Украинские нацформирования набирают в тюрьмах единомышленников для отправки на передовую

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Украинские нацформирования набирают в тюрьмах единомышленников для отправки на передовую

Неонацистские и националистические подразделения Украины начали проводить активную агитацию среди заключенных. Украинские нацформирования набирают в тюрьмах и на зонах единомышленников для дальнейшей отправки их на передовую.

О совершенном им тюремном турне рассказал в своем Telegram-канале и Дмитрий Кухарчук – командир 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе неонацистского полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Больше всего вдохновляет, когда на твое «Слава Украине!» вся тюрьма отвечает: «Героям Слава!»

- восхищенно делится своими впечатлениями боевик.

Отмечается, что это его первый опыт посещения тюрьмы. Вероятно, в скором времени Кухарчук, если ему повезет, получит возможность изучить тюремный быт более подробно.

Ранее привлечением заключенных в свои ряды занялись боевики националистического батальона «Да Винчи», основу которого составили представители «Правого сектора» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Как ранее заявлял глава министерства юстиции Украины Денис Малюська, свое желание отправиться воевать выразили уже 613 украинских «сидельцев».

В прошлом году Кухарчук, выступая в эфире одного из телеканалов Украины, назвал причину поражений ВСУ. По его мнению, это связано с необъективной оценкой украинским командованием Вооруженных сил РФ. Боевик заявил, что оно недооценило боеспособность российской армии.
4 комментария
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  1. Фразах Звание
    Фразах
    +2
    Сегодня, 16:32
    Хероям слава, - отзвались урки, - а зекам сала! Да побольше.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 16:33
    «Больше всего вдохновляет, когда на твое "Слава Украине!" вся тюрьма отвечает: "Героям Слава!"» —

    — Тюрьма ваш дом родной,там ваше место ...
  3. Болторез Звание
    Болторез
    +2
    Сегодня, 16:35
    на твое «Слава Украине!» вся тюрьма отвечает: «Героям Слава!»
    Так вот где патриоты Украины от военкомов ховаются laughing .
  4. Андрей Москвин Звание
    Андрей Москвин
    +1
    Сегодня, 16:57
    Украинские нацформирования набирают в тюрьмах и на зонах единомышленников

    Своих единомышленников по статьям УК?