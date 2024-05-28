Российские военные дали жёсткий ответ на украинский удар по Луганску

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Российские военные дали жёсткий ответ на украинский удар по Луганску

Военное и политическое руководство РФ неоднократно предупреждало киевский режим, что каждая его террористическая атака, направленная на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, не останется безнаказанной. Поэтому сегодня российские военные дали жесткий ответ на украинский удар по Луганску.

Речь идет об атаке боевиков ВСУ на жилые дома Луганска, которая была совершена сегодня ночью. Спустя несколько часов Киеву пришлось объявлять воздушную тревогу сразу в большинстве украинских регионах. Причиной тому стали ударные беспилотники-камикадзе «Герань», которые атаковали объекты на территории Украины стразу с нескольких сторон. Сирены начали работать в Киеве, Днепропетровске, Сумах, Запорожье, Николаеве, Херсоне, Кривом Роге и других населенных пунктах.

Большинство российских дронов достигли целей. Прежде всего, мишенями стали места сосредоточения техники и личного состава ВСУ в приграничных украинских регионах. Также удалось поразить военные объекты в Белой Церкви на Киевщине и в Черкасской области. Речь идет о складах боеприпасов и предприятиях, где производился ремонт военной техники для украинской армии.

Как рассказали представители силовых структур Луганской Республики журналистам агентства ТАСС, против жителей Луганска террористы ВСУ применили ракеты американского производства ATACMS с кассетной боевой частью. Для повторной атаки они задействовали беспилотники.
30 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +20
    Сегодня, 14:32
    По предприятиям надо бить днем.Работники на таком производстве приравнены к военным.
    1. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      +9
      Сегодня, 14:51
      Да и станки можно из Германии привезти, а вот рабочих пожалуй нет. А что станок без рабочего?
  2. Andobor Звание
    Andobor
    +13
    Сегодня, 14:33
    Ответ это только в мозгах пропагандистов, в реале это планомерная работа.
  3. Wratch Звание
    Wratch
    +4
    Сегодня, 14:35
    Опять возмездие....эх! Ну почему не насти сосредоточенный удар ??? Смешали с землей какой то город,потом ,следующий. Что б в щебенку,в мелкую пыль?? Может тогда мозги включат? Ну а на нет- суда нет,целей на украине вполне достаточно.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 14:43
      Особенно на западной Украине в Бандерлянде много целей. Там вообще можно города с землёй ровнять, как в секторе Газа. У меня как раз родня во Львове. laughing
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 14:43
      Для того что бы там нанести сосредоточенный удар ,нужны силы,вооружение,носители..Видимо для такого наряд сил собрать не можем.
      1. Грица Звание
        Грица
        +1
        Сегодня, 14:48
        Цитата: dmi.pris1
        Для того что бы там нанести сосредоточенный удар ,нужны силы,вооружение,носители..Видимо для такого наряд сил собрать не можем.

        Похоже, что по количеству ударов и по наряду сил хох-лы нас уже обскакали. Раньше СМИ пестрели от новостей о том, как мы непрерывно наносим удары по Украине. сейчас наоборот - все новости про удары Украины по нашей территории.
        Толи еще будет, когда запад им начнет по полной давать ракеты...
    3. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 15:27
      Ну почему не насти сосредоточенный удар ??? Смешали с землей какой то город,потом ,следующий.

      вот-вот, как израиль поступает... но "мы не такие"
  4. Жнец Звание
    Жнец
    0
    Сегодня, 14:35
    Прежде всего, мишенями стали места сосредоточения техники и личного состава ВСУ в приграничных украинских регионах. Также удалось поразить военные объекты в Белой Церкви на Киевщине и в Черкасской области. Речь идет о складах боеприпасов и предприятиях, где производился ремонт военной техники для украинской армии.

    Мы в ответ по таким целям бьём?
  5. Русфанер Звание
    Русфанер
    +9
    Сегодня, 14:35
    "Российские военные дали жёсткий ответ на украинский удар по Луганску."(с)

    Опять ОТВЕТ?! Да, неужели, нельзя заранее звездякнуть, чтобы стреляльщики наотрез отказывались наводить в сторону РФ-территории?
    Впрочем, о чём это я?
    1. Аргон Звание
      Аргон
      +2
      Сегодня, 15:03
      С начала СВО, все работает в ответе на ответы...
    2. Непостижимый Звание
      Непостижимый
      +2
      Сегодня, 15:30
      Опять ОТВЕТ?!

      Они в состоянии войны, настоящей войны! Всеобщая мобилизация, огромное количество гробов. Семьи остались без отцов, сыновей...
      Ненависть к России!

      От нас детские "ответы", акции и непонятная СВО...
      Некоторые представители командования катаются на майбохе там, солдатика чуть не убили. Просто обязан был проверить документы.
      Правда нет, не знаю. За что взял, за то и продаю. Видео было.
  6. Роман_ Звание
    Роман_
    +6
    Сегодня, 14:40
    мишенями стали места сосредоточения техники и личного состава ВСУ
    , не понял? А это не "повседневная" задача армии - уничтожать врага в зоне досягаемости оружия? После таких новостей не хочется оказаться на передовой, т.к. уничтожение скоплений войск врага происходит не по мере выявления, а как какие-то ответные действия. Или автор текста несет бред или бред творится в больших и управляющих структурах...
  7. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +6
    Сегодня, 14:40
    Большинство российских дронов достигли целей. Прежде всего, мишенями стали места сосредоточения техники и личного состава ВСУ в приграничных украинских регионах.

    То есть удары по личному составу это не норма войны а "жесткий ответ" на что-то там? Надеюсь оправдательные письма разослали уважаемым партнерам с обещанием не делать такого впредь и первыми?
  8. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +3
    Сегодня, 14:49
    Ну почему удары по "сосредоточению техники и личного состава ВСУ" до сих пор наносятся "в ответ"? Слишком много пятой колонны в руководстве?
    1. Практик23354df Звание
      Практик23354df
      +3
      Сегодня, 14:55
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Слишком много пятой колонны в руководстве?

      Всё руководство -- пятая колонна.
  9. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +6
    Сегодня, 15:01
    СВО показало миру:
    1. По российским городам можно бить чем угодно и когда угодно. И ничего тебе за это не будет.
    Главное: сразу заявить "Это не я!" и проканает... Верят всему, как дети!
    2. Миф о непробиваемости российского ПВО развенчан. Долетает что угодно и куда угодно.
    Они (РФ) даже "свет потушить" (свалить разведывательные беспилотники над чужим огородом) боятся.
    Соблюдают "международное право" (они единственные, кто в него поверил!).
    3. Военные ресурсы РФ велики, но... не безграничны.
    Есть возня на ЛБС, но побед, от которых мир бы содрогнулся, нет.
    4. Санкции работают.
    5. Народ, воодушевившись сначала, теперь начинает задавать "глупые вопросы"...
    Вывод: время играет на США.
    Нельзя выиграть у врага, играя по его правилам.
    Пора выйти "за флажки" и не сдерживать свои законные желания.
    Медведи всегда так делали...
    Извиняться за причинённые неудобства потом будем.
    ПОСЛЕ ПОБЕДЫ.
    1. Аргон Звание
      Аргон
      0
      Сегодня, 15:11
      В принципе все верно, но по вашему, что можем сделать? Как поменять правила? Сразу бу-бум? Так это глупо. Все лишь эскалация. Нужно думать , как они. Они вечно изобретают , что новое и мы перенимаем. Они слушают своих рядовых Кулибиных ,а мы нет. Им помогают НАТО,а нам Китай и Иран. У меня только один вариант, напалм везде, даже в гранаты. Дробовики всем или через два. Глушилки мобильные с детекторами. Подкуп противника!
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        0
        Сегодня, 15:39
        что можем сделать? Как поменять правила?
        Нужно просто жить и действовать по своим.
        А для этого нужно перестать стесняться их иметь.
        Эра всеобщего благоденствия закончилась.
        Сегодня миром управляет ПРАВО СИЛЬНОГО (как управляло им всегда, но последние 70 лет было наряжено в кружева).
        Если ты силен - ты устанавливаешь СВОИ правила.
        Если ты слаб - ты подчиняешься праву сильного.
        Или исчезаешь.
        При этом, неважно сколько денег у тебя в кошельке.
  10. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 15:06
    Киеву пришлось объявлять воздушную тревогу

    У нас тоже ночью объявляли воздушную тревогу. Так что и нам пришлось объявлять. Ничего не прилетело, слава Богу.
    1. Коте пане Коханка Звание
      Коте пане Коханка
      0
      Сегодня, 15:16

      У нас тоже ночью объявляли воздушную тревогу

      Нам Кому?
      1. Tagan Звание
        Tagan
        +1
        Сегодня, 15:24
        Россиянам.))
        Таганрог.
        1. Коте пане Коханка Звание
          Коте пане Коханка
          +1
          Сегодня, 15:28
          Россиянам.))
          Таганрог.

          Хреново.
          У меня машинка Вашего завода, пока радует.
          1. Tagan Звание
            Tagan
            +1
            Сегодня, 15:40
            Ну пока наши ребятки отбиваются очень хорошо, на мой взгляд. Тьфу-тьфу! Во время последней массированной атаки 9-го марта только один прилёт пропустили по имеющейся информации. И тот без значимых последствий.
            Машинка Хюндай видимо?
            1. Коте пане Коханка Звание
              Коте пане Коханка
              +1
              Сегодня, 15:52
              Санта Фе первого поколения.
  11. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 15:19
    Ответ на ответ на предыдущий ответ на предпредыдущий ответ на ответ.... И так до бесконечности. Надо кардинально ломать бесконечную ленту взаимных ответов. Если можем конечно.
  12. kenig1 Звание
    kenig1
    0
    Сегодня, 15:23
    Когда на Украине все погаснет?
  13. Rabin Звание
    Rabin
    0
    Сегодня, 15:24
    Les dirigeants ukrainiens se foutent complètement des réponses dures russes (toujours des réponses) que lorsque les têtes pensantes de cette lâcheté soient personnellement liquidées.
  14. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 15:24
    Лицемерие.

    т.к. солдат на передовой - только исполнитель.

    хочешь ответить - бей по центру принятия решения.
    хочешь снизить ущерб для себя - бей по производству и складам.
  15. Путник_2 Звание
    Путник_2
    0
    Сегодня, 15:24
    Надоело слушать и читать про "жесткие ответы" на теракты украинских военных. Какие это ответы? Это не ответы, а то, что должно делаться и делается независимо от всяких терактов. Хватит уже лапшу на уши вешать. Ответ на теракт выглядит по другому. В качестве ответа необходимо наносить уничтожающие (не повреждающие) удары по зданиям СБУ, ГУР, Генштаба ВСУ, МО Украины. Терроризмом занимается не кто иной, как ВСУ и спецслужбы Украины. Значит, главари ВСУ и спецслужб должны уничтожаться . Это называется ответ на теракт. Удары должны наноситься Кинжалами, чтобы здание было полностью уничтожено вместе с его обитателями. Удар должен быть днем или утром, когда все там на месте. Нанесению удара должны предшествовать подготовительные, разведывательные мероприятия, направленные на установление места нахождения подлежащих уничтожению лиц. А текущая работа по нанесению ударов по складам, предприятиям, энергосистеме ответом на теракт не является. Потому и не оказывает никакого влияния на желание главарей террористических организаций осуществлять следующие теракты.