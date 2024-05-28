Президент РФ высказался о последствиях возможных ударов западным оружием по России
В последние дни на Западе стали активно обсуждать возможность разрешить ВСУ наносить удары по территории РФ переданным Киеву дальнобойным вооружением. Представители ряда европейских стран уже высказались за данную инициативу.
Кроме того, к снятию моратория призывает и генсек НАТО Йенс Столтенберг, а в Брюсселе сегодня соберутся главы Минобороны стран ЕС для обсуждения данного вопроса.
На фоне вышеупомянутых действий коллективного Запада складывается впечатление, что там уже приняли решение. Однако прежде чем его озвучивать, союзники Киева пытаются понять, какой будет реакция России.
Стоит отметить, что определенные выводы в Североатлантическом альянсе уже могут сделать после заявления президента РФ Владимира Путина, который в ходе пресс-конференции в Узбекистане рассказал о последствиях возможных ударов западным оружием по России.
Со слов российского лидера, задания для атак на объекты, расположенные в глубине РФ, готовятся не военнослужащими ВСУ, а представителями Североатлантического альянса.
При этом, как выразился Владимир Путин, члены блока, особенно маленькие европейские страны, должны отдавать себе отчет, чем для них могут закончиться подобные игры.
- заявил российский лидер.
Очевидно, что президент РФ дал четко понять властям недружественных государств, что им не удастся переложить ответственность за удары по территории России западным оружием на своих киевских прокси. Следовательно, прежде чем снимать вышеупомянутый мораторий, европейским странам НАТО необходимо задуматься о последствиях их возможной вовлеченности в данный конфликт.
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