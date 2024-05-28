Президент России: Зеленский утратил легитимность

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Президент России: Зеленский утратил легитимность

Президент России Владимир Путин прокомментировал статус Владимира Зеленского на данный момент. Напомним, что президентские полномочия у последнего истекли 20 мая, после этого, по конституции Украины, он должен был передать полномочия новому президенту. Но Зеленский этого не сделал, сославшись на военное положение, которое якобы даёт ему право оставаться во главе государства.

Владимир Путин указал на то, что Зеленский утратил легитимность:

Он должен передать полномочия спикеру Верховной рады, на основании закона. А украинский закон, конституция, предусматривает продление полномочий только парламента - Рады. О продлении полномочий президента ничего не говорится.

Владимир Путин указал на то, что выборы президента в военное время на Украине действительно не проводятся, согласно конституции.

При этом президент России добавил:

Но в украинской конституции ничего не говорится о том, что полномочия президента в этом случае пролонгируются. Зато есть 111 статья основного закона Украины, где говорится, что в таких случаях полномочия верховной власти передаются Раде – президентские полномочия, соответственно, передаются спикеру парламента.

Таким образом, если бы законодательство Украины было полностью соблюдено, то легитимным и.о.президента сейчас был бы Р.Стефанчук. По украинской конституции, Зеленский потерял свои президентские полномочия.

Такой ликбез украинского правового поля провёл российский лидер, имеющий, напомним, специальность юриста.
32 комментария
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  1. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    +3
    Сегодня, 17:05
    Президент России: Зеленский утратил легитимность
    вопрос: и чо ?...ответит как преступник за Курск,Белгород и все посёлки ? и за РЛС стратегические ?
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +3
      Сегодня, 17:06
      вопрос: и чо ?...

      Ответ: и ничо! laughing
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 17:31
        Президент РФ подтвердил, что переговоры о мире на Украине вести не с кем: Украиной управляет нелегитимный узурпатор. А по сему, мир на Украине может быть установлен только после безоговорочной капитуляции ВСУ.
        1. alex-defensor Звание
          alex-defensor
          +2
          Сегодня, 18:15
          Президент России: Зеленский утратил легитимность

          Не согласен. Никакой легитимности ни у кого на территории бывшей Украины после 2014 года и не было, ибо метод пришествия к власти тех сил никак не предусмотрен Конституцией, а Конституционный суд, орган способный дать правовую оценку случившемуся как раз и был разогнан.
          Более того, итоги Нюрнбергского трибунала четко и безальтернативно ставят любой нацистское государство ВНЕ закона. Но с Киевской хунтой все ещё хуже, они не являют собой государство, лишь государство-подобное образование, так как полностью отсутствует суверенитет (как внешний, так и внутренний, что ещё хуже). Именно поэтому у киевской хунты столь безответственное поведение и отношение к переговорам, это же простые гопники, которым перепала власть, так как они оказались полезны «Мировому Злу» (транснациональной мировой элите).
    2. Piramidon Звание
      Piramidon
      +2
      Сегодня, 17:27
      Цитата: Аэродромный
      Президент России: Зеленский утратил легитимность
      вопрос: и чо ?...

      А то, что сейчас он никто, обычный террорист в грязной футболке, подлежащий ликвидации. Хотя, помнится, Дудаева даже звание президента не спасло.
  2. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 17:07
    вот видео что он говорил ! https://www.youtube.com/watch?v=QMK9_c30OqQ
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 17:09
    Означает ли это что Зеленский не президент и значит он может быть ликвидирован?
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +3
      Сегодня, 17:14
      Означает ли это что Зеленский не президент

      Нет конечно, это значит что теперь придется президенту говорить про красные линии, нелигитимность, наращивание эскалации... Потому что предыдущие ораторы полностью себя дискредитировали.
  4. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +4
    Сегодня, 17:10
    А сегодня обнуляться не все могут. Вернее обнуляться могут не только лишь все. Впрочем как и вытирать ноги о конституцию.
    1. lis-ik Звание
      lis-ik
      +3
      Сегодня, 17:33
      Честно говоря я бы не стал на месте нашей власти так часто давить на это,там хоть конституцию не переписывали,так что лучше промолчать.
  5. axren1 Звание
    axren1
    +4
    Сегодня, 17:11
    НЕ мешайте человеку самим с собой разговаривать, к сожалению это так...
  6. Владимир М Звание
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 17:16
    "Зато есть 111 статья основного закона Украины, где говорится, что в таких случаях полномочия верховной власти передаются Раде" - не нашел этого в 111 статье именно про такие случаи. Может не правильно искал
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 17:24
      В статье 112 идёт речь о передаче полномочий Раде при Досрочных прекращении полномочий....
  7. С.З. Звание
    С.З.
    +1
    Сегодня, 17:24
    Прав наш президент или не прав не имеет никакого значения ни для кого - на Украине продолжают считать Зеленского президентом, а мы по прежнему не собираемся вести переговоры.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +4
      Сегодня, 17:36
      мы по прежнему не собираемся вести переговоры.

      Да ладно, готовы на всё, каждую неделю просьбы к западу от переговорах... Только запад не для того это всё устроил...
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        -3
        Сегодня, 17:59
        Цитата: Владимир80
        каждую неделю просьбы к западу от переговорах...

        Какие просьбы? Вы что, дипломатические каналы между странами прослушиваете? Может, к линии Кремль - Белый дом подключены? Откуда такая уверенность в своих заявлениях о том, кто и у кого чего просит? request
      2. Юра Звание
        Юра
        -3
        Сегодня, 18:11
        Цитата: Владимир80
        Сегодня, 17:36
        Новый
        мы по прежнему не собираемся вести переговоры.
        Да ладно, готовы на всё, каждую неделю просьбы к западу от переговорах... Только запад не для того это всё устроил...
        А вы лжец! Не было таких просьб с нашей стороны ни к кому и ни разу, были лишь сказаны слова о том мы никогда не отказывались от переговоров. Далее, ни разу не было ни к кому с нашей стороны инициативы и официального заявления о том, что Россия предлагает провести переговоры с Украиной и встретится с её полномочными представителями.
  8. sdivt Звание
    sdivt
    +3
    Сегодня, 17:24
    Ок, не легитимный
    и даже уже один раз объявлен в розыск (правда, через пару дней статус разыскиваемого исчез)
    И что всё это нам даёт?
    Это всё равно, что назвать Байдена старым. А Макрона - подкаблучником. А "англичанка гадит"
    Да, всё так - и что?
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +4
      Сегодня, 17:37
      , всё так - и что?

      Отвечу ещё раз - и ничего! (Ни-че-го) .
      Политическое шоу, вроде выборов в сша.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -5
    Сегодня, 17:25
    На западе начинают рвать у себя на жопе волосы.Это по их правилам .До врались,простой и интересный ход.К вечеру подождём реакцию главного пастуха из США.Скорее всего начнут истерить.Баба в истерике страшна ,особенно если она ЛГБТшница,только между глаз.
    1. sdivt Звание
      sdivt
      +5
      Сегодня, 17:41
      Цитата: tralflot1832
      На западе начинают рвать у себя на жопе волосы

      ой, сколько такого я уже прочитал...
      НАТО в истерике!
      США в шоке!
      Запад занервничал!
      ...
      теперь ещё и волосы...
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -2
        Сегодня, 17:44
        Порвут на жопе волосы у себя ,но в Украину не войдут.А если войдут ,на жопе у себя рвать волосы бесполезно.
  10. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 17:33
    Западные черти каждый день доказывают, что закон для них пустой звук, а в основе жизнедеятельности их организмов есть только порядок, основанный на правилах, то есть криминальные "чиста панятия". По понятиям, пока клоуна не обуют в белые тапки - он вождь чубатых папуасов.
  11. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 17:39
    Президент России: Зеленский утратил легитимность

    Можно мочить?
    Лучше бы сначала замочил, а потом сказал.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 17:46
      Ross 42 Могут и свои замочить - передоз.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 17:49
        Андрей! Просто с этим нацистским мерзавцем пора кончать. Он потерял человеческий облик, он отдает приказы и выбивает оружие, которое убивает россиян.
        Играл бы в КВН и не совался, коли на сподобился...
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 17:54
          ROSS 42 .Я не ура патриот ,вижу наши слабые места и хорошо вижу.Задолбала эта классическая дипломатия,а иначе ни как тот же двуличный аргентинский терминатор не поймёт( а он мне пока нравится).
          1. ROSS 42 Звание
            ROSS 42
            0
            Сегодня, 18:01
            Цитата: tralflot1832
            Я не ура патриот ,вижу наши слабые места и хорошо вижу.

            Я тоже вижу слабые места и не понимаю, почему в политике нужно придерживаться принципов интриги. Хорошо сказал Фигаро:
            1. tralflot1832 Звание
              tralflot1832
              +1
              Сегодня, 18:09
              Великие актёры ,любимый спектакль- когда его начнут повторять на центральных каналах ,значит что то сдвинулось с мёртвой точки.Вчера в Бесогоне услышал Макса Фадеева с его песней Журавли - вот такой должен у нас быть Шоу - биз.До слёз!!!А тут петух опять в рекламе на всех каналах.
  12. 1 z1 Звание
    1 z1
    +2
    Сегодня, 18:10
    В сложные периоды легитимность основывается количеством кулаков и штыков которые будут доказывать кто царь, а кто нет. Нарисованные "голоса" или двадцать семь поколений "богопомазанных" предков никого ещё не спасли и на троне не удержали. Слушая глубоко юридические рассуждения ВВП о легитимности , сразу вспоминается корпоративный поход в Москву, одной воинственной организации . И скорость с которой все кинулись собственной грудью защищать эту легитимность. laughing
    Так что всё это бред про нормы права .
  13. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    -1
    Сегодня, 18:14
    На усраине не конституция, а проституция. То ющенко в три тура, не предусмотренных ничем, избирали, то Януковича в нарушение конституции от должности отстранили и вальцмана при легитимном президенте выбирали, то ато объявили при отсутствии оснований. В общем, тонной больше, тонной меньше.
  14. _DD_ Звание
    _DD_
    0
    Сегодня, 18:20
    Вот вам картинка со звуком лопающихся пердаков либерах и переможников с Neхты)