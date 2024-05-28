Премьер Чехии поддержал право Украины наносить удары западным оружием по территории РФ

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Премьер Чехии поддержал право Украины наносить удары западным оружием по территории РФ

В Европе раздается все больше голосов в поддержку отмены запрета на нанесение украинскими войсками ударов по объектам на территории России с использованием западного дальнобойного вооружения.

Так, выступая на брифинге в преддверии встречи лидеров стран Евросоюза с участием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и представителей США, глава правительства Чехии Петр Фиала высказался за отмену вышеупомянутого моратория.



Со слов чешского премьера, Украина имеет право использовать любые средства, чтобы «защищать» свою территорию.

Напомним, что ранее с призывом дать ВСУ разрешение на применение западного вооружения по территории РФ в границах 1991 года выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. В свою очередь, глава евродипломатии Жозеп Боррель сегодня сообщил, что данный вопрос будет обсуждаться министрами обороны стран ЕС.

Стоит отметить, что, исходя из нынешней риторики коллективного Запада, напрашивается вывод о том, что решение о предоставлении Киеву права использовать передаваемое ему дальнобойное оружие по своему усмотрению уже принято. Теперь США и их партнеры ведут активные дискуссии по данному вопросу лишь для того, чтобы оценить реакцию российских властей.

Нечто подобное уже наблюдалось перед отменой моратория на поставки ВСУ западных танков, ракет и истребителей.
45 комментариев
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  1. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -7
    Сегодня, 14:43
    Я до сих пор не пойму, какого лешего гарант таскался в Китай и не поднял вопрос о совместном "строительстве многополярного мира"?
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 14:56
      Потому что Китаю не нужен "многополярный мир". Его отлично устраивает двуполярный.
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        0
        Сегодня, 14:58
        Ему никто двуполярного не предлагает, если он этого до сих пор не понял.
        1. solar Звание
          solar
          +2
          Сегодня, 15:05
          Ему не нужно предлагать, он сам этого добивается. Китай пытается занять место СССР в мире.
          1. ИванИванов Звание
            ИванИванов
            +2
            Сегодня, 15:18
            Если Китай потеряет союзника в лице РФ, то ничего кроме колонии ему не светит, его просто задушат по границам.
            1. solar Звание
              solar
              0
              Сегодня, 15:24
              А кто сказал, что потеряет?
              Китай пользуется ситуацией. У него и КНДР в союзниках есть, ему это не мешает.
              1. ИванИванов Звание
                ИванИванов
                0
                Сегодня, 15:26
                Если РФ упадет, союзника он потеряет, лишится сырья и логистики. Последствия очевидны.
                1. solar Звание
                  solar
                  +2
                  Сегодня, 15:29
                  Куда упадет? Никуда РФ не денется, даже если что-то пойдет не так на Украине.
                  1. ИванИванов Звание
                    ИванИванов
                    0
                    Сегодня, 15:35
                    Ок.. допустим, Продули мы на украине, отдали Крым. Каков, ваш военно-политический сценарий для РФ в этом случае?
  2. Жнец Звание
    Жнец
    0
    Сегодня, 14:46
    Что входит в понятие "агрессия против РФ"? В каких случаях мы можем применить ЯО? Не в этом ли случае как раз?
    Пушистый зверек уже не вдали маячит, он подошёл к порогу. Я не знаю, что запад дальше будет делать? Зарядит используемое оружие ядерными зарядами? Да запросто.
    Что делать то теперь, если довели ситуацию до такого итога?
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 15:06
      Что входит в понятие "агрессия против РФ"?

      Нет такого понятия как агрессия против РФ... Есть понятия военная агрессия, а каждое государство трактовать его может по своему в зависимости от своей силы или слабости, от силы или слабости противника, собственной уверенности в своей правоте, самоуверенности, "исключительности" и наглости...
      Военная агрессия
      Вооружённое нападение одного государства на другое считается международным преступлением против мира и безопасности человечества. Понятие агрессии включает признак инициативы, означает применение каким-либо государством силы первым. Осуществляемые в порядке обороны, хотя бы и с применением вооружённой силы, действия государства, подвергшегося нападению, не могут считаться актом агрессии, так же как коллективные действия государств, предпринимаемые в соответствии с Уставом ООН для поддержания или восстановления международного мира и безопасности. Объектом агрессии также обычно является государство.
      Определение агрессии содержится в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 3314 от 14 декабря 1974 года. Акты агрессии принято разделять на прямые и косвенные:
      Прямая агрессия
      Вторжение или нападение вооружённых сил государства на территорию другого государства; любая военная оккупация, даже временная, являющаяся результатом такого вторжения или нападения; любая аннексия (насильственное присоединение) территории другого государства. К прямой агрессии относятся также бомбардировка или использование оружия против иностранного государства; блокада портов или берегов государства вооружёнными силами другого государства; нападение вооружённых сил государства на сухопутные, морские или воздушные силы (флоты) другого государства; нарушение установленных международным соглашением условий военного присутствия на территории другого государства.
      Косвенная агрессия
      Засылка государством вооружённых банд и групп, иррегулярных сил или наёмников, которые осуществляют акты применения вооружённой силы против другого государства, носящие столь серьёзный характер, что это равносильно актам прямой агрессии, либо значительное участие в подобных актах. Актом соучастия в агрессии считаются действия государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась последним для совершения акта агрессии против третьего государства.
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        0
        Сегодня, 15:22
        Мне кажется нам нет смысла разбираться в этих юризмах, нам (государству) нужно понимать угрозу и отвечать адекватно, мы до сих пор этого не делали, в итоге комментируем статью про отработку натовских ядерных ударов по РФ.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 15:40
          Мне кажется нам нет смысла разбираться в этих юризмах

          Да почему не надо... Вот под эти положения об агрессии попадает как раз Запад поставляющей оружие и инструкторов - "Актом соучастия в агрессии считаются действия государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась последним для совершения акта агрессии против третьего государства." Нужно только уметь их доказать и донести до западного обывателя, а вот с "донести" у нас всегда были проблемы, ибо наши СМИ во многих странах просто запретили...
          Нам (государству) нужно понимать угрозу и отвечать адекватно

          В общем то, мы адекватно и отвечаем в режиме СВО... Вот если будет объявлена война на тотальное уничтожение, будем отвечать неадекватно... Может Вы имели в виду "более эффективно", вот с этим я полностью согласен...
          в итоге комментируем статью про отработку натовских ядерных ударов по РФ.

          Насчёт нанесения ядерных ударов, мы недавно проводили учения по использованию тактического ЯО, ну а стратегические войска у нас всегда находятся в режиме постоянной боевой готовности...
  3. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    +3
    Сегодня, 14:47
    глава правительства Чехии Петр Фиала высказался за отмену вышеупомянутого моратория.
    Ну да А вампирами по Белгороду не бьют?. Что они из себя клоунов делают.
  4. мазута Звание
    мазута
    0
    Сегодня, 14:47
    Песков: Путин и военные знают ответ на случай разрешения Запада ВСУ бить по РФ.Можно быть спокойными,ответ уже готов.Дело за малым,осталось выступить Захаровой,Лаврову и Дмитрию Александровичу,где он там любит...
  5. Martin Porubcan Звание
    Martin Porubcan
    +6
    Сегодня, 14:49
    Да, это правда, что наш премьер-министр г-н Фиала (мы называем его правительство «Пурпурным отвращением») поддерживает войну как таковую. Я думаю, они жаждут Третьей мировой войны. Мне стыдно и извиняюсь за него перед всеми россиянами и украинцами, которые страдают и погибают в этой ненужной братоубийственной войне славянских народов. Англосакс и его последователи танцуют от радости.
    1. мазута Звание
      мазута
      +1
      Сегодня, 15:00
      А выжить они как планируют в Третьей мировой?Она подразумевает применение ЯО,т.к со всем НАТО Россия естественно не справится без его помощи.И не только чехи,а все европейцы куда исчезнут?
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -1
        Сегодня, 15:04
        Для третьей мировой мы должны ответить, а ежели сопли утирать то это не мировая война будет
        1. мазута Звание
          мазута
          -1
          Сегодня, 15:11
          Ключевое слово "ответить"...Пока мы настроены на переговоры с партнерами только были.Потом перегруппировывались,уходили с высокого берега из за угрозы затопления и много еще чего делали,за что сейчас платим самым дорогим,Жизнями наших ребят,снова занимая те же территории в Харьковской области.СВО одним словом...
      2. bondov Звание
        bondov
        +1
        Сегодня, 15:15
        если ПВО ПРО РФ хорошо отработает, то РФ отогнать Европу назад сможет, так как Запад без подавляющего преимущества авиации итд не воевал как в ВМВ, так и после ВМВ
    2. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +2
      Сегодня, 15:02
      Тут уже не стыд нужно испытывать а людей поднимать, как во времена 70х, антиядерных протестов, чтобы этого не случилось, иначе вы соучастники по сути.
    3. Irokez Звание
      Irokez
      -1
      Сегодня, 15:07
      Цитата: Martin Porubcan
      Я думаю, они жаждут Третьей мировой войны.

      Третьей мировой они однозначно не хотят ибо она будет по всей Европе да и остальным в мире достанется. Им нужно максимум ослабить Россию для своего выживания и поэтому такая риторика.
      Сей час идут противостояние через Окраину на истощение ресурсов обеих сторон. Окраина истощается населением и подходит к концу пополнения комбатантов, а запад тратится на экономическую подпитку Окраины и подпитку вооружением которое уже тоже редеет.
      Нам пока жаловаться грех ибо особо жизнь не ухудшилась для большинства населения кроме инфляции и некоторых военных мероприятий которые коснулись далеко не всех.
      Главный фактор на сегодня - это время, кто первый сдаст.
      А там ещё намечаются выборы, противостояние в странах дикоцветущего сада и гегемона, дорогая энергетика, долги и их выплаты спонсорам, Китай с Тайванем, Израиль с Газа и то, чего мы не знаем, но оно уже грядёт.
  6. С.З. Звание
    С.З.
    -2
    Сегодня, 14:57
    Думаю, эскалация неизбежна. Первыми целями станут наши аэродромы, с которых работает наша авиация - они на территории старой России, и по ним уже наносят удары БПЛА ВСУ. Вполне военная цель. Дальше - больше.

    ЯО наши применять в ответ не будут - это же не угроза существования России, да и на ответку можно нарваться, тогда о победе или "почти победе" говорить уже не придется.

    ИМХО, единственный победный вариант - объявить дополнительную мобилизацию и провести широкое наступление с целью заключения достойного мира, пока противник не развернул еще свои силы. Войну на истощение мы не выиграем.
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      -3
      Сегодня, 15:00
      Никто мира с нами в таких условиях заключать не будет, тем более достойного. Нужна коалиция с Китаем и полная готовность применить весь арсенал средств.
      1. Болторез Звание
        Болторез
        +2
        Сегодня, 15:02
        Нужна коалиция с Китаем
        А Китаю она нужна?
        1. ИванИванов Звание
          ИванИванов
          +1
          Сегодня, 15:04
          Если не хочет стать производственной колонией.. До сих пор делал вид что не хочет.
          1. Болторез Звание
            Болторез
            0
            Сегодня, 15:09
            А что они еще могут сделать, даже войдя в эту самую коалицию?
            1. ИванИванов Звание
              ИванИванов
              0
              Сегодня, 15:09
              Людей и оружие выставить на ЛБС, отмобилизовать ядерную триаду.
              1. Болторез Звание
                Болторез
                +1
                Сегодня, 15:11
                И получить торговую блокаду, для них смертельную?
                1. ИванИванов Звание
                  ИванИванов
                  0
                  Сегодня, 15:13
                  Во первых торговая блокада это палка о двух концах. Во вторых если РФ упадет, то санкции покажутся цветочкам. Китай отрежут с севера и поставят на колени безо всякого вторжения, уже точно. Если рассуждать о том, как нас(их) накажут, можно идти сдаваться прямо сейчас.
                  1. Irokez Звание
                    Irokez
                    +1
                    Сегодня, 15:20
                    Вам правильно сказали, что Китаю очень не выгодно с США и Европой экономически воевать ибо экономика Китая в основном на экспорт и если его нет, то упадёт Китайская фабрика ибо не будет грошей и нужных комплектующих для фабрик, а социалка на такое население не вытянет и снова будут рис по чашечке в день выдавать.
                    Посему сидят на двух стульях и осторожничают, но да это не надолго. Если захватят Тайвань, то огромный кризис в мировой электронике будет и тут кто кого пересилит, либо Китай твёрдой рукой установит монополию на электронику, либо всё пропадом и Запад пойдёт на этот глобальный кризис для поражения Китая.
                    1. ИванИванов Звание
                      ИванИванов
                      0
                      Сегодня, 15:32
                      Вам правильно сказали, что Китаю очень не выгодно с США и Европой экономически воевать

                      Воевать вообще невыгодно, только выбор у Китая небольшой. Нельзя рассматривать проблему Тайваня отдельно от борьбы с глобальной жабой. "Разделив" наш с Китаем интерес, глобальная жаба одержит верх и здесь разговоры о локальной выгоде уже будут бессмысленны - на ковер к белому господину и слушать, молча кивая. Пропетлять не выйдет, многие пытались. В Ваших рассуждениях и м.б. китайских надежда пропетлять для них видна.
                      1. Irokez Звание
                        Irokez
                        0
                        Сегодня, 15:40
                        И мы и Китай понимаем, что в одиночку трудно будет выжить, но как видите все действуют осторожно не сжигая мосты (особенно Китай). Когда приспичит тогда и начнётся размежевание, но момент ещё не настал.
                        Китай ждёт когда трупы от враждующих соседей не проплывут мимо него.
                      2. ИванИванов Звание
                        ИванИванов
                        0
                        Сегодня, 15:55
                        Причины поведения понятны, но считаю это поведение большой ошибкой, для нас не первой. И нам и Китаю хорошо бы напомнить слова Суворова (о польском восстании):

                        «Миролюбивые генералы в начале польской кампании провели время в заготовлении магазинов.
                        Их план был воевать три года с возмутившимся народом. Какое кровопролитие(!) и кто бы мог потом поручиться за будущее? Я же пришел и победил одим ударом. Я приобрел мир и положил конец длительному кровопролитию»
  7. БорзРио Звание
    БорзРио
    +1
    Сегодня, 14:57
    Что нам мешает поставить хуситам ракеты Оникс для ударов по американским кораблям?
  8. слава1974 Звание
    слава1974
    +4
    Сегодня, 14:58
    Помнится обещали, что если ударят хотя бы по Крыму, последует такой ответище, что всем тошно станет. Но в итоге стали бить и по Белгороду. Уже по станции СПРН долбанули за 1800 км от границы. Какие еще разрешения кому нужны? Так что думаю ничего не изменится в поведении западников.
  9. bars042 Звание
    bars042
    0
    Сегодня, 14:59
    Зеркальная ответка: Закупить или в долг попросить ( feel ) на Востоке, у Китая и КНДР их 600-мм РСЗО, да и шандарахнуть. ))
  10. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 15:04
    Премьер Чехии наверное не уважает своего президента, который днями только ратовал за мирную конференцию в Швейцарии? Или у них такая тактика хитрая, чтобы напугать Россию? )))
  11. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 15:07
    Стесняюсь спросить...
    А посольство Чехии в Москве ещё работает?
    После таких заявлений...
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 15:39
      Вопрос совсем непраздный, не говоря уже о ежедневной рекламе чешского пивасика.
  12. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 15:08
    [/quote]Теперь США и их партнеры ведут активные дискуссии по данному вопросу лишь для того, чтобы оценить реакцию российских властей.[quote]

    А вот и ключевая фраза. Мы,граждане РФ, и вся европейско-натовская сволочь ждём реакцию наших властей. Очень надеюсь,что она будет конкретной и отрезвляющей, а не очередным лепетом Захаровой и Пескова.
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      -2
      Сегодня, 15:15
      Очень хотелось бы верить, но судя по предыдущим реакциям, она будет запоздалой и половинчатой.
  13. Владимир - USSR Звание
    Владимир - USSR
    -1
    Сегодня, 15:32
    "Украина имеет право использовать любые средства, чтобы «защищать» свою территорию."
    Россия также имеет право защищать свою территорию и поэтому ей можно наносить удары по заводам, которые выпускает оружие для ВСУ на территории любой страны. Нечего поощрять терроризм еврпиоидов.
  14. Тополь Звание
    Тополь
    0
    Сегодня, 15:34
    Так xoxлы уже давно бьют по нашим "старым" регионам западным оружием, про "новые" регионы, я вообще молчу. Так что по большому счету, это не разрешение, а приказ.
    А вообще, мне кажется, тут есть два момента. Первый. Xoxлы хотят переложить ответственность за такие удары на запад, типа: "а мы чё? Мы ничё, нам хозяева сказали бейте, мы и бьём." Второй момент. Запад хочет посмотреть на реакцию наших властей на такие удары фактически по приказу запада: будет им за это что-нибудь или нет? В принципе, мне вот тоже очень интересно, будет ли ответ и какой?
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      -1
      Сегодня, 15:48
      Есть еще третий вариант. Запад хочет чтобы укроп натворил бед, а потом они укропа кинут объявив их военными преступниками, и выйдут из этой ситуации "сохранив лицо", обвинив во всем xoxлов. Что то похожее начинает уже происходить с Израилем. Возможно они и с укропней в этом же духе поступят.