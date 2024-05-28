Украинское Минобороны выступает с инициативой о снижении начального мобилизационного возраста до 20 лет

12
Украинское Минобороны выступает с инициативой о снижении начального мобилизационного возраста до 20 лет

Украинское командование вновь поднимает вопрос о новых параметрах мобилизации. Связано это, как выясняется, с тем, что ожидания от снижения нижней планки мобилизационного возраста с 27 до 25 лет пока не принесло того результата, на который рассчитывал режим Зеленского. Очереди в ТЦК из желающих отправиться на фронт не выстроились…

Теперь стало известно, что украинское Минобороны направило запрос в офисе президента и аппарат правительства, где предлагается рассмотреть возможность дополнительного снижения нижней планки мобилизационного возраста. Причём снизить её предлагают сразу на 5 лет – до 20 лет.



Так, как считают в Минобороны Украины, «можно будет дополнительно мобилизовать до 280 тысяч новобранцев».

Тем временем всё больше представителей властей западных стран дают понять, что для украинских мужчин мобилизационного возраста может уже в ближайшее время наступить момент, когда им придётся вернуться «на родину». Власти Чехии, Польши, других стран ЕС уже предлагают отказаться от выплаты пособий тем украинским мужчинам, которые въехали на территорию Евросоюза после 24 февраля 2022 года. Прага, Варшава, другие столицы явно хотят видеть украинских мужчин не в своих кафе и магазинах, а на фронте. Возвращение для отправки на фронт продавливает и сам Киев.

Лишнее доказательство того, что Запад готов воевать против России «до последнего украинца».
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    +4
    Сегодня, 15:22
    школу закончил и на мясо.. чего уж там. если воспитание бандеровское добра ждать нечего ...проходили.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 15:29
      Мясокомбинат Украина.
    2. seamen2 Звание
      seamen2
      +1
      Сегодня, 15:33
      *если воспитание бандеровское добра ждать нечего ...проходили*.
      А воспитание там с детского сада. мульт 2018 г.
  2. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +4
    Сегодня, 15:23
    До 15 сразу чтобы всех этих бандеровцев под корень.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -2
      Сегодня, 15:31
      До 15 сразу чтобы всех этих бандеровцев под корень.
      15 летних под корень) Вот это дичь в стиле 404 или соловьев головного мозга...
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 15:49
        Так пусть дальше слушают Зе.Скоро и эта цитата
        .дичь в стиле 404 или соловьев головного мозга...
        станет реальностью.

        ГЕНИЧЕСК, 28 мая — РИА Новости. Пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо предоставила РИА Новости видео из подвалов в Крынках, заваленных погибшими украинскими военными.Кадры сняты российскими военнослужащими штурмовых отрядов 24 мая. На них видны сложенные в хаотичном порядке тела бойцов ВСУ в обмундировании и полевой экипировке.


        https://ria.ru/20240528/spetsoperatsiya-1948870329.html
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +2
    Сегодня, 15:26
    И станет украина страной невест. Ибо не будет более на этой территории женихов
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +2
      Сегодня, 15:32
      И станет украина страной невест
      Не факт что невесты следом не отправятся...
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 15:33
      Цитата: pudelartemon
      И станет украина страной невест. Ибо не будет более на этой территории женихов


      Уже стала.А скоро станет страной БЕЗ невест.Молодая одесситка заявила, что не хочет возвращаться из Германии на родину, потому что там не найдет подходящего мужчину. Видео с ее словами распространилось по украинским пабликам в соцсетях и Telegram-каналах.

      . В ролике девушка признается, что не представляет, что может ее заставить вернуться на Украину. По словам девушки, она совершенно не скучает по родной Одессе.

      Причина, по словам эмигрантки, в отсутствии на родине достойных ее мужчин. «Я молодая, офигительная телка, мне нужны отношения, мне нужен секс, мне нужны свидания. А с кем я должна эти отношения строить на Украине? С флажками, которые торчат из могил? Или с мажориками, которым папочки купили "белые билеты?"» — вещает одесситка на камеру.

      Откровения девушки вызвали бурю эмоций в украинских соцсетях.


      https://dzen.ru/a/Zk87PYeaFzkPfMdm
  4. lukash66 Звание
    lukash66
    +2
    Сегодня, 15:28
    Что то как то мелковато, надо сразу до пятнадцати снижать. Все по заветам фюрера, зеля югенд. Они там ещё и вопрос Тодта начали изучать.)) Будут за баланду бесплатно пахать.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:38
    Демографическая петля в действии . С каждым годом украинцев будет рождаться все меньше и меньше .И процесс исчезновения нации запущен ,через 3 поколения украинцы будут рядом с Прибалтикой
  6. bambr731 Звание
    bambr731
    +1
    Сегодня, 15:39
    Цитата: pudelartemon
    И станет украина страной невест.

    Не думаю, что на упоротых ведьм (молодёжь до 25 именно упоротая, по другому не назовёшь) кто-то польстится. Станет страной борделей, это да, вполне возможно