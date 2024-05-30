Кто снова откроет Новую Каледонию – французскую стратегическую шкатулку

Парижский глобалист и сепаратисты

Остров другой мечты

Название наше известное

Британский след

Эммануэль Макрон, прибыв на днях в Нумеа, столицу Новой Каледонии, поддержал введённый там с 20 мая режим чрезвычайного положения. И заявил о формировании правительственной комиссии для переговоров с «сепаратистской оппозицией».Что касается экономического умиротворения ситуации, с середины текущего года планируется более чем в полтора раза увеличить ежегодные дотации для новокаледонского бюджета. Помимо этого, почти вдвое повысить пособия по безработице и медицинскому обслуживанию.При этом предприятия малого и среднего бизнеса данного эксклава намечено на три – пять лет полностью освободить от налоговых платежей. Сохраняя их уровень постоянным в течение пяти – семи лет. Эти же меры под воздействием активности сепаратистов запланированы и для остальной зарубежной Франции.Между тем Новая Каледония – это настоящая стратегическая сырьевая шкатулка Парижа. Издавна здесь осваиваются колоссальные ресурсы никелевой руды, немногим меньше – ресурсы хрома, меди, золота, кобальта, ванадия. По данным Financial Times от 21 мая, на фоне беспорядков в Новой Каледонии цены на никель выросли более чем на 6 % – до 20,83 тыс. долларов за тонну.Беспорядки уже привели там к частичной остановке производства. А Новая Каледония обеспечивает добычу как минимум шести процентов никеля в мире (по другим оценкам – до девяти процентов). Отмечено также, что рост цены никеля на 5 % (около 1 000 долларов за тонну) даст примерно 3,4 % роста прибыли Норильского Никеля и 2 % – РУСАЛа…Сама же Французская Новая Каледония – это не только самый крупный остров (17 тыс. кв. км) в обширном морском регионе Австралия – Новая Каледония – французский Таити. В этот департамент входят почти все примыкающие острова и рифы.Соответственно, общая площадь бывшей колонии с учётом прилегающей акватории составляет свыше 35 тыс. кв. км. При этом на некоторые примыкающие острова периодически, но издавна претендует соседняя Австралия. Хотя это пока не проявляется в официальной позиции Канберры.Повторим, только пока не проявляется: вероятно, это зависит от дальнейшего развития ситуации в Новой Каледонии…Всё же, когда Франция и Французский Индокитай были оккупированы рейхом и японскими войсками (с 1940 по 1945 год), планировалось направить австралийские войска на оспариваемые острова и де-факто их включить в состав Австралии.Однако быстрое продвижение японских войск к побережью северной Австралии в 1941–1942 годах вынудило Канберру «забыть» об этом проекте. Между прочим, те же планы имели место и в связи с уходом Франции из Индокитая в 1954 году.Сегодня речь идёт, кроме прочего, и о необитаемых островах Честерфилд и Эвон (см. карту), расположенных на полпути морского маршрута Австралия – Новая Каледония. То есть их география не может не привлекать Австралию – тем более что они расположены в отдалении от самой Новой Каледонии, хотя и входят в этот департамент Парижа.Не исключено, что при разрастании конфликта в Новой Каледонии и, учитывая почти полную недееспособность тамошней администрации, Честерфилд и Эвон наверняка перейдут к Австралии. Тем более если Париж вынудят отказаться от Новой Каледонии.Впрочем, уже само английское название одного из этих островов – Честерфилд – изначально предопределяет заинтересованность в нём Канберры. Примечательно и то, что в начале – середине 2010-х гг. желание присоединиться к Французской Полинезии (ФП) изъявили… на соседнем чилийском острове Пасхи.Точнее – в чилийском департаменте Исла-де-Паскуа (почти 170 кв. км), включающего также ряд меньших прилегающих островов. Поскольку до 70 % местного населения – полинезийцы, и на французских картах этот район значится на полинезийском: Рапануи.Более того: 10 января 2013 года глава местного парламента Левианте Араки официально заявил о стремлении включить этот регион в состав Французской Полинезии. В Париже не поддержали, но и не отвергали такую инициативу. Однако не только США, но и Великобритания выразили поддержку территориальной целостности Чили.Расширение французских заморских территорий за счёт этого района было не в интересах Великобритании, поскольку острова Питкерн – последний осколок Лондона на Тихом океане – оказались бы внутри Французской Полинезии. Но в то же самое время во Французской Полинезии происходили акции полинезийских группировок за независимость.Да, акции эти Парижу удалось купировать, но совпадения – вряд ли случайные… Впоследствии Л. Араки был отстранен от должности и вывезен в континентальную Чили. Точных данных о его дальнейшей судьбе не имеется.Некоторые эксперты отмечали, что означенная ситуация могла быть инспирирована Парижем – как бы в ответ за недопущение Франции в АТЭС, инициированное Вашингтоном и поддержанное его тихоокеанскими союзниками. Хотя Чили в этой структуре с 1994 года, а участие в ней Франции не предвидится…По этому или совсем по другим поводам, некоторые французские СМИ хоть и редко, но с очень давних пор сетуют, что… если бы в 1902 году Париж не уступил Панамский канал США, осталась бы хоть одна из четырёх заморских территорий Франции на побережье Индии. И казалось бы, где Индия и где Панама с каналом?Но на земном шаре, как оказалось, всё связано, и территории, которые были в 1954–1955 гг. переданы Индии, и действующая военная база Диего-Суарес на севере экс-французского Мадагаскара (упразднена в 1963 году), сегодня, возможно, были бы в большей безопасности... И под контролем Парижа…