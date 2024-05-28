Президент России: Зеленский утратил легитимность

Он должен передать полномочия спикеру Верховной рады, на основании закона. А украинский закон, конституция, предусматривает продление полномочий только парламента - Рады. О продлении полномочий президента ничего не говорится.

Но в украинской конституции ничего не говорится о том, что полномочия президента в этом случае пролонгируются. Зато есть 111 статья основного закона Украины, где говорится, что в таких случаях полномочия верховной власти передаются Раде – президентские полномочия, соответственно, передаются спикеру парламента.

Президент России Владимир Путин прокомментировал статус Владимира Зеленского на данный момент. Напомним, что президентские полномочия у последнего истекли 20 мая, после этого, по конституции Украины, он должен был передать полномочия новому президенту. Но Зеленский этого не сделал, сославшись на военное положение, которое якобы даёт ему право оставаться во главе государства.Владимир Путин указал на то, что Зеленский утратил легитимность:Владимир Путин указал на то, что выборы президента в военное время на Украине действительно не проводятся, согласно конституции.При этом президент России добавил:Таким образом, если бы законодательство Украины было полностью соблюдено, то легитимным и.о.президента сейчас был бы Р.Стефанчук. По украинской конституции, Зеленский потерял свои президентские полномочия.Такой ликбез украинского правового поля провёл российский лидер, имеющий, напомним, специальность юриста.