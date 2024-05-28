Боррель: Странам ЕС не удалось согласовать вопрос нанесения ударов по России западным оружием
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Страны Евросоюза не смогли договориться по вопросу ударов по России западным оружием, решение не принято. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
В Брюсселе завершилось заседание министров обороны стран НАТО, на котором были подняты вопросы ударов западным оружием по территории России, а также отправки военных инструкторов на Украину. Ни по одному вопросу не было достигнуто консенсуса, большинство стран просто отвергли данные предложения. Сам Боррель заявил, что такие удары законны по «международному праву».
Мы также обсуждали возможность отменить ограничения на удары западным оружием по военным объектам на российской территории. Это абсолютно законно с точки зрения международного права, если они наносятся пропорционально.
— заявил европейский дипломат.
Говоря о количестве стран, готовых разрешить применение своего оружия по российской территории, Боррель отметил, что их набралось «полторы-две», но точную цифру не сказал. С большой вероятностью «за» проголосовали только прибалтийские лимитрофы да Польша с Францией.
По правде говоря, не могу сказать количество. Одни четко сказали, что ограничения останутся. Другие сказали это, но не так четко. Третьи сказали: «Да, но дайте мне подумать». В любом случае количество изменится.
— добавил он.
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