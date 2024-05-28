«Создана для миссий следующего поколения»: турецкая армия вооружается БМП ZMA-15 Zırhlı

Турецкая армия получает партиями модернизированные БМП ZMA-15 Zırhlı. Всего в рамках первого заказа приобретено 133 единицы техники.Базовой для БМП ZMA-15 Zırhlı машиной является БТР ACV-15 AAPC, созданный на базе американского бронетранспортера M113 и выпускавшийся с 1992 года компанией FNSS Defense Systems. Всего было произведено около 2,7 тыс. единиц. Основное вооружение представлено 12,7-мм пулеметом М2, размещенным в поворотной турели или открытой башне. Броня защищает экипаж от пуль калибра 14,5 мм. Экипаж состоит из трёх человек, а десант может включать 8-10 солдат. Силовая установка представлена дизельным двигателем Detroit 6V-53T мощностью 300 л.с. и трансмиссией X-200-4. Он позволяет разогнать машину массой около 14 тонн до скорости 65 км/ч по шоссе и 6 км/ч при преодолении водных препятствий вплавь.Отличительной особенностью проводимой в настоящее время модернизации БТР ACV-15 до уровня БМП ZMA-15 Zırhlı является установка необитаемого боевого модуля Nefer турецкого производства, вооруженного 25-мм пушкой М242 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом. Баллистическая защита башни соответствует уровню 2 по STANAG 4569 (выдерживает бронебойно-зажигательную пулю 7,62х39 мм с дистанции 30 м). Новая башня снаряжена, среди прочего, цифровой СУО, которая обеспечивает возможность автоматического сопровождения цели; в распоряжении наводчика находятся приборы наблюдения и прицеливания с дневным и ИК-каналом, лазерным дальномером.ZMA-15 оснащена системой предупреждения о засветке лазерным лучом и системой камер с обзором на 360° вокруг машины. Предполагается установка систем противопожарной защиты, кондиционирования и отопления. Кроме того, должны были быть улучшены броня машины и ее противоминная стойкость (должна выдерживать 8 кг ВВ).- заявляют в компании FNSS, выполняющей работы.Поставки усовершенствованных ACV-15 планируется завершить в этом году, хотя не исключено, что будет подписан контракт на модернизацию последующих машин.

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