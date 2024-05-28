Украинский нардеп обвинил западных союзников в больших потерях ВСУ в Харьковской области
В больших потерях украинской армии в Харьковской области виновны западные союзники Украины. С таким заявлением выступил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
Украинский депутат обвинил Запад в потерях ВСУ, заявив, что, если бы союзники не запрещали Киеву бить по российской территории своим оружием, то никакого наступления ВС России не было бы. По словам Чернева, из-за запрета ВСУ не могли ударить по сконцентрированным на территории Белгородской области российским войскам. Пришлось атаковать только после перехода границы.
— заявил нардеп.
Между тем, как сообщают некоторые украинские паблики, ВСУ просто проспали удар ВС России, до последнего надеясь, что никакой атаки на данном направлении не будет, а собранные силы просто прикрывают границу. Так что все стенания, что Чернева, что Зеленского, заявлявшего то же самое, являются лишь игрой на публику. ВСУ неоднократно наносили удары по российской территории РСЗО, артиллерией и беспилотниками, а также атаковали подразделениями ГУР МО Украины. А когда прилетела «ответка», начали бегать и искать виноватых. В зеркало лучше посмотрите.
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