«Морские активы будут в центре внимания»: американский конгрессмен озвучил приоритеты военной помощи Тайваню

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«Морские активы будут в центре внимания»: американский конгрессмен озвучил приоритеты военной помощи Тайваню

Председатель комитета по иностранным делам американского Конгресса Майкл Маккол по итогам поездки на Тайвань назвал наиболее вероятную номенклатуру предполагаемой военной помощи острову.

Маккол отметил, что недавно проведенные НОАК возле Тайваня военные учения наглядно продемонстрировали, как будет выглядеть возможная блокада острова, а также ответ Тайбэя на действия Пекина. При этом он не исключил прямого или опосредованного вовлечения США в этот вооруженный конфликт.



Маккол констатировал, что для сдерживания блокады Тайваня и высадки на остров сил НОАК ключевую роль будут играть "морские активы", которые окажутся "в центре внимания". По его словам, Тайвань необходимо снабдить вооружениями, наличие которых позволит обеспечить возможность противостоять флоту КНР. В частности, американский конгрессмен призвал Пентагон поставить Тайбэю противокорабельные ракеты "Гарпун" и подводные лодки.

По мнению Маккола, наиболее важное значение в сдерживании Китая будут играть разработка атомных подводных лодок, искусственного интеллекта, квантовых и других технологий в рамках партнерства AUKUS между США, Великобританией и Австралией. Кроме того, американский конгрессмен надеется, что к коалиции присоединится Индия, чтобы противостоять "злонамеренному влиянию Китая".

Ранее Маккол заявил, что, в отличие от Украины, США предоставят Тайваню новейшие системы вооружений, чтобы противостоять возможной военной операции НОАК.
5 комментариев
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  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 13:30
    А этот Маккол не предположил, что у Китая имеются береговые комплексы и масса других способов предотвратить поставки оружия на Тайвань?
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:35
    Майкл Маколл даже непредставляет как быстро КНР может вернуть военным путём Тайвань в родную Гавань.США второй Пёрл Харбор не переживёт.Лететь в США будет всё ,от диктаторов выбранных на основе международных законов,а не по правилам " по почте".
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:37
    Так бесноватые есть везде, это не новость.
    Другое дело, что в некоторых местах их концентрация зашкаливает.
  4. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 14:11
    Где Тайвань , где США со своим флотом. По сути США откровенно пытаются натравить ВМС Японии и Ю Кореи на ВМС Китая . У американцев из-за расстояния, никаких ресурсов не хватит поддержать Тайвань
  5. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 15:24
    Пусть и возглавляет он с 2023 года комитет по иностранным делам Палаты представителей. Но он далек от вопросов обороны, а готов уже расписать "свою" помощь по каждой позиции.Остаток этого года американские политики будут скорее озабочены тем, как бы им сохранить свои места, в том же Конгрессе.