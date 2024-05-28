«Столб чёрного дыма над портом»: ВС России нанесли ракетный удар по объектам противника в Одессе

В Одессе прогремел мощный взрыв, ВС России нанесли ракетный удар по объектам на территории города. Прилет подтверждают местные паблики.По имеющейся на данный момент информации, удар был нанесен ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер», целью являлась портовая инфраструктура Одессы. Над местом прилета поднимается столб черного дыма, хорошо видимый издалека. Возможен пожар на месте попадания.Власти Одесской ВГА прилет подтверждают, но что поражено конкретно, не сообщают. На данный момент в городе объявили отбой воздушной тревоги, на место выехали экстренные службы.Согласно данным местных жителей, поражена инфраструктура, используемая для перевалки и хранения военных грузов.Согласно интерактивной карте, воздушная тревога была объявлена сразу в шести областях Украины: Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской, но прилет был только в Одессе и в Харькове. Если на юге прилетел «Искандер», то на севере удар был нанесен авиабомбами с УМПК, или, как их называют в Киеве - КАБами. Согласно сообщению Харьковской ВГА, удар был нанесен в районе гаражей в Киевском районе. На месте попадания возник пожар.В последнее время Россия все чаще наносит одиночные ракетные удары, поражая выявленные цели. Побережье Черного моря, а также Одесса очень часто становятся целями атаки, поскольку именно там сосредоточены склады с безэкипажными катерами и противокорабельными ракетами.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»