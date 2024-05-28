Министр обороны Швеции: «Нас призвали подождать с истребителем Gripen для Украины»

Для ВВС Украины Gripen C/D является почти идеальным истребителем-бомбардировщиком: его зависимость от авиабаз снижена, его можно легко эксплуатировать с автомагистрали, в то время как его техническое обслуживание является максимально простым. Кроме того, он имеет очень мощный комплекс РЭБ и может нести УРВВ Meteor очень большой дальности

Другие страны, входящие в коалицию [F-16 для Украины], призвали нас подождать с Gripen. Наши партнеры подчеркивают, что одновременное внедрение двух систем воздушного боя окажется очень сложным процессом, и сейчас необходимо сосредоточиться на поступлении F-16

Слух, который, кстати, поддерживал украинский генеральный штаб, неоднократно упоминавший об этой возможности в начале года.