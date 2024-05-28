Украинские нацформирования набирают в тюрьмах единомышленников для отправки на передовую

Неонацистские и националистические подразделения Украины начали проводить активную агитацию среди заключенных. Украинские нацформирования набирают в тюрьмах и на зонах единомышленников для дальнейшей отправки их на передовую.О совершенном им тюремном турне рассказал в своем Telegram-канале и Дмитрий Кухарчук – командир 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе неонацистского полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).- восхищенно делится своими впечатлениями боевик.Отмечается, что это его первый опыт посещения тюрьмы. Вероятно, в скором времени Кухарчук, если ему повезет, получит возможность изучить тюремный быт более подробно.Ранее привлечением заключенных в свои ряды занялись боевики националистического батальона «Да Винчи», основу которого составили представители «Правого сектора» (запрещенная в РФ террористическая организация).Как ранее заявлял глава министерства юстиции Украины Денис Малюська, свое желание отправиться воевать выразили уже 613 украинских «сидельцев».В прошлом году Кухарчук, выступая в эфире одного из телеканалов Украины, назвал причину поражений ВСУ. По его мнению, это связано с необъективной оценкой украинским командованием Вооруженных сил РФ. Боевик заявил, что оно недооценило боеспособность российской армии.

Больше всего вдохновляет, когда на твое «Слава Украине!» вся тюрьма отвечает: «Героям Слава!»

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

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