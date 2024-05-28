Реактор БН-800: Россия подарила человечеству практически бесконечный источник энергии
В прошлом году российский ядерный реактор на быстрых нейтронах БН-800 был впервые полностью загружен инновационным МОКС-топливом. В таком режиме агрегат отработал год, подтвердив свою эффективность и жизнеспособность.
Стоит отметить, что данное событие является важнейшим и историческим не только для нашей страны, но и для всего мира. Ведь БН-800 является первым реактором, работающим на вышеупомянутой технологии. Следовательно, Россия по сути создала первый в мире практически бесконечный источник энергии.
Почему это так? Достаточно разобраться с тем, что представляет собой МОКС-топливо.
Напомним, что тепловые реакторы работают на уране-235, содержание которого в природном уране достигает менее 1 процента. Остальная масса приходится на уран-238, который после процесса обогащения добытого ископаемого считался отходом и не применялся в атомной энергетике.
Так вот, МОКС – это смесь урана-238 с оксидом плутония. Именно на таком топливе работает БН-800. Но и это еще не всё.
Дело в том, что, сжигая уран-238, инновационный реактор нарабатывает плутоний, которого хватит, чтобы обеспечить собственную работу и при необходимости другие реакторы новым топливом. Получается некий замкнутый цикл.
Теперь, когда БН-800 доказал свою эффективность, инженеры приступили к разработке более мощного БН-1200.
Что характерно, российские реакторы на быстрых нейтронах считаются одними из самых безопасных в мире. При этом в будущем они смогут решить не только задачу обеспечения человечества практически вечной энергией, но и позволят переработать накопившиеся ядерные отходы, угрожающие экологии нашей планеты и требующие колоссальных средств на их хранение.
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