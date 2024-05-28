Министр обороны Швеции: «Нас призвали подождать с истребителем Gripen для Украины»

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Министр обороны Швеции: «Нас призвали подождать с истребителем Gripen для Украины»

Украинские «партнёры», приняв решение о вооружении ВСУ западными истребителями, сделали ставку на F-16 в силу его многочисленности в воздушных флотах европейских стран. На данный момент речь идёт о передаче 65 самолетов. При этом «за бортом» оказался шведский Gripen.

Для ВВС Украины Gripen C/D является почти идеальным истребителем-бомбардировщиком: его зависимость от авиабаз снижена, его можно легко эксплуатировать с автомагистрали, в то время как его техническое обслуживание является максимально простым. Кроме того, он имеет очень мощный комплекс РЭБ и может нести УРВВ Meteor очень большой дальности

- полагают в издании Opex360.



Как отмечается, приоритет, отданный F-16, привел к тому, что Стокгольм приостановил свои планы по передаче Украине Gripen. Однако это решение не было принято напрямую правительством Швеции, но настоятельно рекомендовано другими западными партнерами Киева.

Другие страны, входящие в коалицию [F-16 для Украины], призвали нас подождать с Gripen. Наши партнеры подчеркивают, что одновременное внедрение двух систем воздушного боя окажется очень сложным процессом, и сейчас необходимо сосредоточиться на поступлении F-16

- заявил министр обороны Пол Юнсон.

Как указывается в издании, решение Швеции «подождать» положит конец недавним слухам о передаче Mirage 2000D Украине:

Слух, который, кстати, поддерживал украинский генеральный штаб, неоднократно упоминавший об этой возможности в начале года.


2 комментария
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  1. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 20:52
    Хватит все вундервафли сочинять. Легкий истребитель в принципе не может быть хорошим, как и нести мощный РЭБ, размеры не позволят.
  2. Простой Звание
    Простой
    0
    Сегодня, 20:55
    Ксати Грипены изначально разрабатывались для возможности посадки на шоссе для тамошних условий.