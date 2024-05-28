Глава ГК «Росатом» и гендиректор МАГАТЭ заявили о невозможности перезапуска ЗАЭС в настоящее время

Обсудили возможность перезапуска Запорожской атомной электростанции, который в настоящий момент, по общему пониманию, представляется невозможным











Глава Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провели очередную встречу в Калининграде, на которой, в частности, обсуждалась ситуация на Запорожской атомной электростанции. Руководитель российской госкорпорации и глава МАГАТЭ пришли к единому мнению, что в нынешних условиях перезапуск ЗАЭС невозможен по причине регулярных атак на крупнейший в Европе атомный объект электрогенерации.— заявил журналистам Гросси после встречи с Лихачевым.В свою очередь, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», согласившись с мнением Гросси, добавил, что перезапуск Запорожской АЭС технически возможен, но не в ближайшее время. Для принятия такого решения главное — это обеспечение безопасности от террористических атак по Энергодару и станции боевикми ВСУ. Добиться этого можно либо получением гарантий от Киева, подтвержденных МАГАТЭ, либо, что более вероятно, в том случае, когда линия фронта будет отведена на достаточное расстояние.Сейчас все шесть блоков Запорожской АЭС находятся в состоянии «холодный останов», при котором реакторная установка не вырабатывает тепловую энергию. В пресс-службе станции отмечали, что обслуживают оборудование в соответствии с регламентами, радиационный фон на ЗАЭС и в Энергодаре находится в норме.Как отметил Лихачев на сегодняшней встрече с Гросси, давление на Запорожскую АЭС со стороны украинских войск увеличилось, это заметно по числу прилетов БПЛА, большинство из которых нейтрализуют российские средства ПВО. Обвинения Киева в том, что на станции якобы находятся военнослужащие ВС РФ и военная техника гендиректор ГК «Росатом» назвал не соответствующими реальности.Российские военные и военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) охраняют ЗАЭС по периметру за пределами ее территории, обеспечивая в том числе контрольно-пропускной режим на объект повышенной опасности. Росгвардейцы также осуществляют патрулирование территории, контролируют въезд и выезд автотранспорта, проводят досмотровые мероприятия, проверяют документы на контрольно-пропускных пунктах, задерживают нарушителей и подозрительных лиц.С начала года росгвардейцы предотвратили хищение имущества с охраняемого объекта на сумму более семи миллионов рублей. За нарушение пропускного режима задержано более 300 граждан. Так что их присутствие на станции вполне себе обосновано, с чем не спорит даже МАГАТЭ.