Новая версия Т-55: румынская компания представила танк TR-85 M1R

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Новая версия Т-55: румынская компания представила танк TR-85 M1R

Румынская компания Uzina Mecanică Bucureşti (входит в состав ROMARM – примерный аналог «Ростеха») на площадке оборонной выставки BSDA 2024 (Бухарест, 22-24 мая) представила модернизированный танк TR-85 M1R.

На новую модификацию устанавливаются: сенсоры лазерного и радиолокационного излучения, более мощный стабилизатор пушки SAE-85R; взамен старых ночных прицелов новые тепловизоры для командира и наводчика от местной компании Pro Optica; СУО, усовершенствованная до цифрового стандарта SCF Ciclop M-R; программный комплекс BC2A (Battle Command and Control Application) от L3 Harris Technologies; ряд цифровых интерфейсов.



Силовой агрегат получил предпусковой подогреватель для облегчения запуска двигателя. Танк обзавелся новыми гусеницами с увеличенным сроком службы. Стоимость работ по доведению машины до уровня TR-85 M1R не разглашается.



Улучшению подлежат танки TR-85 M1 Bizonul – это усовершенствованная версия TR-85, до уровня которой в 1997-2009 годах было доведено 56 машин. В свою очередь TR-85 производился в Румынии в 1986-1990 годах на базе советского среднего танка Т-55, при этом он относился к категории ОБТ. Всего было выпущено около 600 машин.

В 2023 году властями страны было заявлено о намерении модернизировать часть танкового парка. Это позволит укомплектовать подразделения техникой, пока в войска не будут поставлены приобретенные у США 54 единицы M1A2 Abrams (танковый батальон). Кроме того, возможно приобретение нескольких сотен южнокорейских K2.

13 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 09:23
    Без защиты от дронов... по теперешним временам, только с закрытых позиций, как мобильная пушка.
    1. КВУ-НСвД Звание
      КВУ-НСвД
      0
      Сегодня, 09:37
      Без защиты от дронов... по теперешним временам, только с закрытых позиций, как мобильная пушка.

      По нынешним временам любой танк - лишь самоходка с гладкостволом .
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 10:08
        Можно предположить, что технику будут модернизировать, дорабатывать и улучшать защиту от конкретной угрозы...
        Не знаю, кто окажется ловчее, но судя по тому, как происходило раньше, нет такой угрозы, против которой не находилось противоядие!!!
        Что то радикальное, ультимотивное, в расчёт не берём, пока... там угроза, последствия, обоюдно опасные.
      2. Капитан Пушкин Звание
        Капитан Пушкин
        +1
        Сегодня, 11:08
        Цитата: КВУ-НСвД
        Без защиты от дронов... по теперешним временам, только с закрытых позиций, как мобильная пушка.

        По нынешним временам любой танк - лишь самоходка с гладкостволом .

        На TR-85 всех модификаций пушка нарезная.
        1. КВУ-НСвД Звание
          КВУ-НСвД
          0
          Сегодня, 11:10
          TR-85 всех модификаций пушка нарезная.

          Согласен . Косяк . Каюсь . Но сути дела это не меняет
  2. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +4
    Сегодня, 09:34
    Я смотрю,на нем очень много румынских тепловизоров, молдавских оптических комплексов и прочих македонских прибамбасов . А занавесочки у командира плюшевые или бархатные ?
    1. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      0
      Сегодня, 09:46
      С чего Вв взяли, что румынская оптика никуда не годится?
      1. SanichSan Звание
        SanichSan
        +2
        Сегодня, 10:01
        Цитата: Юрась_Беларусь
        С чего Вв взяли, что румынская оптика никуда не годится?

        дайте подумать.... what наверно с того что нет ни одного свидетельства что "румынская оптика" куда-то годится. request ну кроме устных заявлений самих румынов. lol
        1. Юрась_Беларусь Звание
          Юрась_Беларусь
          0
          Сегодня, 10:17
          Много Вы слышали о белорусской оптике? А ведь её часто предпочитают российской, даже в космосе. Если в СМИ о чём то не пишут, это не значит, что его нет. Часто это не происходит потому что кому-то не нужны конкуренты.
      2. Себастьян Аристархович Перейра Звание
        Себастьян Аристархович Перейра
        0
        Сегодня, 10:56
        Разве я написал про то,что она никуда не годится ??? request
        Я написал про то,что если корове прицепить на спину крылья и нанести на бока тигровую окраску ,то она не превратится в небесного тигра и все равно не полетит!
        Я сейчас не очень сложно ответил ?!
  3. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +2
    Сегодня, 09:40
    Танки готовят для агрессии против Молдавии, Одесской области и Приднестровья.
    А так полным ходом всё готовятся к 3 Мировой войне.
    Мы же готовимся к Новой Великой Отечественной войне.
    Хотя при применении тактического ЯО-исход может быть любой.
    Одному Богу теперь будет известно, что и как закончится или начнётся.
    Уроки предидущих войн прошли для всего мира впустую
    1. Себастьян Аристархович Перейра Звание
      Себастьян Аристархович Перейра
      0
      Сегодня, 11:00
      Все верно. Бесконечное переписывание итогов ВОВ и 2 МВ привело к тому,что человечество забыло,как это ужасно,терять близких, голодать,жить в разрухе, в страху смерти и вообще,хорошо, если хотя бы жить !
      Прозрение придет позже ,но не всем !
      Кстати,вот эти румыны прозрели быстро и были безумно рады,что остались живы .
  4. Наган Звание
    Наган
    +1
    Сегодня, 10:31
    А пушка все та же, 100мм. Для середины прошлого века вполне ничего, но уже почти четверть нынешнего века прошла.
    Да и ВЛД похоже все та же, стальная плита, а не композит, даже без ДЗ.