Путин — о предложении Лукашенко договориться с украинскими военными: К сожалению, пока Александр Григорьевич не командует ВСУ

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Путин — о предложении Лукашенко договориться с украинскими военными: К сожалению, пока Александр Григорьевич не командует ВСУ

Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам переговоров со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Естественно, у журналистов были и вопросы по ситуации на Украине.

Один из представителей СМИ попросил главу российского государства прокомментировать заявление президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, который предположил, что с учетом истечения срока полномочий Зеленского на посту президента начиная с 21 мая, Москва могла бы провести переговоры о мирном завершении военного противостояния непосредственно с украинскими военными. На это российский лидер отметил, что если бы Украиной сейчас управлял такой глава государства, как Лукашенко, заботящийся на деле о национальных интересах, а не интересах своих хозяев в Европе и США, то, действительно, завершить конфликт можно было бы очень быстро.



К сожалению, пока Александр Григорьевич (Лукашенко) военными на Украине не командует. Если бы командовал, мы бы давно завершили этот конфликт. Причем по взаимному удовлетворению

— уверен российский президент.

Объяснил Путин и о чем на самом деле заботятся иностранные союзники Киева. По его мнению, так называемый коллективный Запад лишь создает видимость всеобщей поддержки Украины якобы ради защиты ее суверенитета, но раз за разом у них получается это все хуже.

Хотят что-то нарисовать, создать видимость мировой поддержки тому, что нарисовали добровольно сами, исходя из своих хотелок, и представить это как консолидированную позицию мирового сообщества. Ну не получится у них так

— констатировал Путин.

Все это в очередной раз подчеркивает, что Запад не намерен договариваться с Россией, а все еще надеется переломить ситуацию в пользу ВСУ на поле боя. Однако ни к чему, кроме как все более растущим потерям в рядах украинской армии, это не приводит, подытожил президент РФ.

Россия готова дальше продолжать переговорный процесс по Украине, но что нам будут предлагать — неизвестно, заявил Путин. Кроме того, в нынешних условиях вообще непонятно, с кем и о чем можно вести переговоры с учетом того, что Запад от них отказывается, а на Украине фактически нет легитимного руководства государства, причем это следует из конституции самой страны.

Кроме того, Путин высказал предположение, почему Запад продолжает признавать легитимность Зеленского как главы государства, хотя согласно конституции эти полномочия с 21 мая должны перейти к Верховной раде. Президент РФ считает, что США и их сателлиты используют Зеленского для принятия непопулярных решений, в частности, тотальной мобилизации, включая все более снижающуюся возрастную планку для призыва в ВСУ.

Но, я думаю (это уже не связано никак с конституцией), что, может быть, задумка сегодняшних хозяев Украины, а они находятся за океаном, заключается в том, чтобы возложить на действующую сегодня исполнительную власть бремя принятия всех непопулярных решений, в том числе и принятие ещё одного решения по дальнейшему понижению призывного возраста. Было 27, сейчас 25, следующий этап может быть 23 или сразу 18 лет

— считает российский лидер.

А после этого, что вполне в традициях американской внешней политики, «просроченного» и очень непопулярного в народе главу киевского режима просто заменят кем-то другим. Если логика в этом, то все становится понятно, заключил глава российского государства.
47 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 18:32
    Встречный вопрос..А почему ими еще кто то командует?
  2. kromer Звание
    kromer
    0
    Сегодня, 18:37
    заявление президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, который предположил, что с учетом истечения срока полномочий Зеленского на посту президента начиная с 21 мая, Москва могла бы провести переговоры о мирном завершении военного противостояния непосредственно с украинскими военными.


    Это с кем Григорич предлагает договариваться? Со всякими Редисами и Калинами?
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      -6
      Сегодня, 18:43
      Можно было б с командующими группировок войск, там "Пивденне командування", "Пивничне".
      1. kromer Звание
        kromer
        +2
        Сегодня, 18:44
        Цитата: Фаталист
        Можно было б командующими группировок войск, там "Пивденне командування", "Пивничне".


        Те же нацисты.
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          -5
          Сегодня, 18:45
          Какая разница, если можно было б нейтрализовать целые группировки и сохранить жизни нашим воинам и мирным гражданам.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:38
    А ведь наш Президент прав,запад может только зарабатывать деньги на конфликтах.Но получается это хорошо только у США.Запад мог бы отказаться прям завтра от наших ресурсов ,оплачивая свою утилизацию.Но не имеет почему-то .
    1. lis-ik Звание
      lis-ik
      +1
      Сегодня, 18:48
      А ведь наш Президент прав,запад может только зарабатывать деньги на конфликтах[quote][/quote]

      Почему только запад? За время СВО ряд друзей президента не плохо так заработали.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 18:51
        Фамилии друзей Путина можно назвать,или это просто пук в лужу.
        1. lis-ik Звание
          lis-ik
          +1
          Сегодня, 19:00
          Алекперов,Лисин,Михельсон,Тимченко,больше всех разбогател Кантор. Может и не совсем друзья,но работодатели точно. А вообще об этом и в центральных СМИ было,данные годовой давности. Это далеко не все.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 19:05
            Все они заработали на росте акций их предприятий.Как бы это не одно и тоже.
            1. lis-ik Звание
              lis-ik
              -2
              Сегодня, 19:07
              Алекперов совсем ресурсы не постовлял откровенным врагам? А акции за счет чего растут?
          2. lis-ik Звание
            lis-ik
            -1
            Сегодня, 19:06
            Добавлю,в 2024 больше всех разбогатели Потанин и Мельниченко.
            1. tralflot1832 Звание
              tralflot1832
              +2
              Сегодня, 19:21
              Акции сегодня растут ,завтра падают.Потанин - за ,повышения налога для сверхбогатых.Самые обеспеченные пенсионеры - это пенсионеры Норильскникеля.Работал с одним у него пенсия далеко за 50 000,сварщик.Доплаты не за счёт государства ,а за счёт прибыли Норникеля,т.е из кармана Потанина.
          3. Electrical Звание
            Electrical
            +1
            Сегодня, 19:22
            данные годовой давности. Это далеко не все.
            в этом году как минимум тимур и его команда добавились. Во главе с Хуженетовичем.
        2. Тарелка Звание
          Тарелка
          +4
          Сегодня, 19:05
          Я вот знаю одного сотрудника научно-исследовательской лаборатории по лазерам. Богаче стал жить он в последние 2 года. А вот мне почему-то не рассказывал, что я через него знаком аж с самим Путиным!

          P.S. Вполне логично, что люди, связанные с выполнением государственных программ производства, разработки и модернизации вооружения, будут становиться богаче. Это касается как олигархов - владельцев военно-промышленных компаний, так и токарей на военных предприятиях. В разной степени, конечно, но тем не менее.
          1. lis-ik Звание
            lis-ik
            -3
            Сегодня, 19:08
            Речь как бы о других людях идет,которые на благо страны абсолютно не рабоьают.
      2. Бледар Звание
        Бледар
        -1
        Сегодня, 19:01
        список фамилий друзей Путина, которые заработали на войне в студию
    2. alystan Звание
      alystan
      0
      Сегодня, 19:21
      А некоторые ушлые уже прибирают к рукам недра и земли Незалежной.
      И эти ушлые, как хозяева, посещают облюбованные ими места.
      Коротенькое видео в телега по ссылке - https://t.me/NSDVDnepre/24512
  4. Фаталист Звание
    Фаталист
    +5
    Сегодня, 18:40
    Как красиво читаются статьи подобного рода! Особенно грозные заявления в ответ каких то практических шагов запада. А между тем, мы пропускаем удары по ядерному щиту. Может чего не знаю, может мы уже где то дали ответку за "Москву", А50 и т.п. и т.д.?
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +3
      Сегодня, 19:00
      красиво читаются статьи подобного рода! Особенно грозные заявления в ответ каких то практических шагов запада. А между тем, мы пропускаем удары по ядерному щиту. Может чего не знаю, может мы уже где то дали ответку за "Москву", А50 и т.п. и т.д

      Такие красивые пресс конференции и статьи по их итогам и есть максимум того, что могут сделать власть имеющие в ответ на Москву, Воронеж, крымский мост и а50. Ничего другого им не разрешают...
    2. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      +2
      Сегодня, 19:20
      Цитата: Фаталист
      ожет чего не знаю, может мы уже где то дали ответку за "Москву", А50 и т.п. и т.д.?

      Если по Украине, то не считается? Надо по Вашингтону?
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        -2
        Сегодня, 19:21
        Не могли бы вы расшифровать ваш посыл?
  5. Владимир М Звание
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 18:53
    Опять речь про "договорняк", есть в списке что-то другое? Договариваться с нациками, а как же "демилитаризация и денацификация" или этого уже нет в повестке? Неужели у нас все так плохо?
    1. алабурга Звание
      алабурга
      +3
      Сегодня, 19:00
      И ведь спокойно укладывается в голове "денацификация и демилитаризация" и договорняк с денацифицируемыми и демилитаризуемыми. А еще над байденом смеются.
    2. Тарелка Звание
      Тарелка
      +1
      Сегодня, 19:03
      Я тут слышал, что на днях планируется отстранить Зеленского от власти на Украине. И после этого формально выйдет, что Кремль удовлетворён выполнением своих требований об отстранении нелегитимного президента. Думаете, случайно так напирают на его просроченность? За 2 с небольшим года СВО всем наверху это уже надоело, лихорадочно ищут выхода из конфликта на любых условиях. Так что договорятся, как обычно.
      wink
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +2
        Сегодня, 19:09
        Отстранить Зеленского не так уж и просто, там их Рада должна ему объявить импичмент 2/3 голосов. Если конечно просто убить, то да. Только не понятно, что из этого выиграет Россия? Как бы Россия в конечном счёте не проиграла, с нехорошими последствиями для страны. Получается у нас вся надежда на жизнь и здоровье Зеленского. Бред какой-то...
      2. alexoff Звание
        alexoff
        -1
        Сегодня, 19:41
        А на западе сказали что легитимный и им норм. Но там и уволенные военные министры нормально поживают, никто их не трогает
    3. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      -1
      Сегодня, 19:12
      Честно говоря, я бы уже заменил ВВП на кого-то другого, того же Аксенова. От гаранта и ко каждый день мозг в раскоряку, ждешь "приятных сюрпризов".
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        -1
        Сегодня, 19:15
        Такое ощущение, что Гарант пять лет назад и сейчас - два разных человека.... Не понятно, чем это обусловлено.
        1. ИванИванов Звание
          ИванИванов
          -2
          Сегодня, 19:33
          Не знаю, я бы не сказал. Сколько помню, все время одно и то же. Риторика смелая, а действия - шаг вперед, два назад. Что в грузии, что в 2014м, что в Сирии, что в экономике, что в культуре, что в политике. Для мирного времени норм, для войны - так себе.
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            -1
            Сегодня, 19:36
            Может мне раньше просто в глаза не бросалось, но вот сейчас...
            1. Тарелка Звание
              Тарелка
              +1
              Сегодня, 20:21
              По-моему, это ещё во время пандемии бросилось в глаза. Власть так и не предприняла решительных противоэпидемиологических действий. А с началом СВО коронавирус прошёл...
              1. Владимир М Звание
                Владимир М
                0
                Сегодня, 20:28
                Может вы и правы... Но вспоминаю "плакатики" - ВВП, Шойга, Лавров, Рогозин... такие серьезные в тельняшках, в беретах - типа Шойгу в Киев на суд приедет. Это когда Киев Шойгу в розыск объявил. А по результату...
  6. kventinasd Звание
    kventinasd
    +2
    Сегодня, 19:01
    Объяснил Путин и о чем на самом деле заботятся иностранные союзники Киева. По его мнению, так называемый коллективный Запад лишь создает видимость всеобщей поддержки Украины якобы ради защиты ее суверенитета, но раз за разом у них получается это все хуже.

    Ну в общем получается с каждым разом у них довольно неплохо поражать наши НПЗ и РЛС дальнего обнаружения и плевать они хотели на наши пугалки. Путину видимо мало, что Черноморский Флот практически стал небоеспособным и загнан на чертовы кулички, а на Белгородчине убиты уже сотни мирных граждан. Видимо ждёт что супостаты должны что-то осознать и согласиться на российские условия, но те что-то никак не соглашаются.
  7. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 19:07
    Александр Григорьевич вместо всяких глупостей, лучше бы предложил личный состав и полонез на фронт.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      -4
      Сегодня, 19:18
      Как раз сейчас и не надо Александру Григорьевичу влазить в это "дело" ни полонезами, ни тем более личным составом.
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        +2
        Сегодня, 19:27
        По какой причине? Так и будем дартаньянить 1 против 50?
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          -1
          Сегодня, 19:33
          По той причине, что у нас на уме только "договорняк"...
          1. ИванИванов Звание
            ИванИванов
            -2
            Сегодня, 19:35
            Ну кому то нужно быть определенным, все равно достанется всем, амнистии от партнеров не будет. Уж как батька хвостом вилял на Запад, так они его 2020м отблагодарили.
            1. alexoff Звание
              alexoff
              0
              Сегодня, 19:43
              Это особенные отношения наших элит с западом. На западе такие отношения называют токсичными и абьюзивными.
          2. ИванИванов Звание
            ИванИванов
            +1
            Сегодня, 19:52
            За Батьку кстати можно не переживать, он уже на 7 день СВО хлопал крыльями "переговоры-переговоры". Да и в 2014м "Володю Турчинова", кровавого пастора, нам сватал как адекватного. Лично мол знаю..
  8. Electrical Звание
    Electrical
    0
    Сегодня, 19:13
    К сожалению, пока Александр Григорьевич (Лукашенко) военными на Украине не командует. Если бы командовал, мы бы давно завершили этот конфликт. Причем по взаимному удовлетворению
    Отож зажевал так зажевал! А при чем тут Лукашенко если он лишь предложил поговорить с другими? А в ответ "Сам дypaк!"©путин.
    Это просто позор какой-то. Видать совсем в прострации. В место ответа на конкретный вопрос, начал какие то рассуждения "о возможной многогранности сущности бытия". Ппц просто.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      -2
      Сегодня, 19:45
      https://topwar.ru/page,1,2,19699-tri-stadii-putinskoy-politiki-reanimaciya-prostraciya-revolyuciya.html
      12 лет назад, до сих пор в прострации
  9. Fisher Звание
    Fisher
    +2
    Сегодня, 19:37
    Какой-то когнитивный диссонанс. Читаешь, слушаешь и ничего не понимаешь. То денацификация и демилитаризация, то хоть сейчас договоримся и так третий год. Крышу сносит, а мужикам в окопах вообще не позавидуешь.
  10. Фактор Звание
    Фактор
    -1
    Сегодня, 19:58
    Прямой военный конфликт с НАТО невозможен из-за наличия ядерной триады и MAD (ГВУ – гарантированного взаимного уничтожения), и поэтому нужен прокси-конфликт, через посредников.

    Именно поэтому на Украине за несколько миллиардов долларов сначала вырастили компрадорскую грантоедскую прослойку, а затем привели её к власти в результате инспирированного извне вооружённого нацистского госпереворота.

    Никакого «Украина идёт в Европу» не планировалось изначально.

    Украина должна была воевать и только воевать. Других планов на неё никогда не было.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +1
      Сегодня, 20:21
      А разве Россия не приложила руку к выращиванию "..компрадорской грантоедской прослойки.."? Вот мы удивляемся, чего они до сих пор с нами так жёстко воюют? типа им мозги промыли, заград отряды... и все такое. А все намного проще. Они же не слепые и видят - мы сейчас собрались договариваться с их нациками, правда без зеленского и что это меняет для жителей Украины? Им же там потом жить с этим отребьем.... Вот и воюют с нами и в плен не сильно то сдаются.... Накипело.
  11. sodium20 Звание
    sodium20
    0
    Сегодня, 20:53
    Yes. That is the truth. Zelensky is not behaving as an Ukranian. He is behaving like a Zionist. The shocking truth is Zelensky doesn't care about Ukranians. He fooled Ukranians. Ordinary Ukranians are brainwashed to fight against Russia. We already talked about cannon fodder and meat grinder.

    The Taiwanese leadership also want to follow the same path of Ukraine. US purposely cultivating a 'Zombie culture' of self destruction around the world. In 2024, a US influence over a region/country means, the entire destruction of that region/country.