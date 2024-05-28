Глава оборонного ведомства Нидерландов: ВСУ должны получить право бить западным оружием по территории РФ

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Глава оборонного ведомства Нидерландов: ВСУ должны получить право бить западным оружием по территории РФ

Амстердам никогда не исключал возможности для украинских войск наносить удары по России посредством вооружений, предоставленных государствами Запада. Нидерландские власти считают, что ВСУ должны получить право бить западным оружием по территории РФ.

Такое заявление сделала исполняющая обязанности министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен незадолго до совещания со своими коллегами из стран ЕС, посвященного обсуждению данного вопроса.

Глава оборонного ведомства Нидерландов отметила, что на данный момент Киев находится в состоянии вооруженного конфликта с Москвой. В этих условиях, считает Оллонгрен, удары по российской территории со стороны ВСУ вполне возможны. По ее мнению, у Нидерландов нет претензий к действиям украинской армии, так как они якобы имеют отношение к самообороне.

И.о. нидерландского министра обороны также выразила надежду, что другие европейские страны, несогласные с такой позицией, скоро ее поменяют.

Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее

- сказала Оллонгрен.

Впрочем, среди многих влиятельных западных государств такая точка зрения не пользуется популярностью. В частности, власти Италии и Германии уже заявили, что не дадут своего разрешения на применение украинскими военными поставляемых ими вооружений на территории России.
7 комментариев
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  1. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    +2
    Сегодня, 12:55
    жахнем по тюльпанам "ТЮЛЬПАНАМИ"... вот обделаются укурки. достало всё уже. каждая шавка пинает.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 13:00
      Пока ещё только подгавкивают.... Вот когда реально начнут ТЯО пинать вот тогда дааа, начнётся....
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        0
        Сегодня, 13:13
        Взять бы да ТЯО ушатать один из аэродромов на Украине, которые готовят для F 16 , тогда наверное меньше бы гавкали , а то и совсем заткнулись.
    2. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 13:13
      Мне кажется что наступило время когда отечественный МИД должен начать говорить аналогичным образом о том, что сербы, ливийцы, сирийцы, иракцы, кубинцы, иранцы, афганцы, вьетнамцы, китайцы, индусы, индейцы, арабы, евреи, аборигены Австралии, Океании и все народы Африки имеют полное право поступать аналогичным образом с европейцами, как они в своё время поступали и до сих пор поступают с ними.
      Пора уже начинать конкретно отвечать на западное хамство а не заниматься бесконечным политесом.
  2. Комментарий был удален.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 13:07
      Шведы заявили то же самое......
  3. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 13:10
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Глава оборонного ведомства Нидерландов: ВСУ должны получить право бить западным оружием по территории РФ

    так понимаю , что Крымский мост , военные аэродромы в Крыму , станции дальнего обнаружения в Орске и Краснодаре пытались уничтожить сугубо "украинским оружием" ? Или ракеты ATACMS чисто украинские или африканские? Да нет , давно вы уже участвуете в ударах по России , просто сейчас хотите это узаконить, имбецилы.
  4. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 13:11
    Оллонгрен как женщина недалёкого ума не понимает что в принципе при поставках оружия для Украины для нанесения ударов по России, Россия имеет полное право нанести удары по оружию в странах поставляющих
    оружие для нанесения ударов по России (чуть не вспотел когда писал это).
    Кайсе надо поменять фамилию на Олигофрен. При дальнейшем потеплении климата Нидергланды вообще исчезнут в пучине моря. bully