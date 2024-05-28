Боррель анонсировал снятие «запрета» на нанесение ударов западным оружием по территории РФ

68
Боррель анонсировал снятие «запрета» на нанесение ударов западным оружием по территории РФ

Похоже на то, что на Западе планируют отменить очередную «красную линию», за которую ранее обещали не переступать.

Напомним, что еще не так давно США и их союзники категорически отказывались поставлять ВСУ западные танки, дальнобойные ракеты и истребители. При этом «Леопарды» и «Абрамсы» уже неоднократно уничтожались российскими военными, дальнобойные «Штормы/Скальпы» и «Атакамсы» в большинстве своем сбиваются нашей ПВО, а уже скоро, вероятно, начнут падать и истребители F-16.



Между тем на Западе решили продолжить наращивать эскалацию и уже всерьез обсуждают отмену моратория для ВСУ на нанесение ударов западным дальнобойным вооружением по территории России в границах 1991 года. Впрочем, нет его, этого «моратория». Иначе как понимать, например, многочисленные сообщения Минобороны РФ о тех же реактивных снарядах РСЗО RM-70 «Вампир» (Vampire), регулярно сбиваемых средствами ПВО в небе над Белгородской областью. Установки эти разработаны, пусть и на базе советских «Град» БМ-21, в бывшей Чехословакии, Прагой и поставляются Киеву .

По крайней мере, глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил о предстоящей встрече глав Минобороны стран ЕС, на которой будет обсуждаться отмена вышеупомянутого запрета.

Стоит вопрос о снятии ограничений по использованию оружия по целям внутри российской территории, который сегодня поставит генсек НАТО Столтенберг. Некоторые страны принимают такие решения

- заявил Боррель.

Напомним, что ранее с предложением обсудить отмену данного моратория выступил генсек НАТО Столтенберг. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров, комментируя его заявление, обвинил главное должностное лицо альянса в превышении полномочий.

В то же время идею отмены запрета на использование западного вооружения для ударов по территории России в беседе с журналистами поддержал и спикер нижней палаты американского Конгресса Майк Джонсон. При этом президент США Джо Байден пока выступает категорически против подобного решения.
68 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +13
    Сегодня, 13:17
    . Похоже на то, что на Западе планируют отменить очередную «красную линию», за которую ранее обещали не переступать.


    Не устали верить в бесконечные обещания Запада,которые раз за разом не выполняются?Пора бы уже и выводы делать.Все эти обещания это уловки.Сейчас снимут запрет и будут смотреть на реакцию нашей власти.Если и дальше начнём что то невнятное мыслить,то возможными станут любые варианты развития событий.И всё из-за излишней миролюбиво стр с нашей стороны и бесконечных попыток договориться с откровенными врагами.Вы сначала силу и результат покажите,а потом уже договаривайтесь.
    1. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      +5
      Сегодня, 13:20
      А кто там будет делать выводы ? Лавров что ли ?))
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +9
        Сегодня, 13:24
        Нет, наверно ДАМ всех на Западе затвиттерит насмерть, чтобы неповадно было.....
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          0
          Сегодня, 15:19
          Жозеп Боррель давно скатился на позиции испанских национал-социалистов гитлеровского толка времён ВМВ.
          Чтобы лучше понять, что воистину из себя представляет Боррель и как он докатился до жизни такой, есть смысл обратиться к его биографии. Это важно знать.

          КРАТКАЯ СПРАВКА.
          Жозеп Боррель (75 лет) - испанский политик родом из Каталонии, член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП). Участвовал в профсоюзном движении.
          - С 1974 года Жозеп Боррель состоит в Партии европейских социалистов (ПЕС).
          - С 20 июля 2004 по 16 января 2007 - председатель Европейского парламента.
          - С 7 июня 2018 по 30 ноября 2019 года министр иностранных дел в испанском правительстве социалиста Педро Санчеса
          - С 1 декабря 2019 года - Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности; в составе Комиссии фон дер Ляйен.

          Родился 24 апреля 1947 года в деревне Побла-де-Сегур, (Каталония), где его отцу принадлежала небольшая пекарня. С 5 лет помогал отцу зарабатывать на жизнь от роду - развозил по деревням выпечку своего отца. Образование у него носило несистемный характер. В основном он просто самообразовывался. Рано понял, что заниматься политикой гораздо для себя выгоднее, чем своими руками производить материальные ценности, работая на производстве.
          Во время учёбы в Мадриде Боррель стал изучать экономические науки в университете Комплутенсе (Испания). Стажировался в США и Франции, защитил докторскую диссертацию по экономике. Борреля называют самым образованным испанским социалистом.

          Интересный ВЫВОД.
          Если для богатенького Столтенберга, отпрыска "норвежских Кеннеди", участие в ЛЕВОМ движении было всего лишь политической ЭКЗОТИКОЙ, то для Борреля, отпрыска МЕЛКОБУРЖУАЗНОГО каталонского РЕМЕСОЕННИКА по выпечке хлеба, участие в национал-социалистическом движении Испании стало ПРОПУСКНЫМ БИЛЕТОМ "наверх" во власть, как и для большинства простых довоенных немцев Германии, вступивших в ряды Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) А. Гитлера.

          Только сейчас времена уже не те, что были перед ВМВ - и служит испанский евро-нацист Боррель на высокой должности в ЕС за "откаты" себе в карман не странам ЕС, а своим хозяевам из Вашингтона и американскому ВПК.
          1. Татьяна Звание
            Татьяна
            0
            Сегодня, 15:45
            Боррель анонсировал снятие «запрета» на нанесение ударов западным оружием по территории РФ

            Ещё 29 декабря 2021 года этот Боррель как поджигатель ТМВ в интервью газете Welt заявил, что требования России о прекращении расширения ЕС и НАТО на восток являются «СОВЕРШЕННО НЕПРИЕМЛЕМЫМИ, особенно в отношении Украины».
            По его мнению, ТРЕБОВАНИЯ о ГАРАНТИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ являются «ЧИСТО РОССИЙСКОЙ ПОВЕСТКОЙ ДНЯ».

            Боррель - это ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК и не важно, что им при этом движет и кто из под полы им на Западе в таком духе руководит!
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +6
        Сегодня, 13:24
        Просто раз за разом обманывают,выигрывая для себя время на подготовку.Что в 2015,что в 2022.
      3. мазута Звание
        мазута
        +2
        Сегодня, 14:41
        "Песков: Путин и военные знают ответ на случай разрешения Запада ВСУ бить по РФ."И на душе сразу стало светло и радостно.
    2. opuonmed Звание
      opuonmed
      +2
      Сегодня, 13:33
      после снятии запретов тока ядерная война к сожалению ! пустая европа как там ванга говорила
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 13:41
        После снятия запрета нам тоже нужно снять на многое запреты.В том числе на обещание о запрете трогать Зе и компанию.И снять запреты на много чего ещё.

        . В 2010-е годы Федерация осуществила модернизацию своих крылатых ракет, создав на базе РК-55 «Рельеф» ту самую 9М729 «Новатор».


        Американская сторона утверждает, что официальные характеристики «Новатора» занижены и ничего общего с действительностью не имеют. Якобы 9М729 имеет боевой радиус от 2 000 до 3 000 км. Также России со стороны Белого дома и Пентагона ставится в упрек тот факт, что она начала размещать «Новатор» на суше в составе ракетных комплексов «Искандер». В 2017 году американская разведка публично сообщала о наличии у России минимум двух дивизионов таких ракет, каждый включал по четыре пусковые установки. При этом американцы посчитали, что готовых к бою 9М729 у России не менее 64. Стоит еще раз подчеркнуть, что в данном случае речь идет исключительно о событиях и предполагаемых цифрах по состоянию на 2017 год.


        https://dzen.ru/a/ZkO9rRjOny5WA5zN
      2. Владимир80 Звание
        Владимир80
        +3
        Сегодня, 13:54
        пустая европа как там ванга говорила

        извините пожалуйста, но ссылаться на лжепророчества весьма сомнительное занятие....
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 14:01
          Пророк Зеленский тоже что то подозревал,когда играл Президента в знаменитом сериале.

          Видео по ссылке ниже.

          https://dzen.ru/video/watch/664b06afedd1eb21fd45d95e
    3. ААК Звание
      ААК
      +5
      Сегодня, 13:54
      Ну а кто у нас постоянно талдычит о готовности к переговорам, но, типа "на наших условиях" и с "учётом сложившихся реалий"...а реалии постоянно оказываются таковыми, что "...нас в очередной раз обманули..." Мир/перемирие с бандерами сейчас - это позор для страны и забвение памяти наших погибших воинов и ничего кроме ещё худшей ситуации для народа России не принесёт, но тем, кто мечтает о договорняке на народ откровенно наплевать...
    4. Венд Звание
      Венд
      +1
      Сегодня, 14:49
      Западу надо скинуть Украину, если Россия ударит и уничтожит верхушку укронацистов, то Россия будет плохая, как всегда. Но Запад спокойно выйдет с Украины и будет финансировать террористическую организацию украинцев. Вот как наше руководство поступит в случае ударов.
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 13:18
    Боррель анонсировал снятие «запрета» на нанесение ударов западным оружием по территории РФ

    Умным этого идиота не назовёшь...
    А удары российским оружием по территории западных поставщиков Боррель своей задницей собирается прикрывать? А это произойдёт при таком раскладе...
    1. _Ugene_ Звание
      _Ugene_
      +12
      Сегодня, 13:23
      мы 2 года с украиной на одном месте стоим, нужно добавить ещё европу до кучи, а то нам слишком легко воевать? видят что не можем украину одолеть потому и наглеют, знают что нет у нас сил что бы ещё один фронт открывать
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        -5
        Сегодня, 13:27
        Цитата: _Ugene_
        мы 2 года с украиной на одном месте стоим, нужно добавить ещё европу до кучи, а то нам слишком легко воевать?

        Из окопа пишите? Я для кого составляю предложения?
        Цитата: ROSS 42
        А удары российским оружием по территории западных поставщиков Боррель своей задницей собирается прикрывать? А это произойдёт при таком раскладе...

        Что тут непонятно? И ВГК сказал о том, что удары по территории России не останутся без ответа...
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          +6
          Сегодня, 14:07
          И какой же был ответ на "удары по территории России"? "Красные линии" были, "сигналы" были, "озабоченности" были......, "ответов" не было.
      2. Невский_ЗУ Звание
        Невский_ЗУ
        -1
        Сегодня, 13:34
        Цитата: _Ugene_
        мы 2 года с украиной на одном месте стоим, нужно добавить ещё европу до кучи, а то нам слишком легко воевать? видят что не можем украину одолеть потому и наглеют, знают что нет у нас сил что бы ещё один фронт открывать

        1. А назови мне страну в Европе, которая может воевать в режиме "Украина" и нести потери в личном составе под 90% своего подразделения, и формировать его по 3-4 раза новым составом!?
        2. А кто сказал, что против Европы будет второй фронт по образу и подобию Украины и режима СВО 2.0? Когда начнутся ядерные грибочки расти, не ты, не я, не успеем здесь на сайте отписаться в комментах о впечатлениях.
    2. lis-ik Звание
      lis-ik
      +10
      Сегодня, 13:38
      Цитата: ROSS 42
      Боррель анонсировал снятие «запрета» на нанесение ударов западным оружием по территории РФ

      Умным этого идиота не назовёшь...
      А удары российским оружием по территории западных поставщиков Боррель своей задницей собирается прикрывать? А это произойдёт при таком раскладе...

      Они и снимают запреты,потому что знают,что кроме трёпа ничего больше не будет. Убедились за всё время.
      1. opuonmed Звание
        opuonmed
        -2
        Сегодня, 13:50
        Цитата: lis-ik
        Они и снимают запреты,потому что знают,что кроме трёпа ничего больше не будет. Убедились за всё время.

        вся планета скора узнает или правы они или грибы ядерные по всей планете !
      2. alexoff Звание
        alexoff
        +2
        Сегодня, 14:51
        Ну дык они в курсе, что ежели в их городе не один десяток детишек наших правителей, то ничего не прилетит. А вот ежели внезапно все жены-дети улетят в РФ, вот тогда они испугаются
    3. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      -3
      Сегодня, 13:42
      ROSS 42 Кто такой борель? У них выборы ,это не для нас .Они прекрасно знают что они в ад ,а мы в рай. Сходите в магазин и купите килограмм водки и литр селёдки.Смотрите не перепутайте. hi drinksМеня их понос прикалывает. Я не верю в Эрнстов Тельманов в Европе,там всё прогматичней ,80- 90 % живут в кредит.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        -1
        Сегодня, 13:53
        Покойникам кредиты будут не нужны.....
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 13:59
          Дмитрий а у кого они ( покойники)брали кредиты - у банков .Кредит взят на дом ,машину ,жену всё превратилось в пепел.Банкиру такие активы нужны?
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 14:02
            Дык я про то и имел ввиду, Андрей. hi
            1. tralflot1832 Звание
              tralflot1832
              0
              Сегодня, 14:08
              Извиняюсь ,сначала не понял.Вы записали в покойника и кредитора и кредитуемого.Будут жрать свою капитализацию- намазывая на айфон последнего поколения акции Маска.Свободу Индейцам,Гойко Митич поживёт,если он не спился.
    4. Бомба Звание
      Бомба
      +6
      Сегодня, 14:20
      Никаких ударов по территории западных поставщиков не будет. Проснитесь уже наконец.
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        -1
        Сегодня, 14:27
        Никаких ударов по территории западных поставщиков не будет. Проснитесь уже наконец.

        да это понятно всем думающим людям, просто "чат-боты" развивают тему в заданном направлении, и проснуться он не может - потому что не спит! ... скажут ему писать "все пропало" - начнет панику разводить в каждой теме...
    5. Грица Звание
      Грица
      0
      Сегодня, 14:31
      Цитата: ROSS 42
      А удары российским оружием по территории западных поставщиков Боррель своей задницей собирается прикрывать?

      Гы-гы. А кто их будет наносить? Неуж-то Главный приказ такой отдаст.? наивно в это верить. Главный наш, как оказалось на поверку, способен только красные черточки рисовать и грозно кулачками махать. А на настоящие действия у него кишка тонка и коленочки от страха трясутся.
      Обманули его наши генералы и коллеги-разведчики, рассказывая в начале СВО о богатырской нашей силище и хлипкой НАТО. А оно вон как обошлось...
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +2
        Сегодня, 14:53
        Главный наш, как оказалось на поверку, способен только красные черточки рисовать и грозно кулачками махать.
        неправда, за красные линии у нас отвечают Песков и Шойгу , а за махание кулачками Медведев. Путин отвечает за стамбульские договоренности
    6. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      0
      Сегодня, 14:43
      Цитата: ROSS 42
      А удары российским оружием по территории западных поставщиков Боррель своей задницей собирается прикрывать? А это произойдёт при таком раскладе...

      А еще при таком раскладе произойдет резкое снижение стоимости Борреля, и увеличение стоимости барреля.
    7. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 15:21
      А это произойдёт при таком раскладе...


      так уже были удары по загоризонтным РЛС - и тишина, как на кладбище.
  3. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +4
    Сегодня, 13:20
    А, вот интересно: если из "серой зоны", а не из России, в ответ полетят разные железяки? Тем же концом, по тому-же месту на территории врага разрешившего такие удары?
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +9
      Сегодня, 13:29
      Я уже давно предлагают, но Кремль меня не слышит.
      Натовцы стреляют с территории украины по нашим российским городам (по РФ), так и мы можем с территории украины стрелять по натовским странам. Одно и тоже, разницы никакой нет.
      1. Попуас Звание
        Попуас
        +2
        Сегодня, 13:50
        Таки надо снять запрет на удары по территории Европы дело то! recourse
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -2
    Сегодня, 13:22
    «На Западе решили продолжить наращивать эскалацию и уже всерьез обсуждают отмену моратория для ВСУ на нанесение ударов западным дальнобойным вооружением по территории России» —
    «При этом президент США Джо Байден пока выступает категорически против подобного решения» —

    — Царь "добрый",бояре злые...
  5. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    -5
    Сегодня, 13:22
    Ждём когда раскроют уже все козыри. Россия ещё свои не показывала.
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      -1
      Сегодня, 13:36
      Цитата: МятныйПряник
      Ждём когда раскроют уже все козыри. Россия ещё свои не показывала.

      я очень надеюсь что у РФ они есть и для нато будет удивлением !
      1. Грица Звание
        Грица
        0
        Сегодня, 14:35
        Цитата: opuonmed
        я очень надеюсь что у РФ они есть и для нато будет удивлением

        Не будьте так наивны.
    2. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 14:11
      Ждём когда раскроют уже все козыри. Россия ещё свои не показывала

      ага ,козыри России... тут ваши коллеги убеждали в соседней теме, что без узбекского хлопка мы не протянем и месяца на войне, видимо узбекский хлопок и есть наш секретный козырь recourse
  6. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +10
    Сегодня, 13:23
    К чему столько времени обсуждать ОЧЕВИДНОЕ?
    У меня нет сомнений в том, что "разрешат".
    Стесняюсь спросить...
    А у нас готов ответ?
    Все решения уже приняты и приказы переданы?..
    Или мы будем как можно дольше "держать драматическую паузу"?..
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 13:23
    Стоит вопрос о снятии ограничений по использованию оружия по целям внутри российской территории
    Фашист останется фашистом какую бы должность в ЕС он не занимал. Означает ли это, что Россия в праве заявить об ударе по территории стран призывающих к использованию своего оружия по российской территории и назвать это необходимой обороной?
  8. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +2
    Сегодня, 13:25
    Боррель анонсировал снятие «запрета» на нанесение ударов западным оружием по территории РФ

    Сергей Викторович, Мария Сергеевна - ваш выход!
    наш МИД повторит мантры "про эскалацию" ???
    а Песков сквозь усы пробурчит про "озабоченность" и "не изменит ситуации"???
  9. Фактор Звание
    Фактор
    +2
    Сегодня, 13:28
    Ясен пень, после поставок F-16 запрет снимут.
    Иначе зачем эти носители дальнобойных ракет?
    Никаких воздушных боев с российскими истребителями НАТОвскими стратегами не предполагается. Будут бить по России из глубины укроРейха. Взлетел из Румынии или Польши, сел на украинский аэродром подскока, а с него уже взлетел для удара по целеуказаниям, определенных по развед.данным амерских спутников и БПЛА.
    Летчики, конечно, будут отпускники, а для виду распиарят какого-нибудь Тараса и укроЛюфтвафли.
  10. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 13:31
    ну все скора заначит ядерная война !
  11. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +3
    Сегодня, 13:33
    Стоит вопрос о снятии ограничений по использованию оружия по целям внутри российской территории, который сегодня поставит генсек НАТО Столтенберг. Некоторые страны принимают такие решения - заявил Боррель.
    Что то у вас там в европах давно ни чего не горело. laughing
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:33
    Тамошние ребята хорошо пристроились... сами никто и никак, зато зарплаты хорошие.
  13. Electrical Звание
    Electrical
    0
    Сегодня, 13:34
    А что такое ЕС в лице этого борреля? Всего лишь обьединение нескольких стран. У нас вон то же есть союзное государство. А давайте Мишустин то же разрешит всем бить по ЕС, ну или всем арабам долбить по израилю. Ну а что, чем мы хуже? Все же как бы по "правилам".
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 14:04
      А давайте Мишустин то же разрешит всем бить по ЕС, ну или всем арабам долбить по израилю

      разница в том, что там говорят и делают.... а тут только говорят...к сожалению...
  14. Wratch Звание
    Wratch
    +1
    Сегодня, 13:48
    Стоит анонсировать нанесение ударов по странам производителям оружия. Там совсем мозги отоспали в Европе. Неплохо еще опубликовать "утечку "целей на территории Европы в случае вооруженного конфликта с Нато. Что бв посмотрев на карту пларуемых ядерных ударов,до самых тупых дошло,что они совсем заигрались.. в дерьмократию
  15. Alexior_Brante Звание
    Alexior_Brante
    +2
    Сегодня, 13:54
    Ну это уже полноценная мобилизация и война с Европой + тактическое Я. О. не только по украине, но и по европе

    Да хотя бы в космосе над ними ядерную бомбу взорвать, что бы половина европы вернулась бы в каменный век, а если не дойдет с первого раза - то и Я. О. по европейским военным базам! Заколебали...
  16. Dizel200 Звание
    Dizel200
    0
    Сегодня, 13:59
    А хуситы нам не друзья,но и не враги. А если они перекроют совсем уж надёжно Красное море,потопив при этом пару авианосцев новыми ракетами непонятно откуда появившемся? А мы тоже скажем что имеют полное право так делать даже нашими ракетами? Норм же будет
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 14:06
      А хуситы нам не друзья,но и не враги. А если они перекроют совсем уж надёжно Красное море,потопив при этом пару авианосцев новыми ракетами непонятно откуда появившемся

      к сожалению, ситуация в красном море показала, что сша и союзники на голову превосходят имеющееся вооружение хуситов (Ирана) ,никакого существенного ущерба они там не смогли нанести (кроме сбитых "жнецов")
    2. Грица Звание
      Грица
      0
      Сегодня, 14:43
      Цитата: Dizel200
      А хуситы нам не друзья,но и не враги. А если они перекроют совсем уж надёжно Красное море,потопив при этом пару авианосцев новыми ракетами непонятно откуда появившемся? А мы тоже скажем что имеют полное право так делать даже нашими ракетами?

      Считаю, что именно появление "Ониксов" и других приятных ПКР у хуситов должно быть самым первым шагом. Второй шаг - сюрприз с появлением у Ирана в кратчайшие сроки тактических ядерных боеприпасов. Носители у них свои есть в избытке. С разрешением бить по западным кораблям и по Израилю.
  17. Роман_ Звание
    Роман_
    +1
    Сегодня, 14:09
    Может этих тварей пора мочить в куеве, когда они туда приезжают!!! Отправил ракету ухраине, получи Российскую ракету в куеве или в дороге до города куев. Приятно гадам будет, пораскинут мозгами по бескрайним простором ухраине.
  18. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 14:10
    Здесь вся фишка в том, что после снятия этого мифического запета хххлам с большой долей вероятности поставят ракеты 500-1500. У нас столько ПВО нет, чтобы прикрыть всю Россию вплоть до Поволжья, даже чуть ли не до Урала.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 14:15
      У нас столько ПВО нет, чтобы прикрыть всю Россию вплоть до Поволжья, даже чуть ли не до Урала.

      конечно нету, но видимо наверху решили что новых граждан можно привезти из с.а., а в газовую трубу в Китай попасть бандеровцам будет непросто... (это не провокация и не троллинг, это мнение по ситуации в статье)
  19. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 14:12
    Пора признавать Харьковскую Народную Республику ! И если мы им разрешим удары по территории стран НАТО ,то это как бы не мы
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +2
      Сегодня, 14:22
      Пора признавать Харьковскую Народную Республику

      поздно, десять лет назад в 2014 был шанс...
      1. APASUS Звание
        APASUS
        -1
        Сегодня, 15:40
        Цитата: Владимир80
        поздно, десять лет назад в 2014 был шанс..

        Вы так и не поняли о чем речь идет
  20. Есаул Звание
    Есаул
    -3
    Сегодня, 14:15
    В таком случае сразу после принятия такого решения надо будет сразу заявить, что в целях предотвращения террористических атак натовским вооружением по территории РФ, нами будет нанесён удар с помощью ТЯО по военно-промышленным предприятиям (далее их список) НАТО в Европе. Дать три часа на эвакуацию персонала и гражданских в радиусе 5 км от целей, а потом уничтожить их. Иначе будет труба, они будут передавать укрорейху всё больше и больше оружия, начнут уничтожать наши СЯС, атомные электростанции и т.д.
  21. A17ttt
    A17ttt
    -2
    Сегодня, 14:17
    Стоит ли удивляться?!
    1. Одна сторона собирается ввести КТО (слухи), но при этом не информирует что станет с СВО
    2. Третья сторона уже на фоне слухов - ведет диалог о том, что будет разрешение в границах 1991

    в случае Украины, прилетов до введения КТО, можно еще было считать эти поступки провокацией - с целью наступления не силами СВО, и полной мобилизации населения (с последующим ВПК и ОПК).
    но, .....
  22. НЕзлобный Звание
    НЕзлобный
    -2
    Сегодня, 14:19
    Следует обратить внимание вот на что:
    Заявление Бареля - туфта. Он, по сути, никто. Просто алкаш. Его "решения", прокламации, заявления НЕ являются обязательными для стран-членов ЕС. Такие решения носят декларативный характер. Т.е., пурга. Типа, выражение общего мнения и сверка средней температуры по больнице. Типа, "ок, могем, разрешено; но не факт, что будем".
    Решение, разрешение об использовании ракет по территории РФ (до 1991 года) каждая из стран принимает ИНДИВИДУАЛЬНО. И заявы, объявы, мантры Бареля не играют никакой роли. Но могут подбадривать. Скажу более: даже если ЕС не примет общего "решения о разрешении", то это вовсе не значит, что англы или фрэнчи не могут в индивидуальном порядке разрешить использовать свои ракеты по РФ. И, соответственно, наоборот. Что, собственно, уже и произошло.
    Поэтому не стоит обращать много внимания на изрядно немношко сильно чрезмерно в меру нередко попивающего старичка.
  23. Ghost1 Звание
    Ghost1
    +3
    Сегодня, 14:27
    Как тут раздухарились некоторые комментаторы, на солнце видимо перегрелись. Видимо до сих пор ничего не поняли.
    1. Electrical Звание
      Electrical
      -1
      Сегодня, 15:20
      Видимо до сих пор ничего не поняли.
      Ну некоторые то поняли. Сколько этих ракет есть у бореля? Столько же сколько и у коментаторов. Ну а трындеть могут все, что борель что остальные.
  24. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 14:36
    Это - результат болтовни о "красных линиях". Запад перестал бояться. Если бы каждый раз территория украины, с которой был нанесен удар, плщадью ~ 10 км2 превращался бы в лунный пейзаж, то те, кто стреляет по мирным россиянам, много раз подумали.
    А мы третий год "пуляем" ракетами "в белый свет". Энергетика повреждена, но не разрушена. Мосты через Днепр не разрушены. Железные дороги работают. Оборонные заводы тоже работают.
    Не знаем куда стрелять, нет планирования или еще что-то? Не знаю.
    Углубляться не буду, т.к. дальше можно схлопотать Ст.280-3 УК РФ.
  25. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    0
    Сегодня, 14:37
    Цитата: Ghost1
    Как тут раздухарились некоторые комментаторы, на солнце видимо перегрелись. Видимо до сих пор ничего не поняли.
    Есть подозрение что это бойцы информационного фронта. И таки с той стороны. Смысл понятен : руководство ничего не понимает и вообще трусы ну и дальше по списку. Ничего нового.
  26. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 15:28
    Похоже на то, что на Западе планируют отменить очередную «красную линию», за которую ранее обещали не переступать.

    Разве они что-то подобное обещали?
    Помню лишь про красные линии, которые те без опаски переступали.
    И им за это ничего не было. Вот они и борзеют.