строит и от него вполне закономерно отказались.

              О 22350М известно только полное водоизмещение – «порядка 8000 тонн» (информация от гендиректора Северной верфи И. Пономарёва), остальное придётся домысливать.

              8000 тонн – это немало. Примерно столько же весит каждая составляющая из той пары, которая была сильнее двух «Спрюэнсов» – эсминец пр. 956 (7940/8055 тонн полн.) и БПК пр. 1155 (7570 тонн полн.). Да и знаменитые американские эсминцы класса «Арли Берк» начинали где-то с 8300 тонн полного водоизмещения (Flight I с 90 ячейками УВП MK 41, но без вертолёта). Несмотря на то, что некоторые зарубежные фрегаты уже достигли неимоверного водоизмещения (напр. итальянский FREMM «Бергамини» – 6700 тонн), 8000 тонн – это однозначно эсминец. Впрочем, как классифицируют его в нашем ГК ВМФ, – большой вопрос.
              1. Фаталист Звание
                Фаталист
                0
                Сегодня, 12:48
                Как то так. Спорить не буду. Это из библиотеки ВО.
  2. кредо Звание
    кредо
    0
    Сегодня, 12:28
    В своё время вдоволь поиздевались "эффективные менеджеры" над судостроительными предприятиями Санкт-Петербурга.
    Места размещения у них знатные, на берегу Невы, в исторических районах, так что многие застройщики давно облизывались и прилагали усилия для их развала и сноса.
    Но кое-что осталось пока, вот это по видимому и пытаются модернизировать. angry
    1. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 12:49
      Но кое-что осталось пока, вот это по видимому и пытаются модернизировать.
      А вы как думали, зачем банку судостроительные верфи? Банку суда не нужны, ему нужны исключительно бабки. А на постройке судов если и можно что то заработать, то очень не скоро. То ли дело все развалить/обанкротить и продать. Вот в этом то они спецы.
      1. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 12:56
        А вы как думали, зачем банку судостроительные верфи? Банку суда не нужны, ему нужны исключительно бабки. А на постройке судов если и можно что то заработать, то очень не скоро. То ли дело все развалить/обанкротить и продать. Вот в этом то они спецы.

        Вообще я имел ввиду не нынешний ВТБ, а более раннюю историю со всеми судостроительными предприятиями Санкт-Петербурга, когда их начали зажимать со всех сторон, включая городские власти, которые промку уже практически выдавили из исторических районов города. hi
      2. dauria Звание
        dauria
        0
        Сегодня, 13:09
        .
        То ли дело все развалить/обанкротить и продать.

        Фильм "Красотка" с Джулией Робертс сразу вспомнился. Загнать в угол через "своих" сенаторов, купить по дешёвке судостроительный завод и по кускам продать . Эх, даже своего ничего не придумают наши "эффективные"
    2. A17ttt
      A17ttt
      0
      Сегодня, 12:50
      Не так давно, ВТБ по самые уши увязло в строительной организации ПИК. Года 3-и прошло, прежде чем они этот балласт скинули.
      Но там, в ПИК остался комплекс по производству блочных (модульных) изделий - который теперь свои поделки навязывает от Москвы до Урала (Екатеринбург).
      А там кроме транспортного плеча, еще и громоздкие и единичные элементы.
      Поэтому - эти менеджеры еще те "специалисты"!!!!
      Лучшее что у них получается - взять и на конъюнктуре рынка перепродать. Другое просто не умеют делать.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:38
    Напомним, что в прошлом году ОСК была передана в управление банка ВТБ сроком на пять лет. Причина такого решения — убыточность корпорации.

    Итог владения, современными манагерами !
    Мало того что очередь стоит за судами ,так часть номенклатуры (газовозы,супертанкеры,рыбоперерабатывающие комплексы,краболовы ) мы вообще не выпускаем .
  4. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 12:55
    Надо готовить верфи к строительству кораблей первого ранга . И что бы по темпам было как у китайцев . Нет времени на раскачку. Если по ПВО и бронетехники мы еще имеем хоть какой то паритет , то по подводному флоту сливаем противнику в чистую