Украинское командование вновь поднимает вопрос о новых параметрах мобилизации. Связано это, как выясняется, с тем, что ожидания от снижения нижней планки мобилизационного возраста с 27 до 25 лет пока не принесло того результата, на который рассчитывал режим Зеленского. Очереди в ТЦК из желающих отправиться на фронт не выстроились…Теперь стало известно, что украинское Минобороны направило запрос в офисе президента и аппарат правительства, где предлагается рассмотреть возможность дополнительного снижения нижней планки мобилизационного возраста. Причём снизить её предлагают сразу на 5 лет – до 20 лет.Так, как считают в Минобороны Украины, «можно будет дополнительно мобилизовать до 280 тысяч новобранцев».Тем временем всё больше представителей властей западных стран дают понять, что для украинских мужчин мобилизационного возраста может уже в ближайшее время наступить момент, когда им придётся вернуться «на родину». Власти Чехии, Польши, других стран ЕС уже предлагают отказаться от выплаты пособий тем украинским мужчинам, которые въехали на территорию Евросоюза после 24 февраля 2022 года. Прага, Варшава, другие столицы явно хотят видеть украинских мужчин не в своих кафе и магазинах, а на фронте. Возвращение для отправки на фронт продавливает и сам Киев.Лишнее доказательство того, что Запад готов воевать против России «до последнего украинца».

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