Российской ГИБДД вернули старое название ГАИ

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Российской ГИБДД вернули старое название ГАИ

В России больше не будет ГИБДД, гаишникам вернули название «Госавтоинспекция». Об этом заявил глава ведомства Михаил Черников в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России.

В России снова появятся инспекторы ГАИ, ГИБДД снова стала Госавтоинспекцией. По словам Черникова, решение принято на законодательном уровне, а значит, прошло все инстанции и уже утверждено. Также глава ведомства уточнил, что все нормативно-правовые документы сейчас ведутся с учетом переименования. А вот вернут ли название милиции, вопрос интересный, слово «полиция» как-то не прижилось.



Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. (...) Милиция не знаю, но Госавтоинспекция уже есть,

— заявил Черников.

Напомним, что Государственная автомобильная инспекция (ГАИ) появилась в СССР в 30-х годах прошлого века, указ о создании Госавтоинспекции НКВД был подписан 3 июля 1936 года. Далее она трансформировалась в ГАИ СССР, потом ГАИ России, просуществовав до 1998 года, после чего Госавтоинспекцию переименовали в ГИБДД (Государственную инспекцию безопасности дорожного движения). В 2011 году была попытка еще одного переименования, уже в «Дорожную полицию», но название не прижилось.
39 комментариев
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  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +9
    Сегодня, 15:27
    Гимн вернули.
    Гаишников вернули...
    Так, понемногу, и СССР вернём. bully
    1. alystan Звание
      alystan
      +12
      Сегодня, 15:29
      После ГИБДД жду возвращения Милиции.
      А потом все остальное.
      Пинок ДАМу под жирный зад.
      1. invisible_man Звание
        invisible_man
        +1
        Сегодня, 15:38
        И поделить всё поровну (с)
        1. Смею_заметить_ Звание
          Смею_заметить_
          +3
          Сегодня, 15:44
          По справедливости.
          Это, кстати, основной принцип СОЦИАЛИЗМА (если кто не знал или запамятовал)
      2. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        +4
        Сегодня, 15:51
        Вопрос же не в названиях, а сути!
        Почему "милиция"? Потому, что НАРОДНАЯ и служит народу, т.е. нам с вами!
        А не дяде за деньги.
        И помогали ей мы с вами! Помните народные дружины?
        Разве мог "дружинник" потом... вести себя по скотски?..
        В ГАИ так же...
        Если выходить на дорогу для того, чтобы ВСЕ ОДИНАКОВО ИСПОЛНЯЛИ ПРАВИЛА, а не для того, чтобы "бабла с лоха срубить", может что-то и мертвой точки и сдвинется?
        Стремление к СПРАВЕДЛИВОСТИ - это наше извечное "национальное безумие". )
        Этим мы и отличаемся от всяких там... французов с англичанами...
        За это они нас и не любят.
        1. alystan Звание
          alystan
          +1
          Сегодня, 15:56
          Я со всем вами сказанным согласен.
          Но я до сих пор в шоке от того, что провернул в свое время президент Медведев.
          Чем он руководствовался (?) и каким местом думал предлагая вместо Милиции Полицию.
          1. Смею_заметить_ Звание
            Смею_заметить_
            0
            Сегодня, 16:00
            Тогда было модно подальше убежать от ненавистного СССР (как сейчас профессиональные украинцы бегут от рашки).
            Иначе... хрен тебе, а не Айфон...
            Теперь... или поумнели, или Айфоном уже наигрались...
    2. Bianconeri Звание
      Bianconeri
      +2
      Сегодня, 15:31
      Главное не молоко в треугольных пакетах! А в остальном - велком дер комрад)
      1. Alena Frolovna Звание
        Alena Frolovna
        +7
        Сегодня, 15:41
        Главное не молоко в треугольных пакетах

        А чем вам пакеты не угодили? Зато всё натуральное и по поллитра, а не 900 гр, как сейчас.
      2. Добрый злыдень Звание
        Добрый злыдень
        +2
        Сегодня, 15:43
        Ну, теперь там будет все в порядке! good
      3. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        0
        Сегодня, 16:02
        Кстати, те пакеты по технологии тетрапак делали. good
    3. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      +3
      Сегодня, 15:43
      Цитата: Смею_заметить_
      Так, понемногу, и СССР вернём.

      даже можно название вернуть стране.. но только одними названиями страну не вернешь..
      1. CouchExpert Звание
        CouchExpert
        0
        Сегодня, 15:49
        Цитата: Николай Новиков

        Ничего никогда не вернуть,
        Как на солнце не вытравить пятна.
        И, в обратный отправившись путь,
        Никогда не вернуться обратно.

        Эта истина очень проста,
        И она, словно смерть, непреложна:
        Можно в те же вернуться места,
        Но вернуться назад невозможно.
      2. zombirusrev Звание
        zombirusrev
        +1
        Сегодня, 15:55
        СССР ver:1 он не умер от растворился в будущем! Вернется в виде СССР 2.0
        "Наш лозунг всемирный Советский Союз!"(с)
        "Zum Sturm! Die Parole heißt: Sowjetunion!"(c)

        Verlasst die Maschinen! heraus, ihr Proleten!
        Marschieren, marschieren! Zum Sturm angetreten!
        Die Fahnen entrollt! Die Gewehre gefällt!
        Zum Sturmschritt! Marsch, marsch! Wir erobern die Welt!
        Wir erobern die Welt! Wir erobern die Welt!

        Wir haben die Besten zu Grabe getragen,
        Zerfetzt und zerschossen und blutig geschlagen.
        Von Mördern umstellt und ins Zuchthaus gesteckt,
        /: Uns hat nicht das Wüten der Weißen geschreckt! :/

        Die neuen Kämpfer, heran, ihr Genossen!
        Die Fäuste geballt und die Reihen geschlossen.
        Marschieren, marschieren! Zum neuen Gefecht!
        /: Wir stehen als Sturmtrupp für kommendes Recht! :/

        In Russland, da siegten die Arbeiterwaffen!
        Sie haben’s geschafft — und wir werden es schaffen!
        Herbei, ihr Soldaten der Revolution!
        Zum Sturm! Die Parole heißt: Sowjetunion!
        Zum Sturm! Die Parole: Welt-Sowjetunion!


        Заводы, вставайте! Шеренги смыкайте!
        На битву шагайте, шагайте, шагайте!
        Проверьте прицел, заряжайте ружьё!
        На бой пролетарий, за дело своё!
        На бой пролетарий, за дело своё!

        Огонь ленинизма наш путь освещает,
        На штурм капитала весь мир поднимает!
        Два класса столкнулись в последнем бою;
        /: Наш лозунг — Всемирный Советский Союз!:/

        Товарищи в тюрьмах, в застенках холодных,
        Вы с нами, вы с нами, хоть нет вас в колоннах,
        Не страшен нам белый фашистский террор,
        /: Все страны охватит восстанья костёр!:/

        На зов коммунистов стальными рядами
        Под знамя Советов, под красное знамя.
        Мы красного фронта отряд боевой,
        И мы не отступим с пути своего!
        И мы не отступим с пути своего!
  2. Bianconeri Звание
    Bianconeri
    +18
    Сегодня, 15:27
    Важное и нужное дело в нынешнее время! От "гибонов" обратно к "гайцам" возвращаемся. Да и попилить можно на новых печатях да бланках по всей стране норм так.. Жиза..
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +1
      Сегодня, 15:51
      А там и до ОРУДа рукой подать! laughing
      1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
        ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
        0
        Сегодня, 15:59
        Возле площади затор —
        Поломался светофор:
        Загорелся жёлтый свет,
        А зелёного всё нет…

        Сто машин стоят, гудят
        С места тронуться хотят.
        Три, четыре, пять минут
        Им проезда не дают.

        Тут сотруднику ОРУДа
        Дядя Стёпа говорит:
        — Что, братишка, дело худо?
        Светофор-то не горит!
  3. sdivt Звание
    sdivt
    +12
    Сегодня, 15:30
    Как подумаешь, сколько изменений, и в скольких документах надо будет сделать... уже не говорю, в какую сумму этот ребрендинг обойдется стране
    Ну, видимо, в остальном у нас всё хорошо, других забот совсем не осталось
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +3
      Сегодня, 15:41
      Ну есть такое. В народе говорят, что когда коту нечего делать он вылизывает яйца. Когда чиновнику, устраивает переименования или регулирует зимнее/летнее время.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 15:30
    — ГАИшники всегда оставались гаишниками ...
    (Ты как хочешь это назови)
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 15:45
      Не можешь побороть?
      Возглавь! drinks
  5. isv000 Звание
    isv000
    +4
    Сегодня, 15:33
    Я полагаю в стране денег куры не клюют, самое время сейчас вывески с жетонами менять... Вместо того чтобы обеспечить бойцов на фронте самым необходимым хотя бы на бытовом уровне... am
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 15:34
    А что изменит это переименование ? Нет весомых причин для подобных переименований ,просто как зарабатывание денег
  7. Владимир М Звание
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 15:34
    Неужели сейчас стране некуда девать деньги? Зачем именно сейчас заниматься "ерундой", когда есть более насущные дела в Государстве? Это ошибка или одна из составляющих вредительства? Есть же фамилии, кто эту глупость придумал и кто утвердил.
  8. алекс самолетов Звание
    алекс самолетов
    +2
    Сегодня, 15:35
    Какие чудные реформы -гаи -гибдд-гаи, милиция -полиция,упраздняем ЛенВО и Мво, снова их воссаздоем.сколько денег уходит на все эти идиотские перетурбации
  9. Ghost1 Звание
    Ghost1
    +3
    Сегодня, 15:37
    А кто же в 11г устроил переименования, не знаете? Были явно потрачены средства на всё это дело. Тогда нам обосновывали как важно это дело.
  10. seamen2 Звание
    seamen2
    +3
    Сегодня, 15:37
    *Доблестная, честная и сердцу дорогая
    Госавтоинспекция, ты нам как мать родная!*
    Клинских Ю.
    1. Болторез Звание
      Болторез
      +2
      Сегодня, 15:45

      Клинских Ю.
      Хой сам там служил и 100% в теме yes Он на фото.
  11. Коте пане Коханка Звание
    Коте пане Коханка
    +2
    Сегодня, 15:50
    Напомним, что Государственная автомобильная инспекция (ГАИ) появилась в СССР в 30-х годах прошлого века, указ о создании Госавтоинспекции НКВД был подписан 3 июля 1936 года.

    К сведению автора. Изначально с системе РКМ было создано подразделение Регулирования Уличного Движения. Сначала в Москве - 1931 год, позже, в городах союзного значения и далек. Процесс завершился к 1934 созданием ОРУД во всех городах с населением свыше 100 000 человек. Первые подразделения ГАИ создаются только в 1936, данные структуры были объедены только 50 годы.
    Ну где-то так.
  12. Tagan Звание
    Tagan
    +2
    Сегодня, 15:50
    А для меня как-то без разницы. Что ГАИ-шники, что ГИБДД-шники. Всё равно Свистулькины. Но ГИБДД звучит грубо.))
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:50
    Российской ГИБДД вернули старое название ГАИ
    насильно мил не будешь!
    Много всякой фигни новые правящие придумали... и что понравилось народу, прижилось?
  14. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 15:52
    Лучше бы время летнее вернули. От этого пользы было бы больше.))
  15. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +1
    Сегодня, 15:55
    В условиях бюджетного дефицита забавно было бы послушать экономическое "обоснование" этого "эпохального" события". Надеюсь, эту глупость не назовут "реформой". am
  16. bars042 Звание
    bars042
    -1
    Сегодня, 15:55
    слово "полиция" как-то не прижилось
  17. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 15:56
    Вот прямо сейчас во время боевых действий это крайне необходимо. Опять кучу денежков тратить на переоформление служебных авто, всяких там разных бланков/документов/печатей. Да на те же знаки/таблички и т. д.
  18. Алексей Александрович Звание
    Алексей Александрович
    0
    Сегодня, 15:57
    Не пойму, заняться больше нечем что ли?
    Ну переименовали, а дальше что?
  19. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 15:58
    А размер взяток изменился? Раньше гаишники были скромнее.
  20. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 15:58
    Нам бы еще советские кокарды вместо белогвардейских.
  21. Андрей ВОВ Звание
    Андрей ВОВ
    0
    Сегодня, 15:59
    Только мало что от этого изменится...