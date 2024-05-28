Министр обороны Швеции: «Нас призвали подождать с истребителем Gripen для Украины»
Украинские «партнёры», приняв решение о вооружении ВСУ западными истребителями, сделали ставку на F-16 в силу его многочисленности в воздушных флотах европейских стран. На данный момент речь идёт о передаче 65 самолетов. При этом «за бортом» оказался шведский Gripen.
- полагают в издании Opex360.
Как отмечается, приоритет, отданный F-16, привел к тому, что Стокгольм приостановил свои планы по передаче Украине Gripen. Однако это решение не было принято напрямую правительством Швеции, но настоятельно рекомендовано другими западными партнерами Киева.
- заявил министр обороны Пол Юнсон.
Как указывается в издании, решение Швеции «подождать» положит конец недавним слухам о передаче Mirage 2000D Украине:
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