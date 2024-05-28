Украинский ТГ-канал: Французские инструкторы уже месяц находятся на территории Украины

Наш источник в Генштабе рассказал, что военные из Франции уже месяц находятся во Львове и Одессе, где проводят подготовку украинских солдат. Сейчас это небольшой контингент инструкторов, но в июне ожидается прибытие трехсот военных, которые будут работать в пяти областях страны.

Заявления французского и украинского военных ведомств о том, что Франция пока еще раздумывает над отправкой своих военных на Украину, а Генштаб ВСУ только «готовит бумаги», является прикрытием. На самом деле французы уже месяц как прибыли на Украину. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на военный источник.По имеющимся данным, небольшой контингент французских военных месяц назад прибыл на Украину и уже вовсю занимается подготовкой военнослужащих ВСУ в двух учебных центрах. Обучение украинцев идет во Львове и Одессе. На данный момент Париж и Киев договариваются о размещении еще трехсот военных, которые должны прибыть в конце лета, чтобы развернуть как можно больше лагерей подготовки. Как уже сообщалось, Зеленский намерен к осени создать достаточно обученный мощный кулак, с помощью которого попытается нанести поражение ВС России.— пишет ТГ-канал «Резидент».Накануне главком ВСУ Сырский заявил, что уже подписал бумаги, необходимые для прибытия и размещения французских военных. Вслед за этим украинское Минобороны выпустило заявление, что никаких французов на территории Украины нет, идет подготовка к их возможному приезду.