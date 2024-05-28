Швеция собирается разместить своё командование в 500 противорадиационных контейнерах
22
Минобороны Швеции заключило четырехлетний контракт стоимостью £100 млн с британской компанией Marshall, предусматривающий проектирование и производство полутысячи противорадиационных укрытий, которые предназначены для размещения командного состава.
Командные пункты будут базироваться в стандартных 20-футовых контейнерах. Всего заказано 500 таких КП.
Высокоманевренные и быстро развертываемые КП повысят оперативную устойчивость ВС Швеции при проведении операций на открытой местности, на побережье и в городах
- говорится на сайте компании.
Выполнение столь большого заказа будет распределено между предприятиями в Британии и Канаде. КП с электромагнитным экранированием будут выпускаться в 16 модификациях, большая часть которых оборудована системами РХБЗ, а один из вариантов имеет баллистическую защиту. Размещенные в контейнерах системы будут специализироваться на выполнении различных функций, таких как командование, связь, техническая и сетевая поддержка.
В современных боевых реалиях командные пункты порой становятся целью для ракетных ударов из-за их длительной работы на одной позиции. В связи с этим от КП требуется та же маневренность, что и от подчиненных им подразделений.
Marshall
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация