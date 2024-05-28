Грузинский парламент преодолел вето президента Зурабишвили, наложенное на закон об иноагентах

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Грузинский парламент преодолел вето президента Зурабишвили, наложенное на закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выполняющая директивы Запада, не смогла добиться того, чтобы принятый ранее парламентом закон об иноагентах был заблокирован. Напомним, что Зурабишвили, имеющая, по некоторым данным, помимо грузинского гражданства ещё и гражданство одной из стран ЕС, несколько дней назад наложила вето на принятый закон.

Сегодня грузинский парламент большинством голосов указал Зурабишвили на её место. Вето президента было преодолено.



Таким образом, несмотря на все попытки Запада добиться отмены принятого закона, он вступит в силу. В Грузии появится понятие «иностранный агент», и таковым будет маркироваться любое физическое и юридическое лицо, ведущее политическую деятельность и получающее определённый процент финансирования из-за рубежа.

Ранее в США и ЕС открыто угрожали грузинскому правительству. В частности, премьер Ираклий Кобахидзе рассказал, как один из еврокомиссаров заявлял ему о том, что «не нужно поступать так, чтобы потом не повторилось то, что произошло с премьером Словакии Робертом Фицо».

В США угрожают правительству Грузии «введением санкций» и «пересмотром политики партнёрства».

А ряд экспертов в самих Штатах заявили примерно следующее:

Вашингтон рассчитывал с помощью Грузии открыть второй фронт против России, а выходит так, что второй фронт открывается в политическом смысле против самих США.
14 комментариев
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  1. Землекоп Звание
    Землекоп
    0
    Сегодня, 18:21
    Пофиг на этих грызунов.
    1. dementor873 Звание
      dementor873
      0
      Сегодня, 18:27
      А давайте полицию в милицию переименуем, преступники сразу бояться начнут и притихнут. Оттого, что в борделе одну передвинутую кровать вернули обратно, ничего не изменится.
  2. kromer Звание
    kromer
    +5
    Сегодня, 18:21
    И первым в список иноагентов надо поставить Президента Грузии Саломе Зурабишвили.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 18:29
      Цитата: kromer
      И первым в список иноагентов надо поставить Президента Грузии Саломе Зурабишвили.

      Она не иноагент, а гражданка Франции, не путайте.
      1. kromer Звание
        kromer
        0
        Сегодня, 18:31
        Цитата: carpenter
        Она не иноагент, а гражданка Франции, не путайте.


        Хотите сказать, что за антироссийскую позицию она денег из-за бугра не получает?
  3. Бородач Звание
    Бородач
    +3
    Сегодня, 18:21
    Теперь грузинскому парламенту пора объявить президента Грузии Зурабишвили иноагентом. laughing good
  4. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 18:22
    Не следует ли из этого, что появляется всё больше стран которые против повелений гегемона. Не означает ли что мир начал что то понимать. Конечно это только начало, а вот каким будет продолжение - вопрос интересный. what
  5. Приморец Звание
    Приморец
    +1
    Сегодня, 18:23
    Самое смешное, что у самих америкосов есть закон о регистрации иностранных агентов
    1. Irokez Звание
      Irokez
      0
      Сегодня, 18:30
      Ну так это же америкосы которые изобрели Пепси и Кока, им всё можно.
  6. старпом Лом Звание
    старпом Лом
    +1
    Сегодня, 18:24
    Зурабишвили, имеющая, по некоторым данным, помимо грузинского гражданства ещё и гражданство одной из стран ЕС

    По каким-каким данным? Она вообще то французская гражданка грузинского происхождения , которая приехала в Грузию из Франции в качестве французского посла , прежде чем стала президентом. В карликовых постсоветских республиках сейчас модно иметь президентом иностранного гражданина.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:25
    А Зурабушвили жаждущей утопить Грузию в Грузинской крови нельзя признать иноагентом,по моему логичный шаг.На нары её вместе с галстукоедом.Запад кстати его списал уже со счетов.Армян жалко ,из под французов хотят перейти под англичан,мозги где?
  8. LIONnvrsk Звание
    LIONnvrsk
    +2
    Сегодня, 18:25
    Второй раз выражу удивление насколько упёртыми оказались грузины в парламенте.
    Думал, что после вето они еще немного покочевряжутся на публику, а затем лягут под матрасников.
    Неважно какой закон и будет ли он помехой янku, но вызывает уважение такая стойкость в отстаивании своей независимости.
  9. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 18:26
    Интересно другое - с чего это генацвале так раздухарились-то? И - разовое ли это явление, али в самом деле наконец за ум взялись?
  10. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 18:33
    Ну теперь жди революцию роз 2.0 .