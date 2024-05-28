Вашингтон рассчитывал с помощью Грузии открыть второй фронт против России, а выходит так, что второй фронт открывается в политическом смысле против самих США.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выполняющая директивы Запада, не смогла добиться того, чтобы принятый ранее парламентом закон об иноагентах был заблокирован. Напомним, что Зурабишвили, имеющая, по некоторым данным, помимо грузинского гражданства ещё и гражданство одной из стран ЕС, несколько дней назад наложила вето на принятый закон.Сегодня грузинский парламент большинством голосов указал Зурабишвили на её место. Вето президента было преодолено.Таким образом, несмотря на все попытки Запада добиться отмены принятого закона, он вступит в силу. В Грузии появится понятие «иностранный агент», и таковым будет маркироваться любое физическое и юридическое лицо, ведущее политическую деятельность и получающее определённый процент финансирования из-за рубежа.Ранее в США и ЕС открыто угрожали грузинскому правительству. В частности, премьер Ираклий Кобахидзе рассказал, как один из еврокомиссаров заявлял ему о том, что «не нужно поступать так, чтобы потом не повторилось то, что произошло с премьером Словакии Робертом Фицо».В США угрожают правительству Грузии «введением санкций» и «пересмотром политики партнёрства».А ряд экспертов в самих Штатах заявили примерно следующее: