«Создана для миссий следующего поколения»: турецкая армия вооружается БМП ZMA-15 Zırhlı

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«Создана для миссий следующего поколения»: турецкая армия вооружается БМП ZMA-15 Zırhlı

Турецкая армия получает партиями модернизированные БМП ZMA-15 Zırhlı. Всего в рамках первого заказа приобретено 133 единицы техники.

Базовой для БМП ZMA-15 Zırhlı машиной является БТР ACV-15 AAPC, созданный на базе американского бронетранспортера M113 и выпускавшийся с 1992 года компанией FNSS Defense Systems. Всего было произведено около 2,7 тыс. единиц. Основное вооружение представлено 12,7-мм пулеметом М2, размещенным в поворотной турели или открытой башне. Броня защищает экипаж от пуль калибра 14,5 мм. Экипаж состоит из трёх человек, а десант может включать 8-10 солдат. Силовая установка представлена дизельным двигателем Detroit 6V-53T мощностью 300 л.с. и трансмиссией X-200-4. Он позволяет разогнать машину массой около 14 тонн до скорости 65 км/ч по шоссе и 6 км/ч при преодолении водных препятствий вплавь.



Отличительной особенностью проводимой в настоящее время модернизации БТР ACV-15 до уровня БМП ZMA-15 Zırhlı является установка необитаемого боевого модуля Nefer турецкого производства, вооруженного 25-мм пушкой М242 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом. Баллистическая защита башни соответствует уровню 2 по STANAG 4569 (выдерживает бронебойно-зажигательную пулю 7,62х39 мм с дистанции 30 м). Новая башня снаряжена, среди прочего, цифровой СУО, которая обеспечивает возможность автоматического сопровождения цели; в распоряжении наводчика находятся приборы наблюдения и прицеливания с дневным и ИК-каналом, лазерным дальномером.



ZMA-15 оснащена системой предупреждения о засветке лазерным лучом и системой камер с обзором на 360° вокруг машины. Предполагается установка систем противопожарной защиты, кондиционирования и отопления. Кроме того, должны были быть улучшены броня машины и ее противоминная стойкость (должна выдерживать 8 кг ВВ).

Улучшение техники направлено на противодействие текущим угрозам путем ее оснащения оборудованием, предназначенным для выполнения миссий следующего поколения

- заявляют в компании FNSS, выполняющей работы.

Поставки усовершенствованных ACV-15 планируется завершить в этом году, хотя не исключено, что будет подписан контракт на модернизацию последующих машин.

14 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 17:11
    Ага, а от дронов всех сортов чем защищаться будет??? Будущее поколение.
    1. Игорь Викторович Звание
      Игорь Викторович
      +1
      Сегодня, 17:29
      В высокоинтенсивном конфликте с применением всех видов вооружения, и регулярных армий, не будет такого количества дронов. Учтите, СВО, это локальный, вялотекущий конфликт. Для 80% процентов мира, что вооруженные столкновения в Конго, что СВО, на украикне, одно и тоже..
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 17:34
        Игорь Викторович hi, позвольте не поверить, и дроны будут и безпилотники всех сортов и видов, и интенсивность конфликта тут не с играет.
        1. Игорь Викторович Звание
          Игорь Викторович
          +1
          Сегодня, 17:36
          Серьезно? А кто будет запускать ваши рои дронов, если например Россия начнёт распылять украину, примерно как евреи палесов?
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 17:40
            Игорь Викторович, мои? Дроны сейчас вполне и без роя выносят и пехоту и броню, причем очень эффективно, а для их производства заводы не нужны.
            1. Игорь Викторович Звание
              Игорь Викторович
              +1
              Сегодня, 17:45
              Ну хорошо hi не ваши.А знаете почему выносят? Да потому что пехота больше взвода не ходит в атаки, а техника больше пары тройки единиц не собирается, поэтому проще дешманскими дронами, чем артой, ракетами и авиацией.. Гипотетически, сколько вам понадобится дронов, для нанесения урона дивизии, в серьезном наступлении с применением техники и прочего по штату? Тысяч двадцать.. wink ? Ну и где их взять?
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                0
                Сегодня, 17:50
                А вы думаете что в будущем в случае массового "замеса" опять будут танковые клинья и пехотные цепи? Может полки будут размещать в полях в палаточных лагерях? А расстояние в 20 км будет считаться глубоким тылом?
                1. Игорь Викторович Звание
                  Игорь Викторович
                  +1
                  Сегодня, 18:00
                  Это вы так сказали, не я.. smile . Я думаю что будут массированные бомбардировки, ракетные обстрелы, широкое применение авиации и бронетехники уж точно.. Ну никто не будет вычислять пехотинцев дрончиками. В войне держав, в друг друга будут лететь сотни бомб и крылатых ракет в залпе. Потом, при зачистке и добитии проигравшего да, возможно и будут летать дроны..
                  1. Ропот 55 Звание
                    Ропот 55
                    +1
                    Сегодня, 18:03
                    Игорь Викторович, ну поживём и если не повезёт увидим как будет.
                    1. Игорь Викторович Звание
                      Игорь Викторович
                      +1
                      Сегодня, 18:07
                      Ну попробуйте представте гипотетический конвенционный конфликт на уничтожение между РФ и США. Поверьте, вы фпв дроны с трудом туда впишите, они даже не второстепенную роль играть будут, а практически последнюю.. hi
    2. Грац Звание
      Грац
      0
      Сегодня, 17:35
      ну это скорее для наработки опыта модернизаций бронетехники больше чем реально что то новое)
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 17:37
        Грац hi, ну судя по этому образцу то да, м113 слегка подпилили и модуль необитаемый воткнули, то же наблюдается в стрелковке, обвес, подвес покраска и вуаля новое поколение.
  2. mark1 Звание
    mark1
    -1
    Сегодня, 17:40
    Экой каракат!
    Полезной информации 0, одна эмоция (администрация сайта знает) smile
  3. Gunigunde von Wenstein Звание
    Gunigunde von Wenstein
    0
    Сегодня, 18:19
    Schaut wie ein Zwitter aus, leider kann ich mir das Lachen nicht verkneifen:-)