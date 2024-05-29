29 мая – День военного автомобилиста Вооруженных сил России и ВС Белоруссии

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29 мая – День военного автомобилиста Вооруженных сил России и ВС Белоруссии

Военнослужащие и гражданский персонал автомобильных войск, а также все, кому доводилось или доводится во время службы в воинских подразделениях заниматься обслуживанием или эксплуатацией автотранспорта, празднуют сегодня День военного автомобилиста. Этот праздник принято отмечать 29 мая.

Современную армию любого государства сложно представить без автотранспорта. А ведь всего-то чуть более века назад настолько моторизированные вооруженные силы можно было представить только в самых смелых фантазиях. Так фантазировал тогда военный министр Российской империи граф Дмитрий Милютин.



Есть ли что-либо невозможное, например, в том, что автомобили не только вполне заменят повозки в обозах, но проберутся даже в полевую артиллерию; вместо полевых орудий с конскою упряжью войдут в состязание на поле сражения подвижные бронированные батареи, и битва сухопутная уподобится битве морской

- рассуждал Милютин.

Впрочем, в годы Первой мировой войны в российской армии уже использовались автомобили. Они были далеки от совершенства, да и насчитывалось их не так уж много. Но уже тогда было понятно, что они скоро вытеснят лошадей и гужевой транспорт.

Они стали появляться в войсках за несколько лет до начала военных действий. И уже в 1910 году по указу российского императора Николая II от 29 мая была организована первая в русской армии учебная автомобильная рота, где готовили механиков-водителей для воинских частей.

В современной России День автомобилиста стали отмечать с 2000 года после выхода соответствующего приказа министра обороны РФ Дмитрия Сергеева, выбрав дату 29 мая. Спустя 16 лет, в 2016 году, этот праздник учредили и в Республике Беларусь.

Сегодня есть хороший повод выразить свое уважение и благодарность военным водителям, механикам и всем военнослужащим автомобильных войск России и Белоруссии, ведь значимость автомобилистов для обеспечения боеспособности Вооруженных сил невозможно переоценить.

Уважаемые воины-автомобилисты! Пусть вам во всем сопутствует удача, машина никогда не подводит, а все дороги ведут к выбранной цели.

С праздником вас!
4 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 03:34
    — С Праздником,воины-автомобилисты! ...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 04:25
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      С Праздником,воины-автомобилисты! ...
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 05:12
    Кто-то думает, что самые храбрые на войне лётчики. Кто-то самыми-самыми считает штурмов, которые под пули лезут, "не замечая" их. Другие мечтают быть такими же смелыми, как разведчики. Заранее извиняюсь перед теми, кого не перечислил.
    Разные мнения есть, на войне много героических профессий...

    Но у меня лично ВСЕГДА и безоговорочно вызывали искреннее восхищение своей храбростью пацаны, которые по серпантину, с броником на стекле двери, вели свои "наливняки"....Мы, конечно, старались, чтобы они дошли "из пункта А в пункт Б", но всякое бывало...

    А потому - вспомним сегодня обо всех, кто дошёл до "пункта Б" и кто навечно остался за рулём и с праздником всех, кто водил, водит сейчас и будет водить армейские машины! И выпьем за них за всех традиционные... drinks (только не за рулём!)
    1. German Titov Звание
      German Titov
      +1
      Сегодня, 06:51
      С праздником коллеги, товарищи-сослуживцы. Шинданд-Кандагар-Туругунди-Лашкаргах.