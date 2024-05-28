Швеция собирается разместить своё командование в 500 противорадиационных контейнерах

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Швеция собирается разместить своё командование в 500 противорадиационных контейнерах

Минобороны Швеции заключило четырехлетний контракт стоимостью £100 млн с британской компанией Marshall, предусматривающий проектирование и производство полутысячи противорадиационных укрытий, которые предназначены для размещения командного состава.

Командные пункты будут базироваться в стандартных 20-футовых контейнерах. Всего заказано 500 таких КП.



Высокоманевренные и быстро развертываемые КП повысят оперативную устойчивость ВС Швеции при проведении операций на открытой местности, на побережье и в городах

- говорится на сайте компании.



Выполнение столь большого заказа будет распределено между предприятиями в Британии и Канаде. КП с электромагнитным экранированием будут выпускаться в 16 модификациях, большая часть которых оборудована системами РХБЗ, а один из вариантов имеет баллистическую защиту. Размещенные в контейнерах системы будут специализироваться на выполнении различных функций, таких как командование, связь, техническая и сетевая поддержка.

В современных боевых реалиях командные пункты порой становятся целью для ракетных ударов из-за их длительной работы на одной позиции. В связи с этим от КП требуется та же маневренность, что и от подчиненных им подразделений.

22 комментария
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  1. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +2
    Сегодня, 20:12
    Это хорошо, что они неугомонны. Но сколько бы они ни прятались, им не удастся сохранить себя в тайне.Лучшее, что они могут сделать, - забраться в мусорные баки, чтобы никто их не обнаружил.
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +3
      Сегодня, 20:27
      Лучше в чёрные полиэтиленовые пакеты...
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        Сегодня, 20:41
        Лучше прикиньте, какая драка за эти контейнеры будет, когда по радио объявят радиационную угрозу
    2. fiv Звание
      fiv
      +2
      Сегодня, 20:30
      Как раз в сегодгяшних новостях: двое амеров, сбежавших с тамошнего кичмана, решили прятаться в мусорном баке и были пойманы. Самое лучшее для шведского командования - набиться человек по 50 в контейнер и на минус два
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 20:39
        Цитата: fiv
        Как раз в сегодгяшних новостях: двое амеров, сбежавших с тамошнего кичмана, решили прятаться в мусорном баке и были пойманы.
        Странно...
        В американских боевиках, обычно, мусорный контейнер - вполне себе надёжное укрытие от преследователей. Залез, закрыл за собой крышку - и никто тебя там искать не будет. lol
        Наверное, эти беглые именно по боевикам план побега разрабатывали. Если внимательно поискать, то можно найти пару-тройку фильмов, в которых ФРС грабят - пусть попробуют... lol
  2. RealPilot Звание
    RealPilot
    +4
    Сегодня, 20:12
    Швеция собирается разместить своё командование в 500 противорадиационных контейнерах

    Эх! Дороговато. Хватит 500 плотных черных мешков...
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +3
      Сегодня, 20:29
      Ввязались в НАТу - так теперь будут сидеть по подвалам, а я пошла по улицам гулять.
  3. ArtPilot Звание
    ArtPilot
    +5
    Сегодня, 20:15
    Благодаря своей конфигурации, эти контейнеры будут легко распознаваться воздушной и спутниковой разведкой. Контейнеры со шведами надо закапывать и чем выше звание офицеров, тем глубже.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 20:43
      Цитата: ArtPilot
      Контейнеры со шведами надо закапывать и чем выше звание офицеров, тем глубже.
      А сверху аккуратно заровнять и заасфальтировать.
      И забыть, где закопали.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 20:19
    Не не айс ,ракетных двигателей нет .А прикольно замаскироваться в контейнером терминале.Цена какая ?
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 20:35
      200 000 £ за контейнер не дороговато,если только там не включены сексуслуги .
    2. fiv Звание
      fiv
      +2
      Сегодня, 20:38
      Легко спалятся, на одном из контейнеров толчки будут стоять и к нему по утрам - очередь.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 20:21
    Они что, в ядерку собираются играть?
    Кстати у ядерки, кроме ядерного заражения других факторов воздействия хватает, никакой контейнер не спасёт.
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 20:49
      Цитата: rocket757
      никакой контейнер не спасёт

      Тццццц... не пали контору! feel Блажен тот кто верует lol
      З.Ы. fellow soldier
  6. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 20:21
    И заварить... good
    З.Ы. Думаю их комменты внутри будут куда более длинный, чем мой wassat
  7. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +2
    Сегодня, 20:22
    Идея хороша . Поставилконтейнер на седельный тягач , раскрасил под гражданскую рекламу и ищи его . Разгрузил (или не разгружая)где хочешь , кабелями связал , антенны разверул и КП готов . А захотел ... В общем идея хороша .
    1. Простой Звание
      Простой
      0
      Сегодня, 20:43
      На даче такой КП может очень вписаться..
      Правда электричества будет жрать. Зато все под рукой.
    2. fiv Звание
      fiv
      0
      Сегодня, 20:43
      Поехал в разведку - цапнул контейнер со штабом, и не надо их по блиндажам искать. Удобно! Одобрям!
  8. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 20:22
    А к чему это они готовятся, интересно знать?
    1. Простой Звание
      Простой
      0
      Сегодня, 20:51
      В Швеции грунтовые воды близко к поверхности - более тысячи озер. По этому параметру только Финляндия опережает. Вариант размещать углубленный КП или в подвалах зданий их не устраивает.
      Воевать в горах не с кем.
  9. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 20:30
    Ну и чем они будут командовать в выжженной радиоактивной пустыне?
  10. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 20:52
    Да, и остаток жизни они именно в них и проведут. Недолго.