Говоря о политике «двойных стандартов» ОЗХО, хотел бы еще раз напомнить о подтвержденных фактах применения киевским режимом отравляющих веществ (аналоги соединений «Табун», «Би-Зет», синильная кислота) и химических средств нелетального действия («Си-Эс», хлорпикрин, хлорацетофенон)

Считаем принципиально важным, что обнародование фактов поставок США химического оружия на Украину и применения ВСУ токсичных химикатов заставило экспертное сообщество, в том числе на Западе, задуматься о выполнении Киевом и Вашингтоном своих обязательств в рамках Конвенции