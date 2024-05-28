Швеция собирается разместить своё командование в 500 противорадиационных контейнерах

Высокоманевренные и быстро развертываемые КП повысят оперативную устойчивость ВС Швеции при проведении операций на открытой местности, на побережье и в городах

Минобороны Швеции заключило четырехлетний контракт стоимостью £100 млн с британской компанией Marshall, предусматривающий проектирование и производство полутысячи противорадиационных укрытий, которые предназначены для размещения командного состава.Командные пункты будут базироваться в стандартных 20-футовых контейнерах. Всего заказано 500 таких КП.- говорится на сайте компании.Выполнение столь большого заказа будет распределено между предприятиями в Британии и Канаде. КП с электромагнитным экранированием будут выпускаться в 16 модификациях, большая часть которых оборудована системами РХБЗ, а один из вариантов имеет баллистическую защиту. Размещенные в контейнерах системы будут специализироваться на выполнении различных функций, таких как командование, связь, техническая и сетевая поддержка.В современных боевых реалиях командные пункты порой становятся целью для ракетных ударов из-за их длительной работы на одной позиции. В связи с этим от КП требуется та же маневренность, что и от подчиненных им подразделений.