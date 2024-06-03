Опыт применения комплекса «Кинжал» в Спецоперации
Самолет МиГ-31К с ракетой "Кинжал"
Весной 2022 г. российская боевая авиация впервые применила по реальной цели авиационный ракетный комплекс 9-А-7660 «Кинжал». Вскоре состоялись следующие пуски, а позже началось регулярное использование новых гиперзвуковых ракет. Министерство обороны периодически сообщает о проведении новых ударов с применением «Кинжалов» и отчитывается об успешном поражении намеченных целей. В связи с особыми характеристиками, этим ракетам поручают наиболее сложные и ответственные боевые задачи.
«Кинжал» в Спецоперации
18 марта 2022 г. российские ВКС выполнили первый пуск ракеты 9-С-7760 «Кинжал» в рамках недавно начатой Спецоперации по демилитаризации киевского режима. Это было первое боевое применение комплекса по реальной цели. Кроме того, впервые в мировой практике гиперзвуковая ракета использовалась за пределами полигона.
Носителем боеприпаса, по всей видимости, выступил доработанный перехватчик МиГ-31К. Целью для ракеты был т.н. «Объект 711» – подземный склад боеприпасов в Ивано-Франковской области. Гиперзвуковая ракета успешно навелась на цель, на высокой скорости вошла в грунт и подорвалась на некоторой глубине. Подземное сооружение, рассчитанное на мощные удары с воздуха, было разрушено.
Подготовка к вылету в рамках учений нестратегических ядерных сил, май 2024 г.
Следующие пуски «Кинжалов» состоялись в апреле и мае. В этот раз наносились удары по складам и органам управления противника. По результатам первых ударов, Минобороны России высоко оценило новое оружие. Отмечалось, что оно показало высокие характеристики и эффективность. Также указали, что вооружение с подобными параметрами и возможностями у других стран отсутствует.
Особый интерес представляет удар «Кинжалом», выполненный в ночь на 16 мая 2023 г. В этот раз целью для ракеты стала зенитная система Patriot американского производства, размещенная на территории киевского аэропорта. Гиперзвуковая ракета прошла через зону ответственности этой ЗРС и поразила цель. Взрыв штатной боевой части привел к уничтожению нескольких ключевых компонентов зенитной системы и к повреждению прочих.
Буквально через пару недель, 29 мая, ракета «Кинжал» ударила по объекту Главного управления разведки Украины, так же на территории Киева. Гиперзвуковое изделие поразило бункер под основными зданиями и уничтожило до нескольких десятков сотрудников ГУР. Также пострадало высшее руководство организации.
«Кинжалы» до сих пор применяются по разным целям практически на всей территории Украины и оккупированных ею районов. Израсходовано до нескольких десятков ракет, и практически все пуски были успешными. Несмотря на противодействие со стороны ПВО противника, оснащенной в т.ч. современными иностранными ЗРК, гиперзвуковые ракеты успешно прорываются к своим целям и уничтожают их.
Подлет ракеты к подземной цели, март 2022 г.
Следует отметить, что киевский режим и его иностранные покровители, несмотря на известные успехи «Кинжалов», говорят о низкой эффективности этого комплекса. Украинская пропаганда отрицает объективную реальность и регулярно рапортует об успешном уничтожении летящих гиперзвуковых ракет и пытается скрыть факты поражения объектов.
Технический потенциал
Изделие 9-А-7660 «Кинжал» представляет собой ударный авиационный комплекс в составе самолета-носителя с необходимыми приборами и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты 9-C-7760. Такой комплекс предназначается для нанесения ударов по важным объектам управления и инфраструктуры противника в радиусе до нескольких тысяч километров. За счет высоких летных данных ракеты гарантирован прорыв современных и перспективных систем ПВО-ПРО, имеющихся у зарубежных стран, в т.ч. у потенциальных противников.
Первым носителем ракет «Кинжал» на стадии испытаний и опытно-боевого дежурства стал доработанный перехватчик МиГ-31К. Он получил возможность подвески одной гиперзвуковой ракеты и обновленные приборы управления для ее применения. Также носителями ракет 9-С-7760 являются дальние бомбардировщики Ту-22М3М. Их размеры и грузоподъемность позволяют нести и запускать до четырех ракет.
В начале сентября 2023 г. отечественные СМИ сообщили о первом боевом пуске ракеты «Кинжал» с нового носителя в виде фронтового бомбардировщика Су-34. В прошлом упоминались планы по внедрению новой ракеты в боекомплект стратегического бомбардировщика Ту-160М и перспективного истребителя Су-57. Сообщения о пусках с Ту-160М и Су-57 пока не поступали.
Подрыв ракеты после заглубления
Ракета комплекса «Кинжал» имеет длину ок. 8 м и диаметр порядка 800-1000 мм без учета плоскостей. Изделие имеет заостренный головной обтекатель, под которым располагается боевая часть и, вероятно, приборы управления. Остальная часть корпуса отдана под твердотопливный ракетный двигатель. Масса ракеты, по разным оценкам, не превышает 4-4,5 т. Боевая нагрузка – ок. 500 кг.
После сброса с носителя ракета самостоятельно выходит на расчетную траекторию и набирает требуемую скорость. Максимальная скорость изделия на траектории достигает 10-12 М. Собственная дальность полета – не менее 1500 км. При этом использование самолетов-носителей с высокими показателями дальности позволяет увеличить боевой радиус комплекса в целом.
Точные сведения о приборах управления ракетой отсутствуют. Предполагается наличие системы спутниковой и инерциальной навигации, а также применение неких головок самонаведения. Изделие остается управляемым на всем протяжении полета и может выполнять коррекцию на нисходящей части траектории.
Ракета оснащается проникающей фугасной боевой частью массой 500 кг. За счет высокой скорости при падении ракета может заглубляться в грунт и/или повреждать подземные сооружения. Также предусматривается установка ядерного боезаряда тактического класса.
ЗРС Patriot до поражения ракетой "Кинжал", май 2023 г.
Реализованные преимущества
Достоинства и преимущества ракетного комплекса «Кинжал» и его аэробаллистической ракеты в целом давно и хорошо известны. С марта 2022 г. они демонстрируются на практике в рамках реальной военной операции и полностью подтверждаются. Ясно, что российские ВКС продолжат использовать это оружие и наносить удары по подходящим объектам противника.
Главные преимущества комплекса 9-А-7660 «Кинжал» связаны с высокой скоростью полета ракеты 9-С-7760. Гиперзвуковая скорость боеприпаса сокращает время полета к цели и уменьшает шансы противника на своевременный ответ. При этом наибольшие скорости порядка 10-12 М развиваются на нисходящей части траектории, из-за чего у противника фактически не остается времени для реакции.
Собственная дальность полета ракеты «Кинжал» превышает 1500 км. При использовании носителя в виде МиГ-31К боевой радиус комплекса достигает 2-2,5 тыс. км, а Ту-22М3М позволяет наносить удары на удалении 3-5 тыс. км или более, при выполнении дозаправки в полете. Такой боевой радиус позволяет рассматривать «Кинжал» и как оперативно-тактическое, и как оперативно-стратегическое оружие с соответствующей ролью и задачами.
Полет ракеты 9-С-7760 над Киевом, декабрь 2023 г.
В рамках текущей Спецоперации комплекс «Кинжал» используется для поражения наиболее важных и сложных целей. Так, гиперзвуковыми ракетами уничтожили несколько заглубленных объектов противника. Способность ракеты прорывать ПВО-ПРО фактически демонстрируется при каждом боевом применении, но лучше всего ее показал прошлогодний удар по ЗРС «Пэтриот».
Высокую эффективность комплекса «Кинжал» показывают не только отдельные эпизоды, но и все боевое применение в целом. К настоящему времени ВКС России использовали до нескольких десятков гиперзвуковых ракет и поразили сопоставимое число целей, в т.ч. чрезмерно сложных для другого авиационного вооружения. Набрана положительная статистика, показывающая эффективность изделий 9-А-7660 и 9-С-7760, и их продолжают использовать. Более того, комплекс получает новые носители, что указывает большие на планы Минобороны в отношении него.
Положительный опыт
Перспективный ракетный комплекс с гиперзвуковым боеприпасом «Кинжал» впервые представили публике в марте 2018 г., причем к этому времени первые носители с ракетами заступили на опытно-боевое дежурство. С самого начала сообщалось, что ракета «Кинжал» имеет уникальные летные характеристики, которые определяют ее боевые качества. В марте 2022 г. комплекс впервые смог показать свой потенциал за пределами испытательного полигона, и теперь гиперзвуковые ракеты регулярно запускаются по различным целям.
За последние два года российские ВКС накопили большой опыт эксплуатации и применения комплексов «Кинжал» по разным целям и в разных условиях. Очевидно, что изделие 9-А-7660 будет использоваться до конца Спецоперации и останется на вооружении после будущей победы. При этом можно ожидать, что статистика применения в будущем не испортится, и «Кинжал» останется одним из наиболее эффективных образцов на вооружении наших ВКС.
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