Глава киевского режима потребовал от президента США приехать на «саммит мира» в Швейцарии

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Глава киевского режима потребовал от президента США приехать на «саммит мира» в Швейцарии

Утративший остатки легитимности глава киевского режима Владимир Зеленский буквально потребовал от президента США Джозефа Байдена приехать на так называемый "саммит мира" в Швейцарии.

Зеленский подчеркнул, что ему бы очень хотелось, чтобы на мероприятии присутствовал американский президент Байден. При этом он выразил уверенность в полной поддержке Вашингтоном этого "саммита мира", однако неизвестно, на каком уровне.



Глава киевского режима также отметил, что считает отказ Байдена от участия в мероприятии в Швейцарии "не очень сильным решением". Зеленский заявил, что при всем его уважении к гражданам США, обусловленном оказываемой этой страной масштабной поддержкой Киеву, он все же считает, что Байдену стоит принять участие в "саммите мира", поскольку, в противном случае Россия, в свою очередь, организует свое международное мероприятие, посвященное поискам путей разрешения украинского кризиса.

Зеленский добавил, что присутствие Байдена необходимо на "саммите мира" в Швейцарии прежде всего лидерам, решения которых во многом зависят от реакции США. Кроме того, по мнению главы киевского режима, отсутствие президента США "доставит удовольствие" российскому лидеру Владимиру Путину, который "будет аплодировать стоя".

Очевидно, что Зеленский справедливо опасается, что от присутствия Байдена напрямую зависит участие в мероприятии представителей многочисленных сателлитов США, многие из которых скорее всего проигнорируют "саммит мира" либо формально обозначат свое присутствие, отправив в Швейцарию чиновников второго, а то и третьего порядка.
33 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +4
    Сегодня, 17:26
    Хвост кокаиновый усиленно крутит собакой!
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 17:45
      Не жалеет клоун старика - ох не жалеет!!! Ну хотя бы его деменцию и атеросклероз пожалел... Случись что со старичком ведь не расплачешься с сынком Хантером... А может и наоборот - ещё и на пару с Трампом скинуться... winked
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 17:51
        Цитата: Lev_Russia
        Не жалеет клоун старика - ох не жалеет!!!

        Чумадед, не совсем из ума выжил, понимает, что стыдно встречаться с "просроченной колбасой".
      2. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +1
        Сегодня, 18:17
        Глава киевского режима также отметил, что считает отказ Байдена от участия в мероприятии в Швейцарии "не очень сильным решением".

        "Да, да они называли тебя желтой рыбой! А еще червяком.... земляным червяком!"
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 17:30
    «Зеленский потребовал от президента США приехать на "саммит мира" в Швейцарии» —

    — "Приезжай хоть на часок!" ...
    1. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 18:12
      — "Приезжай хоть на часок!" ...
      А оплачивать "часок" кто будет?
  4. Игорь Викторович Звание
    Игорь Викторович
    +8
    Сегодня, 17:31
    Мне кажется выражение "я бы очень хотел" и "я требую" немного разные, не? ВО, вам так не кажется?
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +6
      Сегодня, 17:44
      Цитата: Игорь Викторович
      Мне кажется выражение "я бы очень хотел" и "я требую" немного разные, не?

      Вы правы в бытовом смысле. В политическом, на языке дипломатии, подобное заявление Зеленского - это требование и большая бестактность
    2. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +1
      Сегодня, 17:44
      Вы много хотите от ВО - статья чисто пропагандистская. Взять хотя бы "Утративший остатки легитимности глава киевского режима Владимир Зеленский" - то же ведь проблема, никто, кроме России с РБ так не считает, включая Китай и Бразилию (и весь глобальный Юг). Да и у России аргументов нет, потому и повторяют авторы, как попки - утративший легитимность. В духе "Баба-Яга против".
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 17:56
        Цитата: blackGRAIL
        Да и у России аргументов нет, потому и повторяют авторы, как попки - утративший легитимность.

        Да в магазинах тоже продаю просроченную колбасу, хотя дешевле в два раза. Признают не признают Зелю, а срок то вышел. Как подписывает документы, под каким статусом.
        Время пройдет, дым уляжется, вот тогда весь Запад скажет - "Так подписи то не легитимные".
        1. blackGRAIL Звание
          blackGRAIL
          +2
          Сегодня, 18:00
          Подписывает под статусом "Президент Украины". Ибо три документа: Конституция, закон о военном положении и избирательный кодекс полностью описывают текущую ситуацию. Но... "Баба-Яга против".
          1. Игорь Викторович Звание
            Игорь Викторович
            +2
            Сегодня, 18:04
            А тут, не совсем понимает народ, о чем вы.. smile
          2. carpenter Звание
            carpenter
            +1
            Сегодня, 18:10
            Цитата: blackGRAIL
            Ибо три документа: Конституция, закон о военном положении и избирательный кодекс полностью описывают текущую ситуацию

            Весь этот аргумент просто в мелкие осколки разбивается о саму Конституцию Украины, где ничего не сказано о том, что полномочия президента (в отличие от Рады) могут продлеваться во время военного положения.
            1. blackGRAIL Звание
              blackGRAIL
              +1
              Сегодня, 18:14
              Сказано))) И эту часть фразы наши пропагандисты очень не любят цитировать.
              По Конституции
              1) президент исполняет свои полномочия до момента вступления в должность новоизбранного президента Украины
              2) порядок избрания президента определяется законом. (не конституцией, а законом!)
              Законом о правовом режиме военного положения (ст. 19) прямо запрещается в условиях ВП избирать президента, а избирательным кодексом (ст. 20) уточняется, что дату выборов надо установить в течение месяца после прекращения действия военного положения.

              "Баба-Яга" упирает на то, что по конституции президент избирается на срок 5 лет и никак иначе. Но это никто и не оспаривает. Зе продолжает исполнять обязанности не по причине изменения срока, а по причине невозможности провести выборы. А этот момент в Законе прописан.
              1. Игорь Викторович Звание
                Игорь Викторович
                +1
                Сегодня, 18:19
                Так простому люду такие умные формулировки не к чему.. winked , сказано утратил, значит утратил.
                1. blackGRAIL Звание
                  blackGRAIL
                  0
                  Сегодня, 18:23
                  Это 200%. Но я бы поправил - не простому, а российскому. Хотя наша позиция понятна, но печальна. ВВП сказал, что мы за переговоры с Украиной на базе стамбульских соглашений, они нас полностью устраивают. Зе никогда не пойдет на мирные переговоры - это конец лично для него. Так что он стал помехой для гипотетических переговоров с Трампом.
              2. carpenter Звание
                carpenter
                0
                Сегодня, 18:23
                Цитата: blackGRAIL
                Законом о правовом режиме военного положения (ст. 19) прямо запрещается в условиях ВП избирать президента

                Закон не выше Конституции
                Не важно, что записано в законах. Важно, что записано в Конституции.

                Запомните: статья 103 Конституция Украины.
                1. blackGRAIL Звание
                  blackGRAIL
                  0
                  Сегодня, 18:28
                  Запомните: статья 108 Конституция Украины.
      2. Tagan Звание
        Tagan
        +1
        Сегодня, 17:58
        никто, кроме России с РБ так не считает, включая Китай и Бразилию...

        Не считает на каком-то основании или по конъюнктурным соображениям? Но это совершенно разные вещи.
        Кстати, Китай делал по этому поводу заявления?
      3. el_ninio163 Звание
        el_ninio163
        0
        Сегодня, 18:03
        Предатели получают деньги из госдепа (с)
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 18:10
      Зато фабула какова!А содержание,и что на самом деле сказал Зеля,для пропаганды не важно
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:32
    Глава киевского режима потребовал от президента США приехать на «саммит мира» в Швейцарии
    . Это для унутреннего пользования... пробуют подчеркнуть значимость зелебобика, хотя б среди скакуасов...
  6. Юрий Васильев Звание
    Юрий Васильев
    +1
    Сегодня, 17:37
    Он считает отказ Байдена "не очень сильным решением"! Формулировка то какая обтекаемая, деликатная, чтоб не слишком злить хозяина...
  7. Правдодел Звание
    Правдодел
    +2
    Сегодня, 17:37
    Глава киевского режима потребовал от президента США...

    Хорошо шавка лает на своего господина...
    Интересно, когда же кусать начнет!?
  8. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +3
    Сегодня, 17:38
    Байдену стоит принять участие в "саммите мира", поскольку, в противном случае Россия, в свою очередь, организует свое международное мероприятие, посвященное поискам путей разрешения украинского кризиса.
    Не знаю, как "международное мероприятие", а своё собственное "мероприятие" мы уже организовали. В феврале 2022-го.
    И пока у нас "поиск путей разрешения украинского кризиса" идёт гораздо успешнее, чем на всех "мероприятиях", организуемых Украиной и Западом, вместе взятых.
  9. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +1
    Сегодня, 17:42
    У нас при каждом упоминании Зеленского говорят, что он утратил легитимность.
    К чему бы это? Не просто же так.
    Поскольку он теперь никакой не Президент, значит его можно в мешок, багажник и к белорусской границе. А оттуда и до Лубянки уже совсем не далеко....
    what
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:42
    Променять " шкварки" на кресло призидентa США ? Байден не идиот ,но не идиот не малый.Ждите.
  11. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    0
    Сегодня, 17:48
    Зеля идет на дно и хватается за соломинку - Байдена, который сам еле держится на плаву
  12. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 17:53
    Кроме того, по мнению главы киевского режима, отсутствие президента США "доставит удовольствие" российскому лидеру Владимиру Путину, который "будет аплодировать стоя".

    Если Путин начнёт аплодировать, то Байден может не дожить до выборов...
    А «чёрную метку» Зеленскому передаст Блинкен...
  13. bambr731 Звание
    bambr731
    0
    Сегодня, 17:59
    Зеленский подчеркнул, что ему бы очень хотелось, чтобы на мероприятии присутствовал американский президент Байден.

    А ведь клоун реально возомнил себя главным в мире. Хотел бы он, понимаешь. И я согласен с Игорем Викторовичем в том, что глаголы "хотел бы" и "требую" не одно и то же и значение у них разное
  14. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 18:06
    Глава киевского режима потребовал от президента США приехать на «саммит мира» в Швейцарии

    Потребовал? Серьёзно? Круто, одним словом Клоун! fellow lol
    Раб у хозяина что-то требует! Да это новый анекдот такой? belay wassat
  15. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 18:22
    Маразматику Джо не до тебя, у него памперс полон, и чешется в чувствительном месте.
  16. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 18:29
    Раб начинает борзеть. Скоро Байден ботинки будет лизать Зеленскому.