Боррель: Странам ЕС не удалось согласовать вопрос нанесения ударов по России западным оружием

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Боррель: Странам ЕС не удалось согласовать вопрос нанесения ударов по России западным оружием

Страны Евросоюза не смогли договориться по вопросу ударов по России западным оружием, решение не принято. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В Брюсселе завершилось заседание министров обороны стран НАТО, на котором были подняты вопросы ударов западным оружием по территории России, а также отправки военных инструкторов на Украину. Ни по одному вопросу не было достигнуто консенсуса, большинство стран просто отвергли данные предложения. Сам Боррель заявил, что такие удары законны по «международному праву».



Мы также обсуждали возможность отменить ограничения на удары западным оружием по военным объектам на российской территории. Это абсолютно законно с точки зрения международного права, если они наносятся пропорционально.

— заявил европейский дипломат.

Говоря о количестве стран, готовых разрешить применение своего оружия по российской территории, Боррель отметил, что их набралось «полторы-две», но точную цифру не сказал. С большой вероятностью «за» проголосовали только прибалтийские лимитрофы да Польша с Францией.

По правде говоря, не могу сказать количество. Одни четко сказали, что ограничения останутся. Другие сказали это, но не так четко. Третьи сказали: «Да, но дайте мне подумать». В любом случае количество изменится.

— добавил он.
15 комментариев
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  1. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    -1
    Сегодня, 19:06
    Боррель: Странам ЕС не удалось согласовать вопрос нанесения ударов по России западным оружием
    это черта какого цвета ? коричневого ?...
    1. ААК Звание
      ААК
      +1
      Сегодня, 19:10
      Ну да, напоминающая цветом известную субстанцию....
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 19:15
        дважды вооруженными формированиями Украины был нанесён ракетный удар по отделению Социального фонда России.

        В результате погибла женщина, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Как сегодня заключили эксперты, женщина скончалась в результате полученного ранения. Снаряды, которыми нанесли удар, были начинены поражающими элементами.

        Главный вопрос – состояние пострадавших от террористической атаки. Они были направлены в медучреждения Херсонской области, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние мужчины, которое вчера врачи оценивали как тяжёлое, удалось стабилизировать. Двух женщин сегодня дополнительно обследовали, они остаются под надюблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает. С ними встретился уполномоченный. Ещё одному мужчине вчера была оказана помощь, от госпитализации он отказался.

        В Нижнесерогозскую ЦРБ также доставил медикаменты, пострадавшим - вещи первой необходимости.
      2. Татьяна Звание
        Татьяна
        0
        Сегодня, 19:27
        Жозеп Боррель давно скатился на позиции испанских национал-социалистов гитлеровского толка времён ВМВ.
        Чтобы лучше понять, что воистину из себя представляет Боррель и как он докатился до жизни такой, есть смысл обратиться к его биографии. Это важно знать.

        КРАТКАЯ СПРАВКА.
        Жозеп Боррель (75 лет) - испанский политик родом из Каталонии, член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП). Участвовал в профсоюзном движении.
        - С 1974 года Жозеп Боррель состоит в Партии европейских социалистов (ПЕС).
        - С 20 июля 2004 по 16 января 2007 - председатель Европейского парламента.
        - С 7 июня 2018 по 30 ноября 2019 года министр иностранных дел в испанском правительстве социалиста Педро Санчеса
        - С 1 декабря 2019 года - Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности; в составе Комиссии фон дер Ляйен.

        Родился 24 апреля 1947 года в деревне Побла-де-Сегур, (Каталония), где его отцу принадлежала небольшая РЕМЕСЛЕННАЯ пекарня. С 5 лет от роду помогал отцу зарабатывать на жизнь - развозил по деревням выпечку своего отца. Образование у него носило несистемный характер. В основном он просто самообразовывался. Рано понял, что заниматься политикой гораздо для себя выгоднее, чем своими руками производить материальные ценности, работая на производстве.
        Во время учёбы в Мадриде Боррель стал изучать экономические науки в университете Комплутенсе (Испания). Стажировался в США и Франции, защитил докторскую диссертацию по экономике. Борреля называют самым образованным испанским социалистом.

        Интересный ВЫВОД.
        Если для богатенького Столтенберга, отпрыска "норвежских Кеннеди", участие в ЛЕВОМ движении было всего лишь политической ЭКЗОТИКОЙ, то для Борреля, отпрыска МЕЛКОБУРЖУАЗНОГО каталонского РЕМЕСОЕННИКА по выпечке хлеба, участие в национал-социалистическом движении Испании стало ПРОПУСКНЫМ БИЛЕТОМ "наверх" во власть, как и для большинства простых довоенных немцев Германии, вступивших в ряды Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) А. Гитлера.

        Только сейчас времена уже не те, что были перед ВМВ - и служит испанский евро-нацист Боррель на высокой должности в ЕС за "откаты" себе в карман не странам ЕС, а своим хозяевам из Вашингтона и американскому ВПК.
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          0
          Сегодня, 19:35
          Ещё 29 декабря 2021 года этот Боррель как поджигатель ТМВ в интервью газете Welt заявил, что требования России о прекращении расширения ЕС и НАТО на восток являются «СОВЕРШЕННО НЕПРИЕМЛЕМЫМИ, особенно в отношении Украины».
          По его мнению, ТРЕБОВАНИЯ о ГАРАНТИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ являются «ЧИСТО РОССИЙСКОЙ ПОВЕСТКОЙ ДНЯ».

          Боррель - это ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК и не важно, что им при этом движет и кто из под полы им на Западе в таком духе руководит!

          Его место во время трибунала над ВОЕННЫМИ преступниками на СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ с петлёй на шее по приговору после войны.
    2. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      -2
      Сегодня, 19:10
      А что разве удары еще не наносятся по нашей территории? Думаю разговор уже идет о масированных ударах ракетами по всей территории России, ну вот и посмотрим на действия нашего президета"бравого мачо"!
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 19:13
    Сам Боррель заявил, что такие удары законны по «международному праву».

    На чём основано это право? На «хотелках» США?
    Иногда хочется взять палку и начать воспитывать безмозглых мартынов...Бить по башке, чтобы зенки повылетали...
    26 миллионов вам мало?!!!
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 19:35
      А шо оно такое, "международное право", "международные институты" и прочее, "международное? И с чем его едят?
      Примерно так выразился большой человек, Ё. Я. Сатановский...
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:28
    Понятно, ученья ядрёных сил надо проводить регулярно и масштабные!
    Забугорных сдерживает только страх за свои шкуры, больше ничего на них не действует soldier
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 19:41
    Одна мегатонна уничтожает Гамбург полностью,был такой период в холодной войне все в книгах стреляли по Гамбургу.Что США ,что СССР.Один вопрос ,почему по Гамбургу,а не по Лондону.Типа мы тогда были союзники победившие фашистскую Германию?Сейчас мегатонну надо примеривать только по Лондону,прям в Тауэр.
  5. Седой Цинник Звание
    Седой Цинник
    -1
    Сегодня, 19:45
    А мы и дальше будем рисовать красные полоски на контурных картах
  6. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 19:57
    Старые и продажные каталонские паразиты
  7. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 20:28
    To není jestřáb, to je debil!
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 20:29
      Это не ястреб, это debil!
  8. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 20:36
    Il semble que "mon" président Macron vient, encore, de dire une connerie !
    Il est pour que les ukrainiens puissent tirer sur les "bases" Russes d’où partiraient les "bombes/missiles" qui tombent en Ukraine.

    1er Preuve qu'il est stupide ou va en guerre ( ou les deux ?)
    2em "neutraliser" ( comme il l'a dit ) les "bases" c'est aussi une preuve qu'il n'a pas compris le principe des "bombes planantes", ni des missiles qui peuvent être lancés depuis un véhicule terrestre, aérien ou maritime. Les "bases" sont surtout dans la tête de ...Macron.

    Похоже, что "мой" президент Макрон снова сказал какую-то чушь !
    Он предназначен для того, чтобы украинцы могли стрелять по российским "базам", откуда, по их мнению, будут падать "бомбы/ракеты" на Украине.

    1-е доказательство того, что он глуп или идет на войну ( или и то, и другое ?)
    2em "нейтрализация "(как он выразился)" баз "также является доказательством того, что он не понимал ни принципа" парящих бомб", ни ракет, которые могут быть запущены с наземного, воздушного или морского транспортного средства. "Основы" в основном находятся в голове ...Макроны.