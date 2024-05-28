Премьер Чехии поддержал право Украины наносить удары западным оружием по территории РФ
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В Европе раздается все больше голосов в поддержку отмены запрета на нанесение украинскими войсками ударов по объектам на территории России с использованием западного дальнобойного вооружения.
Так, выступая на брифинге в преддверии встречи лидеров стран Евросоюза с участием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и представителей США, глава правительства Чехии Петр Фиала высказался за отмену вышеупомянутого моратория.
Со слов чешского премьера, Украина имеет право использовать любые средства, чтобы «защищать» свою территорию.
Напомним, что ранее с призывом дать ВСУ разрешение на применение западного вооружения по территории РФ в границах 1991 года выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. В свою очередь, глава евродипломатии Жозеп Боррель сегодня сообщил, что данный вопрос будет обсуждаться министрами обороны стран ЕС.
Стоит отметить, что, исходя из нынешней риторики коллективного Запада, напрашивается вывод о том, что решение о предоставлении Киеву права использовать передаваемое ему дальнобойное оружие по своему усмотрению уже принято. Теперь США и их партнеры ведут активные дискуссии по данному вопросу лишь для того, чтобы оценить реакцию российских властей.
Нечто подобное уже наблюдалось перед отменой моратория на поставки ВСУ западных танков, ракет и истребителей.
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