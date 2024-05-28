Реактор БН-800: Россия подарила человечеству практически бесконечный источник энергии

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Реактор БН-800: Россия подарила человечеству практически бесконечный источник энергии

В прошлом году российский ядерный реактор на быстрых нейтронах БН-800 был впервые полностью загружен инновационным МОКС-топливом. В таком режиме агрегат отработал год, подтвердив свою эффективность и жизнеспособность.

Стоит отметить, что данное событие является важнейшим и историческим не только для нашей страны, но и для всего мира. Ведь БН-800 является первым реактором, работающим на вышеупомянутой технологии. Следовательно, Россия по сути создала первый в мире практически бесконечный источник энергии.



Почему это так? Достаточно разобраться с тем, что представляет собой МОКС-топливо.

Напомним, что тепловые реакторы работают на уране-235, содержание которого в природном уране достигает менее 1 процента. Остальная масса приходится на уран-238, который после процесса обогащения добытого ископаемого считался отходом и не применялся в атомной энергетике.

Так вот, МОКС – это смесь урана-238 с оксидом плутония. Именно на таком топливе работает БН-800. Но и это еще не всё.

Дело в том, что, сжигая уран-238, инновационный реактор нарабатывает плутоний, которого хватит, чтобы обеспечить собственную работу и при необходимости другие реакторы новым топливом. Получается некий замкнутый цикл.

Теперь, когда БН-800 доказал свою эффективность, инженеры приступили к разработке более мощного БН-1200.

Что характерно, российские реакторы на быстрых нейтронах считаются одними из самых безопасных в мире. При этом в будущем они смогут решить не только задачу обеспечения человечества практически вечной энергией, но и позволят переработать накопившиеся ядерные отходы, угрожающие экологии нашей планеты и требующие колоссальных средств на их хранение.

12 комментариев
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  1. Болторез Звание
    Болторез
    0
    Сегодня, 12:32
    МОХ используется в энергетических реакторах Европы с 80х. Первое (экспериментальное) применение- 1963 год.
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 12:44
      Не знаю как там в Европе, но меня больше волнует эйфория автора ВО по вот этому поводу:
      Что характерно, российские реакторы на быстрых нейтронах считаются одними из самых безопасных в мире. При этом в будущем они смогут решить не только задачу обеспечения человечества практически вечной энергией, но и позволят переработать накопившиеся ядерные отходы, угрожающие экологии нашей планеты и требующие колоссальных средств на их хранение.
      , в отношении вечной энергии.
      Если это правда в отношении вечной энергии то значит стоит ждать ответных действий от наших "партнёров", которым эта новость явно будет как кость в горле их луженой глотки. hi
      1. Болторез Звание
        Болторез
        0
        Сегодня, 12:52
        ответных действий от наших "партнёров"
        "Партнеры" эксплуатировали свой реактор-бридер в Донреае ( Британия) с 1955 года. Эйфория статьи неуместна, да и звучит как напускная.
    2. abc_alex Звание
      abc_alex
      +2
      Сегодня, 13:02
      Цитата: Болторез
      МОХ используется в энергетических реакторах Европы с 80х. Первое (экспериментальное) применение- 1963 год.

      Суть заметки не в том, что кто-то МОКС-топливо придумал и сделал, а в том, что создан и запущен коммерческий реактор на быстрых нейтронах, который включён в замкнутый ядерный цикл. Сделать этого не смогли ни шатовцы, ни европейцы, ни японцы. Больше того, толком никто не смог запустить промышленный реактор на быстрых нейтронах. Хоть пробовали все по разу. Сейчас индийцы шаманят, китайцы пошли по пути наименьшего сопротивления -- работают с Росатомом.
      1. Болторез Звание
        Болторез
        0
        Сегодня, 13:12
        толком никто не смог запустить промышленный реактор на быстрых нейтронах.
        14 октября 1962 года лампочки англичан засветились в том числе и от энергии DFR, выдававшего энергию в коммерческую сеть National Grid вплоть до марта 1977.
  2. Дон Аналитик Звание
    Дон Аналитик
    +3
    Сегодня, 12:33
    Работайте братья!
    Это будущее всего человечества.
    Это новые открытия и изучение вселенной!
    1. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 13:02
      Работайте братья!
      Это будущее всего человечества.
      Это новые открытия и изучение вселенной!

      Почему то когда мы бьемся за "будущее всего человечества", это самое "человечество" бьётся против нас или только за себя.
      Так стоит ли так уж печься о нём, может быть сначала сделать жизнь своей страны и своего населения стабильным, прогнозируемым и счастливым. yes
  3. Саша с Уралмаша Звание
    Саша с Уралмаша
    0
    Сегодня, 12:35
    Срок службы45лет!Может 60!Вечно это хорошо,но не реально!
  4. Кариб Звание
    Кариб
    0
    Сегодня, 12:41
    Так вот, МОКС – это смесь урана-238 с оксидом плутония.
    А должно Так вот, МОКС – это смесь оксида урана-238 с оксидом плутония. И ничего нового, это все уже знают.
    1. abc_alex Звание
      abc_alex
      0
      Сегодня, 13:11
      А как нашим удалось создать надёжную систему циркуляции натрия в контурах охлаждения тоже "все знают"? "БН" -- это не "быстрые нейтроны" это "быстрый натриевый". В отличии от БРЕСТ который на свинце. Как удалось создать автоматизированную линию по "вскрытию" отработанных ТВЭЛ. Там в них давление бешеное и радиация. Штатовцы больше 10 лет ковырялись -- обломались, не смогли.
      Что за странная у нас порой привычка -- принижать достижения отечественной науки и технологии? Вот с новым айфоном будут носиться и петь гимны. А реально прорывные достижения в энергетике -- "это все знают" и "в Европе с 1963 года" :)
  5. mark1 Звание
    mark1
    +3
    Сегодня, 12:46
    Россия подарила человечеству практически бесконечный источник энергии

    Не надо ни чего дарить "человечеству", пусть покупают! stop
  6. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +3
    Сегодня, 12:49
    Не надо тут за человечество распинаться и тем более бесплатно ему дарить подарки за счет нашего народа.
    Человечество в лице англосаксов делает из нас демонов в лице других народов и на конференции в Женеве мы видим чего стоит такое человечество.