Путин — о предложении Лукашенко договориться с украинскими военными: К сожалению, пока Александр Григорьевич не командует ВСУ

К сожалению, пока Александр Григорьевич (Лукашенко) военными на Украине не командует. Если бы командовал, мы бы давно завершили этот конфликт. Причем по взаимному удовлетворению

Хотят что-то нарисовать, создать видимость мировой поддержки тому, что нарисовали добровольно сами, исходя из своих хотелок, и представить это как консолидированную позицию мирового сообщества. Ну не получится у них так

Но, я думаю (это уже не связано никак с конституцией), что, может быть, задумка сегодняшних хозяев Украины, а они находятся за океаном, заключается в том, чтобы возложить на действующую сегодня исполнительную власть бремя принятия всех непопулярных решений, в том числе и принятие ещё одного решения по дальнейшему понижению призывного возраста. Было 27, сейчас 25, следующий этап может быть 23 или сразу 18 лет

Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам переговоров со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Естественно, у журналистов были и вопросы по ситуации на Украине.Один из представителей СМИ попросил главу российского государства прокомментировать заявление президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, который предположил, что с учетом истечения срока полномочий Зеленского на посту президента начиная с 21 мая, Москва могла бы провести переговоры о мирном завершении военного противостояния непосредственно с украинскими военными. На это российский лидер отметил, что если бы Украиной сейчас управлял такой глава государства, как Лукашенко, заботящийся на деле о национальных интересах, а не интересах своих хозяев в Европе и США, то, действительно, завершить конфликт можно было бы очень быстро.— уверен российский президент.Объяснил Путин и о чем на самом деле заботятся иностранные союзники Киева. По его мнению, так называемый коллективный Запад лишь создает видимость всеобщей поддержки Украины якобы ради защиты ее суверенитета, но раз за разом у них получается это все хуже.— констатировал Путин.Все это в очередной раз подчеркивает, что Запад не намерен договариваться с Россией, а все еще надеется переломить ситуацию в пользу ВСУ на поле боя. Однако ни к чему, кроме как все более растущим потерям в рядах украинской армии, это не приводит, подытожил президент РФ.Россия готова дальше продолжать переговорный процесс по Украине, но что нам будут предлагать — неизвестно, заявил Путин. Кроме того, в нынешних условиях вообще непонятно, с кем и о чем можно вести переговоры с учетом того, что Запад от них отказывается, а на Украине фактически нет легитимного руководства государства, причем это следует из конституции самой страны.Кроме того, Путин высказал предположение, почему Запад продолжает признавать легитимность Зеленского как главы государства, хотя согласно конституции эти полномочия с 21 мая должны перейти к Верховной раде. Президент РФ считает, что США и их сателлиты используют Зеленского для принятия непопулярных решений, в частности, тотальной мобилизации, включая все более снижающуюся возрастную планку для призыва в ВСУ.— считает российский лидер.А после этого, что вполне в традициях американской внешней политики, «просроченного» и очень непопулярного в народе главу киевского режима просто заменят кем-то другим. Если логика в этом, то все становится понятно, заключил глава российского государства.