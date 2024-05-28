Опубликованы кадры поражения «Ланцетом» САУ «Богдана» ВСУ в Сумской области

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Опубликованы кадры поражения «Ланцетом» САУ «Богдана» ВСУ в Сумской области

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" ВС РФ колесной САУ "Богдана 4.0" на базе Tatra 158 Phoenix 8x8, состоящей на вооружении украинской армии.

На снятых в Сумской области при помощи беспилотника кадрах объективного контроля можно увидеть, как российский беспилотник точно прилетает в стоящее возле тройной линии противотанковых "зубов дракона" самоходное артиллерийское орудие ВСУ. При этом полное уничтожение украинской САУ маловероятно, однако видно, что "Богдана" горит.







Ранее сообщалось, что по словам спикера украинской Госпогранслужбы, в приграничных районах Сумской области активизировались российские ДРГ. На этом направлении едва ли не ежедневно отмечается разведывательная деятельность ВС РФ. По данным украинских пограничников, российские ДРГ активно проникают на подконтрольную Киеву территорию, чтобы изучить оборону ВСУ и начать наносить по ней удары из тяжелых вооружений.

Глава украинского ГУР Кирилл Буданов* (*внесен в список экстремистов и террористов в РФ) неоднократно заявлял о подготовке ВС России к наступлению в Сумской области. Буданов* предполагает, что, судя по имеющимся в распоряжении украинской разведки данным, ожидаемое наступление российской армии, вероятнее всего, будет развиваться в направлении непосредственно областного центра, для этого в приграничье якобы формируются штурмовые и артиллерийские соединения.

6 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 18:01
    А Богдана по ходу в серию пошла, где-то ее варганят.
    1. Аргон Звание
      Аргон
      +1
      Сегодня, 18:08
      Жаль , что не уничтожена
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 18:12
        Аргон hi, если САУ пошла в серию то надо искать производство иначе упаримся поштучно щелкать.
        1. Аргон Звание
          Аргон
          +1
          Сегодня, 18:14
          Так то да. Но рядом стояли укропы. Могли бы и их замести. Там же явно три снаряда торчали, а попали в запаску. Оператор растерялся или там такое управление , хз.
      2. Tochilka Звание
        Tochilka
        +1
        Сегодня, 18:14
        Пожалуй в заголовке должно звучать не поражение, а попадание. Ближе к истине. Да и горения не наблюдается. Пыль от взрыва скорее.
        1. Аэродромный Звание
          Аэродромный
          +1
          Сегодня, 18:19
          попадание так себе конечно,ремонтопригодное. но , всё же более 1700 ( грубо) применений " ланцетов", это весомый вклад в победу.