Начальник войск РХБЗ ВС РФ: ВСУ планируют массовое применение токсичных отравляющих веществ
Сегодня прошел очередной брифинг начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации (РХБЗ ВС РФ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
В ходе своего выступления начальник войск РХБЗ ВС РФ сообщил, что киевский режим планирует массовое применение против наших военных на фронте токсичных отравляющих веществ. Именно этим объясняется, что Минобороны Украины массово делает запросы на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в объемах, которые явно чрезмерны в обычных условиях.
Кроме того, украинские националисты и ранее применяли раздражающее вещество хлорпикрин (внесён в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия), часто в смеси с хлорацетофеноном. Подобные инциденты зафиксированы в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная и Артемовск, сообщил Кириллов.
По его данным, Вашингтон не только не отказался от применения химических средств в военных (и не толко) целях, но и закрепил возможность их применения на законодательном уровне. В США сформирована правовая база, регламентирующая широкий спектр сценариев задействования химических средств вооруженными силами. Всё это делается с молчаливого согласия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая в нынешних условиях полностью подконтрольна Западу. Соединенные Штаты и НАТО используют эту международную организацию для сведения политических счетов, подчеркнул генерал.
— сообщил начальник войск РХБЗ ВС РФ.
При этом, особо подчеркнул Кириллов, вся доказательная база по поводу прямого нарушения ВСУ Конвенции о запрещении химического оружия в ходе боевых действий была предоставлена в Техсекретариат ОЗХО. Однако никакого ответа на это до сих пор так и не получено.
Начальник войск РХБЗ ВС РФ отметил, что проводимая российскими военными работа по информированию о фактах применения ВСУ запрещенного Конвенцией химоружия не осталась незамеченной даже в западных СМИ. Некоторые наиболее независимые средства массовой информации, в том числе американские, а также ближневосточные, разместили соответствующие сообщения на своих страницах. Ряд изданий обратили внимание на активное использование ВСУ беспилотных летальных аппаратов для доставки токсичных химикатов.
— отметил Кириллов, добавив, что РФ продолжит работу в этом направлении.
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