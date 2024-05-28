В Верховной раде Украины заявили о сокращении срока обучения мобилизованных в связи с «большим наплывом людей»

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В Верховной раде Украины заявили о сокращении срока обучения мобилизованных в связи с «большим наплывом людей»

В украинской армии с двух до полутора месяцев сократили срок обучения мобилизованных в учебных центрах. По словам депутата украинского парламента Валентина Наливайченко (не путать со внесённым в список террористов и экстремистов в РФ экс-главой СБУ), сокращение прописанных в законе сроков обучения новобранцев произошло якобы по причине большого наплыва людей и недостатка учебных центров.

На вопрос, почему новобранцев не отправляют на подготовку за границу, украинский парламентарий ответил, что на Западе осуществляется обучение исключительно военнослужащих элитных подразделений ВСУ. При этом, по данным украинских властей, по повестке добровольно являются в ТЦК (военкоматы) не более двух процентов подлежащих мобилизации в ВСУ граждан.



Однако, настоящей причиной существенного сокращения сроков обучения украинских мобилизованных, вероятнее всего, является значительное количество потерь в ВСУ, из-за чего на фронте у Киева образовался дефицит живой силы.

Кроме того, украинские источники утверждают, что глава киевского режима Владимир Зеленский не отказался от идеи предпринять еще одну попытку наступления ВСУ, для чего в условиях острой нехватки военной техники и артиллерийских боеприпасов украинское командование предполагает одномоментно бросить в бой на одном из участков фронта максимально возможное количество мобилизованных солдат, рассчитывая таким образом фактически разменять жизни десятков тысяч своих граждан на хоть какие-то ситуативные территориальные приобретения.
10 комментариев
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  1. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 19:49
    В украинской армии с двух до полутора месяцев сократили срок обучения мобилизованных в учебных центрах.
    recourse Зачем менять так сложно с двух до полутора, оставьте две недели. Все равно, жить им на передке в лучшем случае 5 дней, ну это очень хитрым. feel
    1. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 20:24
      Иудею-пацану(маленькому ПОЦу) славян не жалко.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 20:45
      Цитата: Mavrikiy
      Зачем менять так сложно с двух до полутора месяцев, оставьте две недели.

      Этот вариант будет применён, когда по версии Наливайченко "наплыв новобранцев" начнёт зашкаливать. smile
  2. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 20:03
    . В украинской армии с двух до полутора месяцев сократили срок обучения мобилизованных в учебных центрах.

    Ооо. Младенцы в туалет дольше учатся ходить...
  3. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    Сегодня, 20:06
    Нужно много мяса, 3 дня и в окопы, все равно погибнут, что на них деньги тратить?
  4. Vladlous Звание
    Vladlous
    +2
    Сегодня, 20:09
    "Большой наплыв людей" - это многочисленные отловленные ТЦК. Либо, что гораздо серьёзнее -свидетельство переброски войск НАТО на Украину. Может и звучит бредово, но вполне может быть, что за туманом этой неопределённости они приступили к этому "мероприятию".

    В любом случае, Киев пока не в агонии, но ситуация для него существенно осложняется. Особенно для тех, кто всё ещё не бежал с Украины.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 20:25
      Но если допустим натовцы встанут на границах Окраины, высвободившихся всушников отправят на фронт, то зачем полтора месяца обучения? Не. Это про мобилизованных речь. Но вот чему меня можно научить, если я не служил? У них стрелковки одной и калибров уйма разновидностей. Научат меня из калаша стрелять и ухаживать, а мне м-16 дадут. А штурмовке вообще учить не будут. Тактике. Эх лохлы - труба вам. Полтора месяца и квартира 2×1,5 с деревянным макинтошем
  5. gurzuf Звание
    gurzuf
    +1
    Сегодня, 20:28
    тут надо явно уточнить, что под «большим наплывом людей» имеется ввиду.
    1. Freddy
      Freddy
      0
      Сегодня, 20:36
      Вернее всего если НАТО думает перебросить свой контингент на Украину.То они уже там.А пушечное мясо для пристрелки.
  6. ANB Звание
    ANB
    0
    Сегодня, 20:40
    . рассчитывая таким образом фактически разменять жизни десятков тысяч своих граждан на хоть какие-то ситуативные территориальные приобретения.

    Может сразу предложить размен? Украина нам 100 тысяч в плен, мы им 1 кв. Км в Харьковской области. Где подальше от Белгорода. Чего зря народ то гробить? После совещания в Швейцарии заберём обратно. :)