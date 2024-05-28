Глава оборонного ведомства Нидерландов: ВСУ должны получить право бить западным оружием по территории РФ
Амстердам никогда не исключал возможности для украинских войск наносить удары по России посредством вооружений, предоставленных государствами Запада. Нидерландские власти считают, что ВСУ должны получить право бить западным оружием по территории РФ.
Такое заявление сделала исполняющая обязанности министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен незадолго до совещания со своими коллегами из стран ЕС, посвященного обсуждению данного вопроса.
Глава оборонного ведомства Нидерландов отметила, что на данный момент Киев находится в состоянии вооруженного конфликта с Москвой. В этих условиях, считает Оллонгрен, удары по российской территории со стороны ВСУ вполне возможны. По ее мнению, у Нидерландов нет претензий к действиям украинской армии, так как они якобы имеют отношение к самообороне.
И.о. нидерландского министра обороны также выразила надежду, что другие европейские страны, несогласные с такой позицией, скоро ее поменяют.
- сказала Оллонгрен.
Впрочем, среди многих влиятельных западных государств такая точка зрения не пользуется популярностью. В частности, власти Италии и Германии уже заявили, что не дадут своего разрешения на применение украинскими военными поставляемых ими вооружений на территории России.
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