Президент РФ высказался о последствиях возможных ударов западным оружием по России

48
Президент РФ высказался о последствиях возможных ударов западным оружием по России

В последние дни на Западе стали активно обсуждать возможность разрешить ВСУ наносить удары по территории РФ переданным Киеву дальнобойным вооружением. Представители ряда европейских стран уже высказались за данную инициативу.

Кроме того, к снятию моратория призывает и генсек НАТО Йенс Столтенберг, а в Брюсселе сегодня соберутся главы Минобороны стран ЕС для обсуждения данного вопроса.



На фоне вышеупомянутых действий коллективного Запада складывается впечатление, что там уже приняли решение. Однако прежде чем его озвучивать, союзники Киева пытаются понять, какой будет реакция России.

Стоит отметить, что определенные выводы в Североатлантическом альянсе уже могут сделать после заявления президента РФ Владимира Путина, который в ходе пресс-конференции в Узбекистане рассказал о последствиях возможных ударов западным оружием по России.

Со слов российского лидера, задания для атак на объекты, расположенные в глубине РФ, готовятся не военнослужащими ВСУ, а представителями Североатлантического альянса.

При этом, как выразился Владимир Путин, члены блока, особенно маленькие европейские страны, должны отдавать себе отчет, чем для них могут закончиться подобные игры.

Это, как правило, государство с небольшой территорией и очень плотным населением. Этот фактор они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов в глубь российской территории

- заявил российский лидер.

Очевидно, что президент РФ дал четко понять властям недружественных государств, что им не удастся переложить ответственность за удары по территории России западным оружием на своих киевских прокси. Следовательно, прежде чем снимать вышеупомянутый мораторий, европейским странам НАТО необходимо задуматься о последствиях их возможной вовлеченности в данный конфликт.
48 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +14
    Сегодня, 17:24
    Жизнь покажет, кто что говорил, и кто что сделает, а как мы знаем это две большие разницы.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +7
      Сегодня, 17:44
      Думаю, что в этом случае надо было отвечать, как Хрущёв: ботинком по трибуне ООН. Это многих привело бы в чувство.
      А так всё предельно ясно: нам нужны свои прокси, чтобы наносить удары по территории НАТО, нам нужны свои ИГИЛы, чтобы устраивать теракты на территории враждебных стран. am
      Только убийство граждан НАТО прекратит атаки Запада на Россию. am good
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +2
        Сегодня, 18:11
        как выразился Владимир Путин, члены блока, особенно маленькие европейские страны, должны отдавать себе отчет, чем для них могут закончиться подобные игры.

        Ключевая фраза - "могут закончиться", а не просто - закончатся!
  2. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +11
    Сегодня, 17:24
    У нас уже кто только не давал понять и чертил красными карандашами- посмотрим, как на деле будет!
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +3
      Сегодня, 17:40
      [У нас уже кто только не давал понять и чертил красными карандашами- посмотрим, как на деле будет]
      Намеки-намеки -- одни намеки!
      А вот когда ударят этим западным оружием по территории России, что делать то будем?
      1. Феликс Звание
        Феликс
        +2
        Сегодня, 18:05
        По Белгороду давно "вампирами" стреляют - что то уже сделали?
        1. Аэродромный Звание
          Аэродромный
          0
          Сегодня, 18:25
          Президент РФ высказался о последствиях возможных ударов западным оружием по России
          в одном фильме фраза прзвучала : "иногда лучше жевать чем говорить..." так вот, пора уже жевать перестать,и влупить так ,чтоб завяли все цветы в брюсселе и фашингтоне.
  3. Дво Звание
    Дво
    +19
    Сегодня, 17:25
    Ну судя по реакции на атаку радара Воронеж-ДМ это очередное сотрясение воздуха.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 17:52
      А ведь туда прилетал беспилотник британского производства
      1. Феликс Звание
        Феликс
        +1
        Сегодня, 18:07
        Португальского. Tekever AR3
  4. Игорь Викторович Звание
    Игорь Викторович
    +7
    Сегодня, 17:25
    Ну и чем же они закончатся? Сколько можно лить, из пустого в порожнее? Надо бы как то определяться, враги нам западники или нет..
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +3
      Сегодня, 17:45
      [Надо бы как то определяться, враги нам западники или нет..
      Ответить
      Цитата
      ]
      Ну какие они нам враги, Игорь Викторович?
      Я вот нисколько не верю, что нам придется применить ТЯО против этих "врагов" Почему?
      А как же детки нашей элиты, недвижимость у "врагов", сбережения нашей элиты у них в банках???
      Нееет.... так не бывает!
  5. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +3
    Сегодня, 17:26
    как выразился Владимир Путин, члены блока, особенно маленькие европейские страны, должны отдавать себе отчет, чем для них могут закончиться подобные игры
    Ну и чем? Как обычно?
  6. opuonmed Звание
    opuonmed
    +4
    Сегодня, 17:26
    Очевидно, что президент РФ дал четко понять властям недружественных государств, что им не удастся переложить ответственность за удары по территории России западным оружием на своих киевских прокси. Следовательно, прежде чем снимать вышеупомянутый мораторий, европейским странам НАТО необходимо задуматься о последствиях их возможной вовлеченности в данный конфликт.
    почему Путин открыто не сказал что будут нанесены удары по городам европы сша ????????? а говорит какими-то намеками ?
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 17:50
      Потому что он говорит не про США или Францию. Он говорит про "страны с небольшой территорией и очень плотным населением".
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 17:53
        Это какие это? Сингапур чтоль?
        1. blackGRAIL Звание
          blackGRAIL
          0
          Сегодня, 18:18
          Про Сингапур, признаюсь, не слышал. Но прибалты вроде что-то там пищали.
  7. Vincent Price Звание
    Vincent Price
    +7
    Сегодня, 17:28
    Удары уже наносятся, Верховный не в курсе? Опять же если Крым Россия, то территория Крыма не достаточно глубока? Какой смысл в этих заявлениях, если Россия никак не реагирует на уже свершившиеся удары. Че по мостам через днепр?
    1. acetophenon Звание
      acetophenon
      +3
      Сегодня, 17:35
      Просто опечатка. На самом деле в тексте:
      Президент РФ высказался о последствиях возможных ударов западным оружием по России
      переставили слова. По ошибке. Не о "последствиях возможных ударов", а о "возможных последствиях ударов". Потому что удары-то уже есть, а последствий пока нет.
    2. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +4
      Сегодня, 17:54
      Вы путаете удары, которые наносятся при участии стран с большой территорией с ударами стран с очень маленькой территорией. Последние удары пока не наносят - главным образом из-за отсутствия у них дальнобойного оружия. ВВП предупреждает именно такие страны.
  8. С.З. Звание
    С.З.
    +3
    Сегодня, 17:30
    Закончится для этих стран что-то ужасное или нет - неизвестно, там еще ничего не начиналось, но мы уже давно в игре, наши люди гибнут и, похоже. мы уже не можем остановить процесс.
  9. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    -8
    Сегодня, 17:30
    Там решение принято , как то отвечать придется . Наш Верховный склонен к хорошо обдуманным решениям . Наотмашь рубать не станет , как бы наиболее горячим из нас ни хотелось. С моей точки зрения напрашиваются ответы на не связанных с Украиной театрах . А что с точки зрения Верховного ? Поди знай ... К счастью
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +9
      Сегодня, 17:48
      Цитата: КВУ-НСвД
      Наш Верховный склонен к хорошо обдуманным решениям .

      wassat
      Спасибо, Вы сделали мой вечер
      1. КВУ-НСвД Звание
        КВУ-НСвД
        -5
        Сегодня, 17:53
        Вы сделали мой вечер
        Чтобы судить о решениях человека , необходимо кроме исходных знать все сопутствующие и взаимосвязанные обстоятельства . Ни я , ни Вы их не знаетем , а можем лишь рассуждать со своей колокольни . Рад , что повысил Ваше настроение .
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          +4
          Сегодня, 18:02
          Цитата: КВУ-НСвД
          Чтобы судить о решениях человека , необходимо кроме исходных знать все сопутствующие и взаимосвязанные обстоятельства

          Чтобы судить о решениях человека, надо знать результаты, к которым эти решения привели. Путин рулит страной уже 24-ый год и на результаты решений я уже насмотрелся. Рискну утверждать, что за такой срок трехлетний ребенок справился бы лучше - поскольку ребенок совершенно ничего не понимал бы в тех или иных решениях, и выбирал бы их по случайному принципу, статистически за 24 года таких решений число верных приблизилось бы к 50%. О Путине мы такого сказать не можем
          1. КВУ-НСвД Звание
            КВУ-НСвД
            0
            Сегодня, 18:27
            К сожалению , мы с Вами не понимаем друг друга . Он политик , а как говаривал другой умный политик - "Политика - это искусство возможного" .
    2. kvv Звание
      kvv
      +3
      Сегодня, 17:52
      в вашем пассаже ключевое слово "как-то", это означает никак
      1. КВУ-НСвД Звание
        КВУ-НСвД
        -3
        Сегодня, 17:57
        как-то", это означает никак

        Как-то означает как-то . И к счастью решать приходится не нам с Вами - я б точно хотел избежать подобной ответственности
  10. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +11
    Сегодня, 17:31
    Следовательно, прежде чем снимать вышеупомянутый мораторий, европейским странам НАТО необходимо задуматься о последствиях их возможной вовлеченности в данный конфликт.

    А наводить ракеты на цели на территории России - это что?
    Покажите свою волю - сбейте разведывательный беспилотник США над Чёрным морем, как операторы Пэтриота сбили наш Ил-76...
    1. Ella34 Звание
      Ella34
      +2
      Сегодня, 17:39
      Правильно! Надо сбивать беспилотники над чёрным морем.
  11. фа2998 Звание
    фа2998
    +9
    Сегодня, 17:37
    Цитата: Игорь Викторович
    Сколько можно лить, из пустого в порожнее?

    Президент не сказал НИЧЕГО! В конце статьи автор сам "додумывает" за президента.Название статьи надуманная! hi
  12. Бускан
    Бускан
    +6
    Сегодня, 17:39
    Вспомнилась сказка голый король.
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 17:48
    Один раз сделать гораздо доходчевее, чем сто раз сказать...
  14. kvv Звание
    kvv
    +4
    Сегодня, 17:49
    ему не надоело фломастеры портить, может пора уже что-то сделать, а не просто языком молоть
  15. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    -2
    Сегодня, 17:51
    Ничем хорошим это действительно не закончится. Россия глотает, глотает, чертит, чертит, а потом бац, 24 фев 2022. Кто бы мог подумать.
    Ни грамма не удивлюсь на расширение СВО на Республики Советской Прибалтики.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +5
      Сегодня, 18:04
      Цитата: Neo-9947
      Россия глотает, глотает, чертит, чертит, а потом бац, 24 фев 2022.

      И ничего не получается, так что снова глотаем, чертим....
      1. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        -1
        Сегодня, 18:17
        Это смотря какие задачи стоят.
        Сухопутный коридор в Крым есть?
        Азовское море наше?
        Программа минимум выполнена.
        А задачу "максимум" дойти до Львова никто и не ставил. Стоит задача добиться от Лондона нейтрального статуса Украины. Всё. И на этом расходимся.
        Но они пока не согласные.
        Значит воюем дальше до предела за которым либо ввод войск НАТО, либо нейтральный статус и мир на наших условиях.

        Я так думаю.
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          +1
          Сегодня, 18:29
          Вот потому, пора начинать воевать первым номером, а не как мы привыкли_ ответными шагами. Пора нанести удар с Белоруссии, закрывая западные границы, с юга удар по Одессе. Иначе провороним ввод НАТО, а это уже совершенно другая история.
  16. Germanboy Звание
    Germanboy
    +5
    Сегодня, 17:56
    Какие последствия? Удары по России наносят всем чем могут. Что сделает Россия? Чем ответит? Зеленский делает селфи по всей стране. Западные политики и главы стран спокойно катаются и выступают на Украине. В начале СВО они ищё побаивались Россию и слали каски и сухпайки. А потом видят что Россия не рыба не мясо и шлют вооружение что посчитают нужным. Даже на месте банковской и минобороны украины нет досихпор большой воронки...
  17. Гость2024 Звание
    Гость2024
    +7
    Сегодня, 17:57
    Очередное "сотрясение воздуха" со стороны ВВП. Еще Задорнов сравнивал его с "колокольчиком". Позвенит и перестанет. На западе никто на его страшилки не обращает внимание. "Тихим сапом" западнюки перешли от поставок броников и касок ВСУ до самолетов с западными летчиками, которые нарабатывают навык в небе украины. Натовцы УЖЕ ДАВНО воюют в ВСУ! И что?! НИЧЕГО! Кишка тонка у ВВП с НАТО тягаться, да и яйца надо иметь стальные для этого, как у воинов РФ.
  18. HermancarloS10 Звание
    HermancarloS10
    0
    Сегодня, 17:57
    Это пробный запуск, чтобы проверить решимость России.

    Первый выстрел по российской земле будет сделан не крупными членами НАТО (США, Великобритания, ГЕРМАНИЯ, Франция, ТУРЦИЯ....), а небольшой страной, которой можно пожертвовать (Эстония, Швеция и т.д.).
    Если реакция Путина будет мягкой, то крупные члены НАТО также смогут разрешить обстрел России, но если реакция Путина будет сильной, то НАТО не понесет больших потерь.
  19. Fisher Звание
    Fisher
    +1
    Сегодня, 18:02
    Никогда не понимал такого рода заявлений. Это же не в покер играть, и не в подворотне кого-то на горло брать. За свои слова когда-то придется ответить, и тут вопрос как. По мне так никак. Ударить по западу - это крайний вариант, прокси типа хезболы, хуситов и иже с ними наши товарищи не наработали, за что им честь и хвала. Единственный вариант это снести Украину до Польши и чем быстрее, тем лучше и закрыть на этом тему, но мы, судя по всему, к этому не стремимся. Вообще понимаю, чего мы хотим добиться, если говорить ясными словами
  20. НЕзлобный Звание
    НЕзлобный
    0
    Сегодня, 18:02
    Да....
    Непростая "загагулина".
    Или - наоборот.
    Заявления барелей - туфта. Оне, барели, не командуют ВС Европы, от слова совсем. Самиты ЕС, на которые приезжают все кому лень попить пивка - туфта, сбор толпы, ахламонов. Просто потрындеть. Решения (а там и решений не бывает по сути!) этих ЕС саммитав - просто для сведения и воспоминаний о хорошем пиве с сасиьками. Это надо понимать сразу.
    Но на барелей надо реагировать. Как? Примерно аналогично.
    Надо понимать чётко: войну, предупреждение открытия боевых действий одногос-во может объявить только другому(им) гос-ву(ам), но не барелеям, которые занимают, к слову, непонятную должность с мутными и размытыми полномочиями в не сильно чётко внятной организации.
    В то же время, уверен: по линии МИДа РФ в рамка соответствующих департаментов выполняются соответствующие действия в рамках международного права и взаимодействия с конкретными гос-ми, от которых можно ожидать ахрессию.
    На что стоит также обратить внимание: когда и если гос-ву создаётся РЕАЛЬНАЯ угроза, когда возникает риск ядрёной и всемирной войны, есть последняя площадка - ООН.
    А на той площадке прямо сейчас резвица в своё удовольствие и по написанному листочку, да ещё и без знания англ.языка рупор - Небензя. И он особо ничего официального не заявляет (дежурная небензёвая пурга - не в счёт). И не его это епархия, к слову.
    Если бы завтра ожидалась банбёшка атамными бонбами, уже вчера ВВП дал бы команду Небендзе заняться делом и выполнить официальное заявление от имени Президента РФ с последним (для планеты Земля, третья от солнца) заявлением. Однако ж, это не происходит.
    Вывод: шут этот барель гароховый.
  21. kit88 Звание
    kit88
    +3
    Сегодня, 18:05
    Я одного не могу понять, как мы собираемся достигнуть целей СВО?
    На примере Великой Отечественной было всё понятно - освободить свою территорию и добиться полной и безоговорочной капитуляции зачинщика конфликта - нацистской Германии.

    А тут кто зачинщик? Англо-саксы. Ну, ладно, бандеровская Украина.
    Мы ждем их капитуляции?
    А они ждут F-16 для начала и иностранные контингенты.

    Тупик полный.
    Если не начинать по серьезному.
  22. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    +4
    Сегодня, 18:05
    Путин проявил себя слабаком. И теперь чтобы он не говорил, он воспринимается, как слабохарактерный человек, который кому-то что-то пытается доказать. Это уже не сработает. Его не боятся.
  23. Million Звание
    Million
    +2
    Сегодня, 18:06
    Не обошлось бы очередными красными линиями.
    Путин говорит много,но результат чаще всего не соотвествует обещаниям.
  24. A.A.G. Звание
    A.A.G.
    +1
    Сегодня, 18:14
    Это, как правило, государство с небольшой территорией и очень плотным населением. Этот фактор они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов в глубь российской территории... "
    Нуу, так это и я могу "заявить" ( как и любой иной...).
    Или, - уже настолько скатились в пропасть, что заявления "любого иного" сопоставимы с заявлением первого лица, некогда значимого Государства!?
  25. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 18:31
    Даже внутри страны уже смеются над этими предупреждениями, а про натовцев и говорить нечего. Они просто орут в голос с его "угроз".