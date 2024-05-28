Немецкая пресса: ФРГ и США пригрозили Киеву прекратить поставки ракет для ЗРК Patriot в случае повторных ударов по РФ
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Украинская армия по меньшей мере один раз применила поставленную Германией систему ПВО Patriot американского производства для нанесения ударов по целям, находившимся на «исторической» (как считают на Западе) территории России.
Как сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники, за этим инцидентом последовали "гневные звонки в Киев из Берлина и Вашингтона" с угрозами полностью прекратить поставки зенитных ракет в случае повторения подобных ударов.
При этом не уточняются обстоятельства вызвавшего негативную реакцию Запада применения боевиками киевского режима ЗРК Patriot, однако несложно предположить, что в январе текущего года именно при помощи американской системы ПВО был сбит российский военно-транспортный самолет, на котором перевозились для обмена украинские военнопленные.
Несмотря на то что Киев продолжает отрицать факт сбития борта с военнопленными, ряд западных СМИ утверждает, что российский самолет был сбит именно этой системой ПВО.
Также сообщается, что власти Бельгии запретили украинской армии использовать свои самолеты F-16 для нанесения ударов по территории России. По словам премьер-министра этой страны Александера Де Кроо, этот запрет является одним из ключевых условий, прописанных в соглашении по безопасности.
Против применения ВСУ западных вооружений для ударов по военным объектам на российской территории выступает также правительство Италии и ряда других стран.
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