Украинский ТГ-канал: Французские инструкторы уже месяц находятся на территории Украины

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Украинский ТГ-канал: Французские инструкторы уже месяц находятся на территории Украины

Заявления французского и украинского военных ведомств о том, что Франция пока еще раздумывает над отправкой своих военных на Украину, а Генштаб ВСУ только «готовит бумаги», является прикрытием. На самом деле французы уже месяц как прибыли на Украину. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на военный источник.

По имеющимся данным, небольшой контингент французских военных месяц назад прибыл на Украину и уже вовсю занимается подготовкой военнослужащих ВСУ в двух учебных центрах. Обучение украинцев идет во Львове и Одессе. На данный момент Париж и Киев договариваются о размещении еще трехсот военных, которые должны прибыть в конце лета, чтобы развернуть как можно больше лагерей подготовки. Как уже сообщалось, Зеленский намерен к осени создать достаточно обученный мощный кулак, с помощью которого попытается нанести поражение ВС России.



Наш источник в Генштабе рассказал, что военные из Франции уже месяц находятся во Львове и Одессе, где проводят подготовку украинских солдат. Сейчас это небольшой контингент инструкторов, но в июне ожидается прибытие трехсот военных, которые будут работать в пяти областях страны.

— пишет ТГ-канал «Резидент».

Накануне главком ВСУ Сырский заявил, что уже подписал бумаги, необходимые для прибытия и размещения французских военных. Вслед за этим украинское Минобороны выпустило заявление, что никаких французов на территории Украины нет, идет подготовка к их возможному приезду.
10 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 14:30
    «Военные из Франции уже месяц находятся во Львове и Одессе, где проводят подготовку украинских солдат» —

    — Чему французы могут обучить свидомых? ...
  2. Русфанер Звание
    Русфанер
    +1
    Сегодня, 14:31
    Как бы этих лягушатников уконтропопить там побольше, чтобы другим стрёмно стало ехать...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 15:21
      Буквально вчера одного жабоеда уконтропупили. am good
      На прошлой неделе офицера взяли. Его ранило. Потом его лохлы добивали. Но жабоед живучий оказался. am Сейчас похоже лечится у нас. Потом соловьём будет петь: ему как наёмнику пожизненное корячится. am
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 14:33
    Они там находятся уже два года.Цезари когда пошли?
  4. Владимир М Звание
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 14:36
    Вот честно, было бы странным если бы французов (да и не только французов) не было бы на Украине. Понятно, что сейчас они "не официально". А вот когда они будут уже официально - будет означать, что евролюди решили "застолбить" за собой украинские территории. Ну и конечно в надежде, что Россия не будет наносить удары по местам их дислокации. А вот будут ли по ним наноситься удары - вопрос.
  5. Жнец Звание
    Жнец
    +1
    Сегодня, 14:38
    Так потихоньку на месте 404 всё больше становится европейцев и амеров. Мы уже воюем не с целью денацификации и демилитаризации незалежной, а с целью противостояния нато. Про руину уже никто не вспоминает, на повестке война России и запада.
  6. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    0
    Сегодня, 14:41
    Западники уже давно так делают: сначала ввозят вооружение или вводят кадровых военных под видом наёмников, а уже потом сообщают об этом
  7. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 14:45
    Вот некоторые хорошие хранцузы,своего добились.....
  8. nobody75 Звание
    nobody75
    0
    Сегодня, 14:46
    Как уже сообщалось, Зеленский намерен к осени создать достаточно обученный мощный кулак

    Из кого?
    Что делать до осени?
    Чем кулак вооружить?
    Как его снабжать?
    С Уважением
  9. alystan Звание
    alystan
    +2
    Сегодня, 15:10
    С неделю назад было сообщение про пленение у Клещеевки тяжелораненного инструктора французского военного легиона. Тогда писали, что его пытались добить выстрелом в сердце уже раненного в ногу. Но ему повезло, хотя он и был в тяжелом состоянии. Если его спасут, то он может стать ценным источником информации на суде против киевской хунты и ее спонсоров.