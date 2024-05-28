Две украинские САУ «Богдана» и одна французская САУ «Caesar» были поражены в Харьковской области - Минобороны
Очередные сутки спецоперации значительных изменений на линии фронта не принесли, хотя российские ресурсы вовсю сообщают о поднятых флагах в населенных пунктах на Донецком направлении. Продвижение российских войск идет, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ. Основными направлениями по-прежнему считаются Покровское, ЧасовЯрское и Северное, на остальных наступление также идет, но менее активно.
Войска группировки «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника, нанеся удары по формированиям 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах Петропавловка и Липцы Харьковской области. Кроме того, отражены пять контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск и Старица Харьковской области. Потери ВСУ составили до 285 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две САУ «Богдана», одна гаубица М777, САУ «Caesar», Д-30, четыре РСЗО БМ-21 «Град» и RM-70 «Vampire».
Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 57-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Купянск Харьковской области и Красный Лиман. Отражены три контратаки. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение подразделениям 54-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Ивано-Дарьевка, Красногоровка и Константиновка.
Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной бригады ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах Евгеновка, Сокол и Карловка. Отражено шесть контратак.
Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах Урожайное и Макаровка. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты в районе Тягинка Херсонской области.
Общие потери ВСУ за сутки по всей линии фронта, кроме северного направления: по личному составу — 1475 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — четыре БМП, одна из которых Bradley, три бронемашины и 27 единиц автомобильной техники; по артиллерии — три гаубицы М777, четыре Д-30, две Д-20, одна FH-70, орудие М119. Три САУ «Krab» и одна «Богдана». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы М777, две «Мста-Б», одна Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.
Средствами ПВО сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины, а также уничтожены: 39 беспилотников, оперативно-тактическая ракета ATACMS, семь управляемых авиационных бомб «Hammer» и реактивный снаряд HIMARS.
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