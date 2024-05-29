Новинка Спецоперации: универсальный межвидовой планирующий боеприпас УМПБ Д-30СН
Одно из первых известных изображений изделия УПМБ Д-30СН. Фото Telegram / "Военный осведомитель"
Арсеналы воздушно-космических сил России постоянно пополняются новыми образцами, и сейчас такие изделия сразу находят применение в рамках Спецоперации по защите Донбасса. Так, несколько месяцев назад фронтовая авиация ВКС начала применять новейшие универсальные межвидовые планирующие боеприпасы УПМБ Д-30СН. Их используют вместе с другими управляемыми бомбами и ракетами для атаки и поражения удаленных целей. Кроме того, следует ожидать внедрение подобных изделий в сухопутных войсках.
Новое средство поражения
В первых числах марта 2024 г. украинская сторона пожаловалась на появление у российских ВКС нового высокоточного боеприпаса. Такой вывод противник сделал, изучив обломки средства поражения, найденные на руинах одного из недавно разрушенных объектов военной инфраструктуры. На основе такого «анализа» пытались сделать некоторые выводы и предположения, достоверность которых была под вопросом.
Вскоре ситуация прояснилась. Отечественные профильные ресурсы сообщили, что на вооружение фронтовой авиации поступил и теперь применяется «универсальный межвидовой планирующий боеприпас диаметром 30 см» или УМПБ Д-30СН. Такие изделия пополнили существующую номенклатуру высокоточных авиационных вооружений и теперь применяются по украинским объектам.
Так же в марте появился ряд новых сообщений о применении УМПБ Д-30СН на разных направлениях и участках фронта. Такие новости поступают до сих пор, причем с определенного времени их сопровождают видео поражения целей, снятые разведывательными БПЛА. Кроме того, украинская сторона показывала разрушения от удара новыми боеприпасами, и эти фотоматериалы позволяют примерно оценить их эффективность.
К концу марта стало известно, что УМПБ Д-30СН вместе с другим управляемым вооружением применяется по объектам военной инфраструктуры и промышленности в г. Харьков. Вскоре таким оружием разрушили одно из производств в г. Сумы. При этом ясно, что фактическое число ударов с применением межвидового планирующего боеприпаса значительно больше, и лишь некоторая их часть получает широкую известность.
Сброс четырех бомб УМПБ Д-30СН. Фото Telegram / Aviahub34
25 мая в открытых источниках появилась любопытная фотография, на которой были запечатлены сразу четыре изделия УМПБ Д-30СН в первые секунды после отделения после носителя в виде бомбардировщика Су-34. Три боеприпаса на момент съемки успели раскрыть крыло, тогда как четвертый только запускал соответствующий механизм. Источник фото утверждал, что снимок был сделан в 50 км от линии фронта. Дальность до цели при этом не уточнялась, но в целом было понятно, что боеприпасу предстоит пролететь существенно больше полусотни километров.
По известным данным, изделие УМПБ Д-30СН создано как боеприпас для авиации и реактивной артиллерии. Фронтовые бомбардировщики регулярно и успешно применяют его, тогда как информация об использовании системами залпового огня пока отсутствует. Возможно, боеприпас еще не готов к развертыванию в артиллерийских частях, либо эпизоды его применения попросту не получили огласки. Впрочем, в ближайшем будущем ситуация может измениться.
Секретная разработка
Об изделии УМПБ Д-30СН пока известно крайне мало. В частности, отсутствует информация о его создателях и сроках разработки. Можно предполагать, что этот боеприпас создавался одной из отечественных оборонных организаций, занимающихся темой авиационных средств поражения. Вероятно, это предприятие входит в состав Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
Проект УМПБ Д-30СН мог стартовать в начале текущего десятилетия или ранее. Несколько лет должны были уйти на проектирование и отработку конструкции, и в недавнем прошлом готовое изделие могло дойти до полигонных испытаний. После всех необходимых проверок, оно попало в войска. Теперь боеприпасы используются фронтовой авиацией и ожидается их появление у реактивной артиллерии.
С точки зрения конструкции изделие УМПБ Д-30СН представляет собой управляемую планирующую авиабомбу уменьшенных габаритов с высокими летными данными и максимально возможным могуществом боевой части. Бомба построена в обтекаемом корпусе, на котором установлено раскладное стреловидное крыло и Х-образный набор рулей.
Известно, что максимальный диаметр изделия достигает 300 мм. Прочие габариты неизвестны. Длину бомбы можно оценить в 2,6-2,8 м при размахе крыла ок. 2 м. Полная масса боеприпаса не раскрывалась, хотя известно, что его осколочно-фугасная БЧ весит 250 кг.
Изделие УМПБ Д-30СН поражает украинский объект военной промышленности. Фото Telegram / "Изнанка"
Как сообщается, УМПБ Д-30СН имеет комбинированную систему наведения на основе приборов инерциальной и спутниковой навигации. Использованы помехозащищенные системы, дающие высокую вероятность решения боевой задачи. Имеется ли связь в полете с носителем, позволяющая перенацеливать бомбу, неизвестно.
Предполагается, что раскладное крыло и облагороженный аэродинамический облик позволяют УМПБ Д-30СН показывать высокие летные характеристики. Так, при оптимальной высоте и скорости сброса, дальность планирующего полета может достигать 100-120 км.
В качестве носителей УМПБ Д-30СН могут использоваться все основные отечественные самолеты фронтовой авиации. Прежде всего, это бомбардировщики Су-34. Также возможно применение истребителями и штурмовиками разных моделей, при наличии соответствующих доработок системы управления оружием.
Изделие УМПБ Д-30СН обозначено как межвидовое, и предлагается его модификация, предназначенная для РСЗО «Торнадо-С». В этом случае бомба дополняется твердотопливным ракетным двигателем и превращается в своего рода реактивный снаряд. РДТТ отвечает за взлет изделия, разгон и выход на расчетную траекторию. Затем двигатель отделяется, и бомба планирует к цели.
Концепция и результат
В последние годы ВКС России уделяет особое внимание высокоточному управляемому вооружению. Создаются, принимаются на вооружение и применяются в реальных операциях различные новые образцы. Несколько важных и интересных новинок такого рода впервые продемонстрировали в текущей Спецоперации, и очередная «премьера» состоялась всего несколько месяцев назад.
Межвидовой боеприпас УМПБ Д-30СН применяется на фронте недавно, но уже показал себя с лучшей стороны и удачно дополнил другие современные изделия. Теперь ожидается появление его модификации для РСЗО, которая так же даст важные преимущества. В целом уже сейчас можно дать новому изделию высокую оценку и говорить о его ценности для войск.
Результаты одного из ударов с применением УМПБ Д-30СН. Фото ГСЧС по Сумской обл.
Как можно судить по доступным данным, УМПБ Д-30СН имеет целый ряд положительных черт и преимуществ. Прежде всего, это высокие показатели дальности полета и точности поражения целей. Также имеют значение отсутствие ограничений при выборе самолета-носителя и принципиальная возможность размещения боеприпаса на других платформах.
Прямым аналогом боеприпаса УМПБ Д-30СН в авиационном исполнении можно считать фугасные авиабомбы ФАБ-250 с модулем планирования и коррекции УМПК. По всей видимости, оба таких образца имеют близкие показатели точности и мощности боевой части. При этом улучшенная аэродинамика межвидового боеприпаса позволяет получить заметный прирост в дальности полета. Впрочем, обе бомбы могут применяться в разных ситуациях и давать желаемый результат.
Следует отметить, что на уровне концепции и исполнения изделие УМПБ Д-30СН похоже на существующий зарубежный образец. Так, на вооружении авиации США состоит «бомба малого диаметра» GBU-39/B Small Diameter Bomb, оптимизированная для использования на самолетах с внутренними грузоотсеками. На ее базе в недавнем прошлом был создан боеприпас для РСЗО типа GLSDB.
Российский боеприпас УМПБ Д-30СН на уровне общих идей и принципов похож на SBD и GLSBD. При этом отечественные конструкторы учли зарубежный опыт, и их изделие имеет ряд важных отличий. Так, наша бомба значительно тяжелее – не менее 250-270 кг против 110 кг у американской, что дает преимущества в могуществе. Кроме того, российский боеприпас имеет большую дальность планирующего полета. Электронная часть изделия построена с учетом опыта применения подобных систем при наличии у противника средств РЭБ.
Планомерное развитие
Таким образом, система управляемых вооружений российских ВКС постоянно развивается и регулярно дополняется новыми образцами. Очередной новинкой в этой области стал универсальный боеприпас УМПБ Д-30СН с 250-кг боевой частью. Он уже показывает свои возможности на фронте и в ближних тылах противника, помогая общим процессам демилитаризации.
При всем этом, впервые в отечественной практике авиабомба предназначается не только для боевой авиации. УМПБ Д-30СН в варианте с двигателем предлагается внедрить в реактивной артиллерии. Вполне возможно, что соответствующие процессы уже идут, и в ближайшее время станет известно о первом применении межвидового боеприпаса системами «Торнадо-С». Это даст нашим вооруженным силам новые преимущества и возможности как боевого, так и производственного или логистического характера.
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