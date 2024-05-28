Российский депутат: Иностранные наёмники на Украине уходят на вторую линию обороны, оставляя передовую
Иностранные наемники и различные «военные инструкторы», воюющие на стороне ВСУ, предпочитают воевать на второй линии, оставляя первую чисто украинским подразделениям. Об этом рассказал координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Иностранные наемники перебираются на вторую линию обороны ВСУ, понимая, что на первой их с большой долей вероятности ликвидируют российские бойцы. Об этом рассказывают украинские военные, попавшие в российский плен. По их словам, «на нуле» практически нет иностранцев, они находятся за спиной у мобилизованных украинцев, которые и должны выступить в качестве щита при наступлении российских войск.
- приводит РИА Новости слова депутата.
Стоит отметить, что такие действия наемников не являются чем-то удивительным, такое уже случалось и не раз в ситуациях, когда российская армия шла вперед. В частности, наемники и националисты отходили во вторую линию в районе Бахмута, под Работино и под Купянском. Уходя на вторую линию, они решают две задачи. Первая — это увеличить свои шансы на выживание в случае прорыва российских войск, а вторая — выступить в качестве заградительного отряда, чтобы не допустить отступления мобилизованных первой линии. Как пишут некоторые украинские ресурсы, командование выставляет надсмотрщиков, чтобы «крепостные» не разбежались.
Информация