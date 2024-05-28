Боррель: Странам ЕС не удалось согласовать вопрос нанесения ударов по России западным оружием

Мы также обсуждали возможность отменить ограничения на удары западным оружием по военным объектам на российской территории. Это абсолютно законно с точки зрения международного права, если они наносятся пропорционально.

По правде говоря, не могу сказать количество. Одни четко сказали, что ограничения останутся. Другие сказали это, но не так четко. Третьи сказали: «Да, но дайте мне подумать». В любом случае количество изменится.