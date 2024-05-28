Российские военные дали жёсткий ответ на украинский удар по Луганску
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Военное и политическое руководство РФ неоднократно предупреждало киевский режим, что каждая его террористическая атака, направленная на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, не останется безнаказанной. Поэтому сегодня российские военные дали жесткий ответ на украинский удар по Луганску.
Речь идет об атаке боевиков ВСУ на жилые дома Луганска, которая была совершена сегодня ночью. Спустя несколько часов Киеву пришлось объявлять воздушную тревогу сразу в большинстве украинских регионах. Причиной тому стали ударные беспилотники-камикадзе «Герань», которые атаковали объекты на территории Украины стразу с нескольких сторон. Сирены начали работать в Киеве, Днепропетровске, Сумах, Запорожье, Николаеве, Херсоне, Кривом Роге и других населенных пунктах.
Большинство российских дронов достигли целей. Прежде всего, мишенями стали места сосредоточения техники и личного состава ВСУ в приграничных украинских регионах. Также удалось поразить военные объекты в Белой Церкви на Киевщине и в Черкасской области. Речь идет о складах боеприпасов и предприятиях, где производился ремонт военной техники для украинской армии.
Как рассказали представители силовых структур Луганской Республики журналистам агентства ТАСС, против жителей Луганска террористы ВСУ применили ракеты американского производства ATACMS с кассетной боевой частью. Для повторной атаки они задействовали беспилотники.
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