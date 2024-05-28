Две украинские САУ «Богдана» и одна французская САУ «Caesar» были поражены в Харьковской области - Минобороны

9
Две украинские САУ «Богдана» и одна французская САУ «Caesar» были поражены в Харьковской области - Минобороны

Очередные сутки спецоперации значительных изменений на линии фронта не принесли, хотя российские ресурсы вовсю сообщают о поднятых флагах в населенных пунктах на Донецком направлении. Продвижение российских войск идет, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ. Основными направлениями по-прежнему считаются Покровское, ЧасовЯрское и Северное, на остальных наступление также идет, но менее активно.

Войска группировки «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника, нанеся удары по формированиям 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах Петропавловка и Липцы Харьковской области. Кроме того, отражены пять контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск и Старица Харьковской области. Потери ВСУ составили до 285 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две САУ «Богдана», одна гаубица М777, САУ «Caesar», Д-30, четыре РСЗО БМ-21 «Град» и RM-70 «Vampire».



Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 57-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Купянск Харьковской области и Красный Лиман. Отражены три контратаки. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение подразделениям 54-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Ивано-Дарьевка, Красногоровка и Константиновка.

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной бригады ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах Евгеновка, Сокол и Карловка. Отражено шесть контратак.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах Урожайное и Макаровка. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты в районе Тягинка Херсонской области.

Общие потери ВСУ за сутки по всей линии фронта, кроме северного направления: по личному составу — 1475 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — четыре БМП, одна из которых Bradley, три бронемашины и 27 единиц автомобильной техники; по артиллерии — три гаубицы М777, четыре Д-30, две Д-20, одна FH-70, орудие М119. Три САУ «Krab» и одна «Богдана». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы М777, две «Мста-Б», одна Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

Средствами ПВО сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины, а также уничтожены: 39 беспилотников, оперативно-тактическая ракета ATACMS, семь управляемых авиационных бомб «Hammer» и реактивный снаряд HIMARS.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 14:08
    В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две САУ «Богдана»,

    Значит все же удалось запустить в серию САУ Богдана ?Судя по кабине ,это ТАТРА .Наверно чехи делают САУ для ВСУ ?
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 14:13
      Скорее всего да.Свое автомобилестроение Украина успешно развалила.

      . Общие потери ВСУ за сутки по всей линии фронта, кроме северного направления: по личному составу — 1475 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — четыре БМП, одна из которых Bradley, три бронемашины и 27 единиц автомобильной техники; по артиллерии — три гаубицы М777, четыре Д-30, две Д-20, одна FH-70, орудие М119. Три САУ «Krab» и одна «Богдана». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы М777, две «Мста-Б», одна Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

      Средствами ПВО сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины, а также уничтожены: 39 беспилотников, оперативно-тактическая ракета ATACMS, семь управляемых авиационных бомб «Hammer» и реактивный снаряд HIMARS.


      Главное темпы не сбавлять.Итого такими темпами за май ВСУ потеряют 42 тыс. личного состава ВСУ.
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 14:19
      запустили "ограниченную серию" , которую сейчас повсеместно ушатавают "Ланцеты" , эту "серию" скорее всего производили и ставили на шасси где нибудь в Чехии или Польше , позже переправляя ее в район ТВД.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 15:44
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        запустили "ограниченную серию"

        Если с шасси можно было решить и решили обойтись Татрой и СУО поставит кто то из членов НАТО ,то вот откуда взялись стволы для орудий . Украина не довела технологию производства до требуемых характеристик .
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          0
          Сегодня, 15:46
          технологию производства довели до требуемых характеристик за Украину ее партнеры в ЕС, там же скорее всего и разместили производство
          1. APASUS Звание
            APASUS
            +1
            Сегодня, 15:47
            Цитата: oleg-nekrasov-19
            технологию производства довели до требуемых характеристик за Украину ее партнеры в ЕС, там же скорее всего и разместили производство

            Тогда из украинского в этой САУ, только название
            1. oleg-nekrasov-19 Звание
              oleg-nekrasov-19
              0
              Сегодня, 15:49
              так и есть , точно так же как БЭКи разрабатываются и производятся в Британии , по частям везутся через Румынию, ипользуются на черноморском ТВД и зовутся "Магура"
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 14:36
      На этом шасси выпускают на вна.Говорят в Черкассах.Там находится головное производства "Богдана".Да,и к тому,что тут год назад хихикали о единственной этой САУ
    4. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 15:16
      Значит все же удалось запустить в серию САУ Богдана ?Судя по кабине ,это ТАТРА .Наверно чехи делают САУ для ВСУ ?


      да, вопрос очень интересный, какое шасси, какое орудие, откуда это приходит и самое вкусное - где собирают?