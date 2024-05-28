Украинские нацформирования набирают в тюрьмах единомышленников для отправки на передовую
Неонацистские и националистические подразделения Украины начали проводить активную агитацию среди заключенных. Украинские нацформирования набирают в тюрьмах и на зонах единомышленников для дальнейшей отправки их на передовую.
О совершенном им тюремном турне рассказал в своем Telegram-канале и Дмитрий Кухарчук – командир 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе неонацистского полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
- восхищенно делится своими впечатлениями боевик.
Отмечается, что это его первый опыт посещения тюрьмы. Вероятно, в скором времени Кухарчук, если ему повезет, получит возможность изучить тюремный быт более подробно.
Ранее привлечением заключенных в свои ряды занялись боевики националистического батальона «Да Винчи», основу которого составили представители «Правого сектора» (запрещенная в РФ террористическая организация).
Как ранее заявлял глава министерства юстиции Украины Денис Малюська, свое желание отправиться воевать выразили уже 613 украинских «сидельцев».
В прошлом году Кухарчук, выступая в эфире одного из телеканалов Украины, назвал причину поражений ВСУ. По его мнению, это связано с необъективной оценкой украинским командованием Вооруженных сил РФ. Боевик заявил, что оно недооценило боеспособность российской армии.
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