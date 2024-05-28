Песков опроверг информацию о подготовке «мирного саммита» с участием представителей Москвы и Киева

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Песков опроверг информацию о подготовке «мирного саммита» с участием представителей Москвы и Киева

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о якобы готовящемся на осень текущего года проведении «мирного саммита» с участием представителей России и Украины.

Песков подчеркнул, что в настоящее время речь о якобы планируемом проведении в Саудовской Аравии конференции по Украине с участием России не идет.



Информация о подготовке этого мероприятия накануне была озвучена американским изданием Bloomberg. По данным агентства, проведение этого саммита намеревается организовать руководство стран Евросоюза. По словам источников американского издания, ЕС считает важной задачу перейти от организованной главой киевского режима Зеленским заведомо провальной конференции в Швейцарии, в которой Москва не планирует принимать участия, к возможному мероприятию в Саудовской Аравии с участием России, для участия в котором предполагается пригласить Россию.

Также сообщается, что Зеленский назвал "не очень сильным" решение президента США Джозефа Байдена отказаться от приглашения на так называемый "мирный саммит" в Швейцарии. Узурпировавший власть на Украине Зеленский отметил, что, по его мнению, присутствие Байдена очень важно для других участников мероприятия, которые координируют свои действия с официальной позицией Белого Дома.

Ранее Байден отказался от участия в организованном Зеленским мероприятии, поскольку на этот день запланировал предвыборный сбор средств в Голливуде с участием представителей американского шоу-бизнеса.
7 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +3
    Сегодня, 14:40
    Слишком много разговоров о подобной сделке(по другому и не скажешь)..Поживем-увидим..Все решится я надеюсь летом.Или продолжится это бодание,клинч на передовой.Либо это растаскивание резервов даст результат
  2. Бускан
    Бускан
    0
    Сегодня, 14:41
    Раз опроверг, значит готовится. Сколько раз убеждался. Bloomberg это серьёзное издание, ни разу не жёлтая пресса. Ждём "Соловьиного помёта", вещающего о хитром плане.
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 14:42
    Абсолютно согласен.
    Москве с Киевом разговаривать не о чем. Поэтому... какой смысл встречаться и плодить сущности?!
    Есть площадка - СовБез ООН.
    Там и должны постоянные участники (США, РФ и Китай) решить, как дальше жить.
    Или не жить...
    Остальные - в сад!
  4. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -1
    Сегодня, 14:42
    Это звучит особенно занятно на фоне сообщений от главы пограничной службы РФ.
  5. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    +1
    Сегодня, 14:49
    лава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о якобы готовящемся на осень текущего года проведении «мирного саммита» с участием представителей России и Украины.
    Да он, если я правильно помню, так и про Стамбульские соглашения говорил.
  6. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 15:06
    Может туда просто Абрамович поедет, обо всём договорится, а в кремле внезапно скажут, ну раз договорился то сделаем, не обманут ведь
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 15:24
      туда просто Абрамович поедет, обо всём договорится,

      не надо фамилий, просто скажите "секретный агент с позывным Абраша", чтоб никто не догадался