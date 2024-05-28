Украинский нардеп обвинил западных союзников в больших потерях ВСУ в Харьковской области

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Украинский нардеп обвинил западных союзников в больших потерях ВСУ в Харьковской области

В больших потерях украинской армии в Харьковской области виновны западные союзники Украины. С таким заявлением выступил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Украинский депутат обвинил Запад в потерях ВСУ, заявив, что, если бы союзники не запрещали Киеву бить по российской территории своим оружием, то никакого наступления ВС России не было бы. По словам Чернева, из-за запрета ВСУ не могли ударить по сконцентрированным на территории Белгородской области российским войскам. Пришлось атаковать только после перехода границы.



У нас была информация от наших разведывательных служб о том, что Россия накапливает силы на другой стороне границы, но мы не могли ударить по ним, чтобы предотвратить это наступление. (...) Нам нужно было ждать, когда они пересекут границу. Это стоило нам многих жизней.

— заявил нардеп.

Между тем, как сообщают некоторые украинские паблики, ВСУ просто проспали удар ВС России, до последнего надеясь, что никакой атаки на данном направлении не будет, а собранные силы просто прикрывают границу. Так что все стенания, что Чернева, что Зеленского, заявлявшего то же самое, являются лишь игрой на публику. ВСУ неоднократно наносили удары по российской территории РСЗО, артиллерией и беспилотниками, а также атаковали подразделениями ГУР МО Украины. А когда прилетела «ответка», начали бегать и искать виноватых. В зеркало лучше посмотрите.
9 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 18:05
    Все кругом виноваты,одни лишь они-дартаньяны
    1. ratfly Звание
      ratfly
      +1
      Сегодня, 18:10
      Ну, это национальный признак "потомков шумеров".
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 18:16
      В больших потерях украинской армии в Харьковской области виновны западные союзники Украины.

      Вынужден согласиться... Если бы не помощь этих западных союзников, всё было бы намного "лучше"... И потерь у ВСУ было бы намного больше и территорий под контролем ВСУ гораздо меньше... А может да ну их на хрен этих союзников и без их помощи справитесь... laughing
  2. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 18:11
    то ружбайки запад не дал, то какие то запреты, которых не было, то рубаха красная , то член наружу, а главное денег не подсыпают....клоуны...и по делом
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 18:14
    Забугорные виноваты уж тем, что они создали такое образование и воспитывали конченную нелюдь... вооружили, натравили и продолжают делать то-же самое.
  4. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    0
    Сегодня, 18:21
    Украинский нардеп обвинил западных союзников в больших потерях ВСУ в Харьковской области
    и он прав чёрт возьми... это же они стадо чубатое на убой толкают.
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 18:23
    Победили половцев,печенегов,заразу короновирусную и шараварную шумерию победим!. . . bully
  6. Приморец Звание
    Приморец
    0
    Сегодня, 18:24
    Что за бред они постоянно Белгородскую область обстреливают
  7. Абзац Звание
    Абзац
    0
    Сегодня, 18:25
    Да конечно ! По мирному Белгороду лупить можно. А по войскам только " после пересечения границы ". Интересненькая логика у них в раде.