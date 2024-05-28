Украинские военкоры пишут о продвижении ВС РФ южнее и юго-восточнее села Нетайлово на Авдеевском направлении

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Украинские военкоры пишут о продвижении ВС РФ южнее и юго-восточнее села Нетайлово на Авдеевском направлении

Пока коллективный Запад проводит совещания и решает, как еще поддержать своих киевских прокси, российская армия планомерно продолжает выполнять поставленную перед ней военно-политическим руководством задачу, освобождая оккупированную ВСУ территорию новых регионов РФ.

Сломив сопротивление противника в Авдеевском укрепрайоне (ДНР), который возводился войсками киевского режима на протяжении восьми лет так называемой АТО, ВС РФ продолжили двигаться в западном направлении, освобождая все новые населенные пункты республики.



Так, буквально несколько дней назад сообщалось, что российские военные освободили село Нетайлово на Авдеевском направлении. Теперь украинские околовоенные паблики пишут, что ВС РФ продвинулись южнее и юго-восточнее данного населенного пункта, взяв под свой контроль участок шириной до 2,4 км и глубиной до 1 км.

Напомним, что сегодня в Брюсселе главами военных ведомств ЕС будет обсуждаться вопрос о предоставлении ВСУ права наносить удары западным оружием по территории РФ в границах 1991 года.

Здесь стоит отметить, что в случае одобрения данной инициативы цели российской СВО на Украине могут значительно расшириться. Ведь ранее президент РФ Владимир Путин предупреждал, что в случае применения ВСУ дальнобойного вооружения по территории России нашей армии придется отодвинуть противника на расстояние, с которого он не сможет вести такие обстрелы.
2 комментария
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  1. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +3
    Сегодня, 16:48
    Парням мужества и отваги!!!
    Стойкости и боевого братства!!!
    Работайте братья!!!
    Победа будет за нами!!!
    Хохи сдаваться ещё не поздно!!!!
    Вызывайте Волгу!!!!
  2. Комментарий был удален.
  3. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +3
    Сегодня, 17:00
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Украинские военкоры пишут о продвижении ВС РФ южнее и юго-восточнее села Нетайлово на Авдеевском направлении

    Уже подошли к Карловке. Каток ВС РФ продолжает свое движение!