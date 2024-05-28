Британская газета: сотни западных компаний передумали уходить из России

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Британская газета: сотни западных компаний передумали уходить из России

Сотни западных компаний передумали уходить из России, включая те, которые ранее объявили о таких планах. Процесс бегства части иностранного бизнеса из РФ был связан с началом специальной военной операции, антироссийскими санкциями и политическим давлением на западных предпринимателей со стороны властей стран их юридической регистрации.

Однако, как пишет британская деловая газета Financial Times (FT), те западные предприятия, которые еще не покинули юрисдикцию РФ, в большинстве своем вдруг передумали сворачивать и продавать бизнес в нашей стране. Главными причинами пересмотра ранее озвученных решений менеджмент западных компаний называет «неожиданно» выросшую потребительскую активность россиян, а также слишком невыгодные условия продажи бизнеса резидентам, что обусловлено специальными законодательными мерами, принятыми правительством РФ по поручению президента Владимира Путина.



Как отмечается в статье британского издания, за 30 лет они построили по четыре-пять заводов в России и не собираются продавать их «с 90-процентной скидкой». Кроме того, пример корпораций, которые за последние два года свернули бизнес в РФ, показывает, что это решение принесло им огромные операционные убытки, которые в некоторых случаях исчисляются сотнями, а порою и миллиардами долларов и евро. В марте агентство Reuters подсчитало, что иностранные компании с февраля 2022 года потеряли более $107 млрд от ухода с российского рынка.

В качестве примера достаточно привести сделку с продажей доли французского автопроизводителя Renault Group в компании «АвтоВАЗ» Российской Федерации и правительству Москвы. Сделка совершилась еще в мае 2022 года. В Минпромторге РФ тогда пояснили, что 100% акций «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы. В свою очередь, 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходит в собственность ФГУП «НАМИ». Стоимость своих активов в России Renault оценил в 2,195 млрд евро, а проданы они были за «условный рубль». У французской компании есть возможность обратного выкупа доли в течение пяти-шести лет, но уже по текущей рыночной цене. Сейчас на бывшем заводе «Рено» в столице производятся автомобили «Москвич».

Многие европейские компании оказались между молотом и наковальней. Они сказали, что уйдут. Им был предоставлен выбор покупателей, который был для них неприемлем

— поделился с британским изданием один из руководителей, сотрудничающий с западными фирмами в России.

По данным опубликованного в мае исследования Венского института международных экономических исследований, большинство иностранных компаний продолжают работать в России, несмотря на санкции и сильное политическое давление. Киевская школа экономики, пишет FT, приводит такую статистику: с 2022 года в России осталось более двух тысяч транснациональных корпораций, а около 1,6 тыс. компаний либо ушли с российского рынка, либо приостановили свою деятельность на территории страны.

В частности, вопреки ранее сделанным заявлениям, продолжают работать в России крупная косметическая англо-американская корпорация Avon Products, французская химическая компания Air Liquide, транснациональный производитель бытовой химии из Великобритании корпорация Reckitt Benckiser и другие не менее известные предприятия.

Так Air Liquide в сентябре 2022 года подписала меморандум о взаимопонимании с местным менеджментом об изменении своей деятельности в России с помощью передачи им управления операциями. Тем не менее сделка так и не была одобрена правительством России, а компания осталась в «подвешенном состоянии». Американская Coca-Cola прекратила поставку своих сиропов для безалкогольных напитков в Россию, однако вместо нее поставками занялась Coca-Cola Hellenic, создавшая «Мултон Партнерс», куда входит российский бренд безалкогольных напитков «Добрый кола».
7 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 15:23
    Если уйдут, то их средства будут точно заморожены и национализированы в первую очередь... Не уйдут, будет то же самое, но во вторую очередь...
  2. 1erWahrheitsMinister_1984 Звание
    1erWahrheitsMinister_1984
    -1
    Сегодня, 15:24
    Der wahre Grund ist, dass sie (zu recht !!) befürchten, dass ihre Vermögenswerte von Russland im Zuge der spiegelbildlichen Maßnahmen gegen die Vermögens-Diebstähle des Westens kassiert, "verrechnet" werden...!!!

    Nun, da haben SIE sich leider verrechnet...!!! laughing
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 15:25
    Это только подтверждает "теорию заговора" о том, что реальная власть над миром в руках транс-национальных корпораций.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 15:26
    «Сотни западных компаний передумали уходить из России» —

    — А если хорошо попросить? ...
  5. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 15:41
    Никто эту шваль не гнал, хотя стоило обобрать до нитки и отпустить, в чем мать родила. Но разве большие дяди так могут поступить со своими бизнес-братьями.., вдруг оно, дружба-то, обратно вернется.
  6. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 15:54
    Видно британская газета регулярно просматривает российскую периодику. Как, впрочем, и Венский институт международных экономических исследований...

    BFM.ru
    30 мая 2023
    Время и деньги: почему большинство западных компаний пока не уходят из России.

    runews24.ru
    12 мар. 2024 г.
    Стало известно, почему иностранные компании не покидают Россию, несмотря на давление

    РИАМО, 12 марта 2024
    Уйти нельзя остаться: почему иностранные компании не покидают Россию, несмотря на давление

    https://dzen.ru
    14 мар. 2023 г.
    3 главные причины почему западные компании остались работать в России

    Новые Известия
    11 апреля 2024
    Эти компании ушли из России совсем, но таких меньшинство
    Не могут или не хотят: почему большинство зарубежных компаний осталось в России

    Комсомольская правда
    16 апр. 2023 г.
    Почему большинство иностранных компаний остались в России: названы четыре причины
    Washington Post: большинство международных компаний остаются в России после заявлений об уходе

    https://iz.ru
    17 мая 2024 г.
    Иностранные компании остались в России: причины
  7. Андрей ВОВ Звание
    Андрей ВОВ
    0
    Сегодня, 15:58
    Уйти то ушли, а вот заводы стоят, это плохо, Калуга, Питер, Ленобласть.. Понятно, что законсервированы, но делать то что то с ними надо