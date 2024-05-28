Утративший остатки легитимности глава киевского режима Владимир Зеленский буквально потребовал от президента США Джозефа Байдена приехать на так называемый "саммит мира" в Швейцарии.Зеленский подчеркнул, что ему бы очень хотелось, чтобы на мероприятии присутствовал американский президент Байден. При этом он выразил уверенность в полной поддержке Вашингтоном этого "саммита мира", однако неизвестно, на каком уровне.Глава киевского режима также отметил, что считает отказ Байдена от участия в мероприятии в Швейцарии "не очень сильным решением". Зеленский заявил, что при всем его уважении к гражданам США, обусловленном оказываемой этой страной масштабной поддержкой Киеву, он все же считает, что Байдену стоит принять участие в "саммите мира", поскольку, в противном случае Россия, в свою очередь, организует свое международное мероприятие, посвященное поискам путей разрешения украинского кризиса.Зеленский добавил, что присутствие Байдена необходимо на "саммите мира" в Швейцарии прежде всего лидерам, решения которых во многом зависят от реакции США. Кроме того, по мнению главы киевского режима, отсутствие президента США "доставит удовольствие" российскому лидеру Владимиру Путину, который "будет аплодировать стоя".Очевидно, что Зеленский справедливо опасается, что от присутствия Байдена напрямую зависит участие в мероприятии представителей многочисленных сателлитов США, многие из которых скорее всего проигнорируют "саммит мира" либо формально обозначат свое присутствие, отправив в Швейцарию чиновников второго, а то и третьего порядка.

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