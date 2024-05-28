Российской ГИБДД вернули старое название ГАИ

В России больше не будет ГИБДД, гаишникам вернули название «Госавтоинспекция». Об этом заявил глава ведомства Михаил Черников в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России.
В России снова появятся инспекторы ГАИ, ГИБДД снова стала Госавтоинспекцией. По словам Черникова, решение принято на законодательном уровне, а значит, прошло все инстанции и уже утверждено. Также глава ведомства уточнил, что все нормативно-правовые документы сейчас ведутся с учетом переименования. А вот вернут ли название милиции, вопрос интересный, слово «полиция» как-то не прижилось.
Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. (...) Милиция не знаю, но Госавтоинспекция уже есть,
— заявил Черников.
Напомним, что Государственная автомобильная инспекция (ГАИ) появилась в СССР в 30-х годах прошлого века, указ о создании Госавтоинспекции НКВД был подписан 3 июля 1936 года. Далее она трансформировалась в ГАИ СССР, потом ГАИ России, просуществовав до 1998 года, после чего Госавтоинспекцию переименовали в ГИБДД (Государственную инспекцию безопасности дорожного движения). В 2011 году была попытка еще одного переименования, уже в «Дорожную полицию», но название не прижилось.
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