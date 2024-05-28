В украинской армии с двух до полутора месяцев сократили срок обучения мобилизованных в учебных центрах. По словам депутата украинского парламента Валентина Наливайченко (не путать со внесённым в список террористов и экстремистов в РФ экс-главой СБУ), сокращение прописанных в законе сроков обучения новобранцев произошло якобы по причине большого наплыва людей и недостатка учебных центров.На вопрос, почему новобранцев не отправляют на подготовку за границу, украинский парламентарий ответил, что на Западе осуществляется обучение исключительно военнослужащих элитных подразделений ВСУ. При этом, по данным украинских властей, по повестке добровольно являются в ТЦК (военкоматы) не более двух процентов подлежащих мобилизации в ВСУ граждан.Однако, настоящей причиной существенного сокращения сроков обучения украинских мобилизованных, вероятнее всего, является значительное количество потерь в ВСУ, из-за чего на фронте у Киева образовался дефицит живой силы.Кроме того, украинские источники утверждают, что глава киевского режима Владимир Зеленский не отказался от идеи предпринять еще одну попытку наступления ВСУ, для чего в условиях острой нехватки военной техники и артиллерийских боеприпасов украинское командование предполагает одномоментно бросить в бой на одном из участков фронта максимально возможное количество мобилизованных солдат, рассчитывая таким образом фактически разменять жизни десятков тысяч своих граждан на хоть какие-то ситуативные территориальные приобретения.

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