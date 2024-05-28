Боррель анонсировал снятие «запрета» на нанесение ударов западным оружием по территории РФ
Похоже на то, что на Западе планируют отменить очередную «красную линию», за которую ранее обещали не переступать.
Напомним, что еще не так давно США и их союзники категорически отказывались поставлять ВСУ западные танки, дальнобойные ракеты и истребители. При этом «Леопарды» и «Абрамсы» уже неоднократно уничтожались российскими военными, дальнобойные «Штормы/Скальпы» и «Атакамсы» в большинстве своем сбиваются нашей ПВО, а уже скоро, вероятно, начнут падать и истребители F-16.
Между тем на Западе решили продолжить наращивать эскалацию и уже всерьез обсуждают отмену моратория для ВСУ на нанесение ударов западным дальнобойным вооружением по территории России в границах 1991 года. Впрочем, нет его, этого «моратория». Иначе как понимать, например, многочисленные сообщения Минобороны РФ о тех же реактивных снарядах РСЗО RM-70 «Вампир» (Vampire), регулярно сбиваемых средствами ПВО в небе над Белгородской областью. Установки эти разработаны, пусть и на базе советских «Град» БМ-21, в бывшей Чехословакии, Прагой и поставляются Киеву .
По крайней мере, глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил о предстоящей встрече глав Минобороны стран ЕС, на которой будет обсуждаться отмена вышеупомянутого запрета.
- заявил Боррель.
Напомним, что ранее с предложением обсудить отмену данного моратория выступил генсек НАТО Столтенберг. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров, комментируя его заявление, обвинил главное должностное лицо альянса в превышении полномочий.
В то же время идею отмены запрета на использование западного вооружения для ударов по территории России в беседе с журналистами поддержал и спикер нижней палаты американского Конгресса Майк Джонсон. При этом президент США Джо Байден пока выступает категорически против подобного решения.
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