Начальник войск РХБЗ ВС РФ: ВСУ планируют массовое применение токсичных отравляющих веществ

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Начальник войск РХБЗ ВС РФ: ВСУ планируют массовое применение токсичных отравляющих веществ

Сегодня прошел очередной брифинг начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации (РХБЗ ВС РФ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

В ходе своего выступления начальник войск РХБЗ ВС РФ сообщил, что киевский режим планирует массовое применение против наших военных на фронте токсичных отравляющих веществ. Именно этим объясняется, что Минобороны Украины массово делает запросы на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в объемах, которые явно чрезмерны в обычных условиях.



Кроме того, украинские националисты и ранее применяли раздражающее вещество хлорпикрин (внесён в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия), часто в смеси с хлорацетофеноном. Подобные инциденты зафиксированы в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная и Артемовск, сообщил Кириллов.



По его данным, Вашингтон не только не отказался от применения химических средств в военных (и не толко) целях, но и закрепил возможность их применения на законодательном уровне. В США сформирована правовая база, регламентирующая широкий спектр сценариев задействования химических средств вооруженными силами. Всё это делается с молчаливого согласия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая в нынешних условиях полностью подконтрольна Западу. Соединенные Штаты и НАТО используют эту международную организацию для сведения политических счетов, подчеркнул генерал.



Говоря о политике «двойных стандартов» ОЗХО, хотел бы еще раз напомнить о подтвержденных фактах применения киевским режимом отравляющих веществ (аналоги соединений «Табун», «Би-Зет», синильная кислота) и химических средств нелетального действия («Си-Эс», хлорпикрин, хлорацетофенон)

— сообщил начальник войск РХБЗ ВС РФ.

При этом, особо подчеркнул Кириллов, вся доказательная база по поводу прямого нарушения ВСУ Конвенции о запрещении химического оружия в ходе боевых действий была предоставлена в Техсекретариат ОЗХО. Однако никакого ответа на это до сих пор так и не получено.



Начальник войск РХБЗ ВС РФ отметил, что проводимая российскими военными работа по информированию о фактах применения ВСУ запрещенного Конвенцией химоружия не осталась незамеченной даже в западных СМИ. Некоторые наиболее независимые средства массовой информации, в том числе американские, а также ближневосточные, разместили соответствующие сообщения на своих страницах. Ряд изданий обратили внимание на активное использование ВСУ беспилотных летальных аппаратов для доставки токсичных химикатов.

Считаем принципиально важным, что обнародование фактов поставок США химического оружия на Украину и применения ВСУ токсичных химикатов заставило экспертное сообщество, в том числе на Западе, задуматься о выполнении Киевом и Вашингтоном своих обязательств в рамках Конвенции

— отметил Кириллов, добавив, что РФ продолжит работу в этом направлении.

15 комментариев
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  1. Electrical Звание
    Electrical
    +1
    Сегодня, 19:46
    Говоря о политике «двойных стандартов» ОЗХО, хотел бы еще раз напомнить
    Надо не сопли жевать, говорить и напоминать, а ускоренными темпами наращивать запасы хим.оружия! А то привыкли только языком трепать.
    1. Болторез Звание
      Болторез
      0
      Сегодня, 19:51
      наращивать запасы хим.оружия!
      От него и отказались по причине низкой эффективности и высокой опасности лишь для незащищенных мирных.
      1. Electrical Звание
        Electrical
        -3
        Сегодня, 20:22
        От него и отказались по причине низкой эффективности и высокой опасности лишь для незащищенных мирных.
        Кто отказался? Краснолинейные леопольды? Штаты ни когда от него и не отказывались и не уничтожали что было.
        1. Болторез Звание
          Болторез
          +1
          Сегодня, 20:33
          не уничтожали что было.
          7го июля прошлого года была уничтожена последняя единица химоружия США- химическая боеголовка М55 с зарином.
  2. Керенский Звание
    Керенский
    +1
    Сегодня, 19:52
    Сдаётся мне, что есть разница между БОВ и токсичными химикатами. Особенно мне понравился аналог синильной кислоты. Аналога солянки у них нет?...
    Если есть агродроны, которые таскают и распыляют 80 - 130 кг. любой жижи, но не надо противника совсем за этого держать. Он наполнит баки хоть ферезолом (лекарство, между прочим!) и будет пылить с неба.
  3. Alex20042004 Звание
    Alex20042004
    +4
    Сегодня, 19:56
    Немцы не применяли хим. оружие в ВОВ, т.к. знали,, что после этого СССР их "зальют" тем же самым.
    1. Oleg Fedechkin Звание
      Oleg Fedechkin
      -1
      Сегодня, 20:05
      Сейчас максимум озабоченности будут на 10 000 погибших высказаны!!
  4. Arzt Звание
    Arzt
    0
    Сегодня, 20:03
    Повторю видосик пожалуй. А то много крику было про тупого генерала Соболева. laughing

    И это вы ребята еще ИП-4 не надевали....

  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:06
    По России можно по мнению ОЗХО ,по ним нельзя .Это обыкновенный фашизм.
  6. курвиметр Звание
    курвиметр
    0
    Сегодня, 20:08
    А он что еще не арестован ? Героя интересно за что получил, за " пургу " о боевых комарах ? smile
    1. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 20:24
      Героя интересно за что получил, за " пургу " о боевых комарах ?
      Как за что, за полное уничтожение российского химоружия и невиденье западного.
      1. Normann Звание
        Normann
        0
        Сегодня, 20:34
        Вот Вы серьезно верите в то что у нас уничтожили все запасы и остановили разработки?
    2. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 20:47
      Как это мило - обcиpать чужие заслуги и не имея понятия, каким образом людям достались награды. У вас есть компромат?
  7. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 20:49
    Это говорит только об одном: фашисты уверены, что возмездие их не постигнет. А, вот почему они в этом уверены- большой вопрос.
  8. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 20:50
    Эти стенания и плач Ярославны от российской власти, вызывают только гомерический хохот у кремлевских западных партнеров.