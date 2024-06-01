От чего мы освободили западноевропейцев

Мешки с женскими волосами из Аушвица. Обратите внимание, что мешки нумеровались, а их содержимое взвешивалось, и на мешках указан вес

Расчет рентабельности СС использования заключенных в концентрационных лагерях Дневная прокатная плата в среднем – 6 рейхсмарок. За вычетом питания – 0,60 рейхсмарки. Средняя продолжительность жизни 9 месяцев = 270 х 5,30 рейхсмарки = 1 431 рейхсмарка. За вычетом амортизации одежды – 0,10 рейхсмарки. Выручка от рациональной утилизации трупов: 1. Золотые зубы. 2. Одежда. 3. Ценные вещи. 4. Деньги. За вычетом расходов на сжигание – 2 рейхсмарки. Средний чистый доход – 200 рейхсмарок. Суммарный доход через 9 месяцев – 1 631 рейхсмарка. Включая выручку от утилизации костей и пепла.

Знаменитая фотография плачущего парижанина при вступлении немецких войск в Париж. Как-то западноевропейцы не усвоили, что без советских солдат слезами они бы не отделались

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»