Опубликованы кадры поражения «Ланцетом» САУ «Богдана» ВСУ в Сумской области
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В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" ВС РФ колесной САУ "Богдана 4.0" на базе Tatra 158 Phoenix 8x8, состоящей на вооружении украинской армии.
На снятых в Сумской области при помощи беспилотника кадрах объективного контроля можно увидеть, как российский беспилотник точно прилетает в стоящее возле тройной линии противотанковых "зубов дракона" самоходное артиллерийское орудие ВСУ. При этом полное уничтожение украинской САУ маловероятно, однако видно, что "Богдана" горит.
Ранее сообщалось, что по словам спикера украинской Госпогранслужбы, в приграничных районах Сумской области активизировались российские ДРГ. На этом направлении едва ли не ежедневно отмечается разведывательная деятельность ВС РФ. По данным украинских пограничников, российские ДРГ активно проникают на подконтрольную Киеву территорию, чтобы изучить оборону ВСУ и начать наносить по ней удары из тяжелых вооружений.
Глава украинского ГУР Кирилл Буданов* (*внесен в список экстремистов и террористов в РФ) неоднократно заявлял о подготовке ВС России к наступлению в Сумской области. Буданов* предполагает, что, судя по имеющимся в распоряжении украинской разведки данным, ожидаемое наступление российской армии, вероятнее всего, будет развиваться в направлении непосредственно областного центра, для этого в приграничье якобы формируются штурмовые и артиллерийские соединения.
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