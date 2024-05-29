29 мая – День военного автомобилиста Вооруженных сил России и ВС Белоруссии

Есть ли что-либо невозможное, например, в том, что автомобили не только вполне заменят повозки в обозах, но проберутся даже в полевую артиллерию; вместо полевых орудий с конскою упряжью войдут в состязание на поле сражения подвижные бронированные батареи, и битва сухопутная уподобится битве морской

Военнослужащие и гражданский персонал автомобильных войск, а также все, кому доводилось или доводится во время службы в воинских подразделениях заниматься обслуживанием или эксплуатацией автотранспорта, празднуют сегодня День военного автомобилиста. Этот праздник принято отмечать 29 мая.Современную армию любого государства сложно представить без автотранспорта. А ведь всего-то чуть более века назад настолько моторизированные вооруженные силы можно было представить только в самых смелых фантазиях. Так фантазировал тогда военный министр Российской империи граф Дмитрий Милютин.- рассуждал Милютин.Впрочем, в годы Первой мировой войны в российской армии уже использовались автомобили. Они были далеки от совершенства, да и насчитывалось их не так уж много. Но уже тогда было понятно, что они скоро вытеснят лошадей и гужевой транспорт.Они стали появляться в войсках за несколько лет до начала военных действий. И уже в 1910 году по указу российского императора Николая II от 29 мая была организована первая в русской армии учебная автомобильная рота, где готовили механиков-водителей для воинских частей.В современной России День автомобилиста стали отмечать с 2000 года после выхода соответствующего приказа министра обороны РФ Дмитрия Сергеева, выбрав дату 29 мая. Спустя 16 лет, в 2016 году, этот праздник учредили и в Республике Беларусь.Сегодня есть хороший повод выразить свое уважение и благодарность военным водителям, механикам и всем военнослужащим автомобильных войск России и Белоруссии, ведь значимость автомобилистов для обеспечения боеспособности Вооруженных сил невозможно переоценить.Уважаемые воины-автомобилисты! Пусть вам во всем сопутствует удача, машина никогда не подводит, а все дороги ведут к выбранной цели.С праздником вас!