Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о якобы готовящемся на осень текущего года проведении «мирного саммита» с участием представителей России и Украины.Песков подчеркнул, что в настоящее время речь о якобы планируемом проведении в Саудовской Аравии конференции по Украине с участием России не идет.Информация о подготовке этого мероприятия накануне была озвучена американским изданием Bloomberg. По данным агентства, проведение этого саммита намеревается организовать руководство стран Евросоюза. По словам источников американского издания, ЕС считает важной задачу перейти от организованной главой киевского режима Зеленским заведомо провальной конференции в Швейцарии, в которой Москва не планирует принимать участия, к возможному мероприятию в Саудовской Аравии с участием России, для участия в котором предполагается пригласить Россию.Также сообщается, что Зеленский назвал "не очень сильным" решение президента США Джозефа Байдена отказаться от приглашения на так называемый "мирный саммит" в Швейцарии. Узурпировавший власть на Украине Зеленский отметил, что, по его мнению, присутствие Байдена очень важно для других участников мероприятия, которые координируют свои действия с официальной позицией Белого Дома.Ранее Байден отказался от участия в организованном Зеленским мероприятии, поскольку на этот день запланировал предвыборный сбор средств в Голливуде с участием представителей американского шоу-бизнеса.

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