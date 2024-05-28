На вооружении ВСУ замечен «гибрид» ЗРК «Бук» и американских ракет

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На вооружении ВСУ замечен «гибрид» ЗРК «Бук» и американских ракет

ЗРК «Бук-М2Э»


Одним из достаточно уникальных образцов вооружений, используемых в украинском конфликте, является ЗРК FrankenSAM. Данная система попадала в кадр лишь несколько раз, представляя собой довольно редкое изделие, в том числе при её поражении беспилотником в этом месяце. Теперь она была замечена на фотографии, сделанной солдатами ВСУ, будучи прикрытой камуфляжной сеткой.



FrankenSAM – это «гибрид», созданный путём адаптации советского ЗРК «Бук» к применению американских зенитных ракет AIM-7 Sparrow с радиолокационным наведением и RIM-7 Sea Sparrow с полуактивной радиолокационной ГСН, а также УРВВ с тепловым наведением AIM-9M Sidewinder.

Проект FrankenSAM демонстрирует сочетание старых и новых технологий, повышая оборонительные возможности Украины в условиях продолжающегося конфликта

- отмечается в западной прессе.

На Западе распространено мнение, что трансформация «Бука» в FrankenSAM проводится американскими специалистами. Однако, скорее всего, она осуществляется странами Восточной Европы, так как возможность интеграции западных средств поражения с советскими ЗРК ранее изучалась в Польше и Чехии, где предпринимались попытки установить ракеты RIM-7 и RIM-162 ESSM на ЗРК «Куб» - экспортный вариант «Бука».



Судя по опубликованным изображениям, FrankenSAM сохранил как оригинальный механизм запуска ракет, так и прежнее радиолокационное оборудование, хотя, возможно, основные частоты и модуляции потребовали корректировки.
Адаптация к ракетам RIM-7 существенно сократила радиус действия «Бука».с 30 км, которые покрывала типовая для него ЗУР 9М38, до 20 км.

Однако основная проблема заключается в доступности ракет 9М38, которые, если и всё еще находятся в производстве, то выпускаются только в России. Таким образом, переход на ракету RIM-7 не только прагматичен, но и оказался быстрым и эффективным решением

- полагают в западной прессе.

3 комментария
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +2
    Сегодня, 19:52
    .Судя по опубликованным изображениям, FrankenSAM сохранил как оригинальный механизм запуска ракет, так и прежнее радиолокационное оборудование, хотя, возможно, основные частоты и модуляции потребовали корректировки.Адаптация к ракетам RIM-7 существенно сократила радиус действия «Бука».с 30 км, которые покрывала типовая для него ЗУР 9М38, до 20 км.


    Эффективное решение?С таким радиусом поражения даже если FrankenSAM выкатить на линию боевого соприкосновения он всё равно ничем не поможет против УМПК.
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +2
      Сегодня, 20:16
      Против умпк да.. А против вертушек и грачей вполне пойдет...
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 20:42
        Ну тут всё зависит от РЭБ,установленных на вертолётах и грачах.Помнится во время СВО Ка-52М ушёл чуть ли не от 10 ракет, выпущенных по нему из Стингеров.РЭБ спасла. Ракеты RIM-7 не новые.Думаю их тоже можно будет подавить с помощью РЭБ.
        Настоящей сенсацией стало известие о том, что один из вертолетов Ка-52 во время выполнения боевого задания в рамках спецоперации за один вылет отразил 18 атак зенитных ракет типа "Стингер". И это можно считать мировым рекордом, хотя мировые СМИ этого "не заметили". А вот военные спецы из НАТО точно заметили.

        .Система "Витебск" устанавливается на все ударно-разведывательные вертолеты Ка-52М "Аллигатор", отчасти на некоторые версии Ми-8, которые принимают участие в боевых действиях. Планируется оснащать ими Ми-28Н и штурмовики Су-25.

        Кстати сказать, первую проверку боем "Витебск" прошел 8 октября 2016 года в Сирии. Российский вертолет Ми-8, перевозивший гуманитарный груз в провинции Хама, был обстрелян из ПЗРК "Стингер". Защитный комплекс сработал штатно. Ракета прошла мимо.


        https://rg.ru/2023/06/14/shariki-protiv-stingerov.html

        .Сообщается, что вертолет Ка-52 «Аллигатор» во время выполнения боевого задания в рамках СВО благодаря бортовому защитному комплексу «Витебск» за один вылет отразил 18 атак зенитных ракет типа «Стингер». И это можно считать мировым рекордом.


        https://m.vk.com/wall-107986197_61540