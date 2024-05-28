Немецкая пресса: ФРГ и США пригрозили Киеву прекратить поставки ракет для ЗРК Patriot в случае повторных ударов по РФ

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Немецкая пресса: ФРГ и США пригрозили Киеву прекратить поставки ракет для ЗРК Patriot в случае повторных ударов по РФ

Украинская армия по меньшей мере один раз применила поставленную Германией систему ПВО Patriot американского производства для нанесения ударов по целям, находившимся на «исторической» (как считают на Западе) территории России.

Как сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники, за этим инцидентом последовали "гневные звонки в Киев из Берлина и Вашингтона" с угрозами полностью прекратить поставки зенитных ракет в случае повторения подобных ударов.



При этом не уточняются обстоятельства вызвавшего негативную реакцию Запада применения боевиками киевского режима ЗРК Patriot, однако несложно предположить, что в январе текущего года именно при помощи американской системы ПВО был сбит российский военно-транспортный самолет, на котором перевозились для обмена украинские военнопленные.

Несмотря на то что Киев продолжает отрицать факт сбития борта с военнопленными, ряд западных СМИ утверждает, что российский самолет был сбит именно этой системой ПВО.

Также сообщается, что власти Бельгии запретили украинской армии использовать свои самолеты F-16 для нанесения ударов по территории России. По словам премьер-министра этой страны Александера Де Кроо, этот запрет является одним из ключевых условий, прописанных в соглашении по безопасности.

Против применения ВСУ западных вооружений для ударов по военным объектам на российской территории выступает также правительство Италии и ряда других стран.
13 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +3
    Сегодня, 19:32
    Господи, нормальный мозг не выдерживает подобные заявлений. laughing Было б смешно, если б не было так грустно. Удары вовсю идут по нам. О чём вообще кудахтают эти куры? am
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +1
      Сегодня, 19:43
      Немецкая пресса: ФРГ и США пригрозили Киеву прекратить поставки ракет для ЗРК Patriot в случае повторных ударов по РФ

      Свежо предание - да верится с трудом! am
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +2
        Сегодня, 19:55
        Да стопроцентная деза. Надеются на то, что Россия не будет осторожничать в своем тылу.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 20:05
      Цитата: Фаталист
      Было б смешно, если б не было так грустно. Удары вовсю идут по нам. О чём вообще кудахтают эти куры?
      Достаточно посмотреть, кто именно "кудахтает". Кто-то называет это "жёлтой прессой", я, для ясности, называю это "инфопомойкой" - "Бильд".
      Тоже мне, блин, "авторитетное мнение".
      Их тираж держится на аршинных заголовках и истошных воплях "Кошмар-кошмар!!!" А потому отношение к ним соответствующее - прочитал заголовок и через час забыл. И они пользуются этим - никто "завтра" и не вспомнит, что они визжали "сегодня". А значит, можно ляпнуть ЧТО УГОДНО,а на следующий день никто и не подумает сравнить свежий номер этого "информационного пойла" со вчерашним и, тем более, недельной давности. Продукт даже не суточного, а двухчасового срока годности.
      Да у нас и у самих "добра такого завались" (с).
      Как сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники, за этим инцидентом последовали "гневные звонки в Киев из Берлина и Вашингтона"
      Ага... Блин... Последовали... Гневные... fool
      За что ж пинать свою глупую, но до безумия преданную собаку?
      1. Наган Звание
        Наган
        +1
        Сегодня, 20:38
        Цитата: Zoldat_A
        Ага... Блин...

        Ага, в натуре, Блин,кен.
    3. Наган Звание
      Наган
      +2
      Сегодня, 20:36
      Цитата: Фаталист
      О чём вообще кудахтают эти куры?
      Они не куры, а петухи. Если не по ориентации, то по жизни точно.
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 19:35
    Это типа отмаза на будущее, что американцы не при делах. Они в годы холодной войны курировали орды террористов, а потом их критиковали, типа они против были. Потом может даже сажали, после того, как мавры делали свое дело
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 19:35
    Шольц наверно прочитал мой пост,обеспечение европейской безопасности это полносоставная российская база на острове Рюген. bully
  4. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    -2
    Сегодня, 19:36
    Использовать ракету стоимостью в три-четыре миллиона баксов как земля - земля просто идиотизм.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 19:38
    Пустой трёп... для того и и нужет неадекватик зелебобик, что б на него все потом свалить...
    1. WIS
      WIS
      +1
      Сегодня, 20:00
      Цитата: rocket757
      трёп... для того и и нужет неадекватик зелебобик, что б на него все потом свалить...

      "потом" уже подходит, или мы (Россия) на него наступаем.
      Думаю, этим годом всё определиться, что важнее: партнёрские взаимоотношения, или любовь Родины!
  6. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 19:44
    По -моему никто никого не ограничивал. Хозяина, а веренее, его хозяев, абсолютно не интересует судьба Украины, да и ЕС. Ему нужна выгода от поставок вооружений (свой ВПК завален заказами), а еще огромный плюс, проверка ВС РФ. Которую гегемон так и хочет прибрать к рукам со всеми ресурсами...
  7. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 20:00
    ФРГ и США пригрозили Киеву прекратить поставки ракет для ЗРК Patriot в случае повторных ударов по РФ
    angry Комики. В ударе по нашей надгоризонтной РЛС системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) заинтересована в первую очередь США. Думаю там началась раздача орденов. request