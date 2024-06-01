От чего мы освободили западноевропейцев
Знаменитая фотография плачущего парижанина при вступлении немецких войск в Париж. Как-то западноевропейцы не усвоили, что без советских солдат слезами они бы не отделались
Все-таки, от чего мы освободили европейцев? В предыдущей статье «Европа, Советскому солдату поклонись!» я эту тему оставил за рамками, поскольку она требует отдельных пояснений. Но теперь ее стоит рассмотреть, ибо при всей на первый взгляд общеизвестности в ней присутствуют и неочевидные стороны.
Вообще, говоря о немецких нацистах, нельзя забывать того простого факта, что Третий рейх просуществовал всего 12 лет вместо запланированного тысячелетия. Отсюда следует, что большая часть планов и намерений, которые у них имелись, они попросту не успели реализовать. Да и те планы, которые они начали реализовывать, вовсе не были доведены до конца. Красная Армия им в этом помешала.
Это немаловажное обстоятельство в истории нацистской Германии, которое нужно принимать во внимание в идеологических баталиях вокруг этого вопроса. Говоря об опасности немецкого нацизма для всех и каждого, нужно иметь в виду не только то, что они в действительности натворили, но и то, что они хотели сделать, но не смогли. Именно поэтому я много внимания уделяю всяким тонкостям и нюансам нацистской политики, что в Германии, что в Европе, что на оккупированных территориях.
Многих читателей это возмущает. Однако эти читатели явно не понимают, что в этих нюансах кроются следы нереализованных или начатых, но незавершенных планов нацистов, часто довольно плохо отраженных в документах. Это позволит увидеть всю картину целиком.
Для нас в целом не было особой нужды в разборе этих тонкостей, потому как то, что немецкие нацисты и их пособники натворили на оккупированной советской территории, в комментариях не нуждалось. Только для того, чтобы убедить европейцев чтить память советских солдат, надо показать то, что им угрожало, но до них не докатилось из-за вмешательства Красной Армии.
Власть без морали
Для начала документы. Вот самый любопытный из них.
Для тех, кто не понимает по-немецки, переведу:
Дневная прокатная плата в среднем – 6 рейхсмарок.
За вычетом питания – 0,60 рейхсмарки.
Средняя продолжительность жизни 9 месяцев = 270 х 5,30 рейхсмарки = 1 431 рейхсмарка.
За вычетом амортизации одежды – 0,10 рейхсмарки.
Выручка от рациональной утилизации трупов:
1. Золотые зубы.
2. Одежда.
3. Ценные вещи.
4. Деньги.
За вычетом расходов на сжигание – 2 рейхсмарки.
Средний чистый доход – 200 рейхсмарок.
Суммарный доход через 9 месяцев – 1 631 рейхсмарка.
Включая выручку от утилизации костей и пепла.
Документ не подписан и не датирован. Скорее всего, сохранилась выписка из оригинального документа. Но то, что в нем упоминается, было действительно реализовано и отразилось в других документах.
6 февраля 1943 года обергруппенфюрер СС и генерал ваффен-СС Освальд Поль составил отчет об использовании отнятой у евреев старой одежды в концлагерях Аушвиц и Люблин. Мужская, женская и детская одежда отнималась, собиралась и распределялась между разными получателями, что было отражено в этом отчете. Самое поразительное в этом отчете то, что в адрес рейхсминистерства экономики было отправлено: 400 вагонов или 2 700 тонн лохмотьев, 130 вагонов или 270 тонн перьевой набивки постельных принадлежностей, 5 вагонов или 19 тонн старья, а также вагон с 3 тоннами женских волос.
Связки иудейских молитвенных покрывал в Аушвице. Вероятно, они и проходили по категории «старье»
Эсэсовцев интересовали даже лохмотья. Тому была своя причина.
В то время синтетических тканей было еще мало, потому основная часть лохмотьев была из хлопковой, льняной или шерстяной основы. Хлопковые и льняные лохмотья годились в качестве сырья для производства качественной бумаги или нитроцеллюлозного пороха.
Использовались также женские и мужские волосы, остриженные с заключенных. В концлагерях их собирали в большие мешки или бочки. Мужские волосы, например, пересылались на фабрику Alex Zink, Filzfabrik AG недалеко от Нюрнберга для производства войлока и фетровых изделий, например, шляп или обувных стелек. Цена – 50 рейхспфеннигов за килограмм.
Мешки с женскими волосами из Аушвица. Обратите внимание, что мешки нумеровались, а их содержимое взвешивалось, и на мешках указан вес
Это все документы из сборника Macht ohne Moral, составленного Реймундом Шнабелем и изданного в 1957 году. Этот сборник выдержал пару изданий в ФРГ, переводился на другие европейские языки.
У Шнабеля была интересная биография. До войны он был функционером в Гитлерюгенде, а в 1941 году из-за попытки членовредительства был приговорен к смертной казни, но потом отправлен в Дахау, где и просидел до конца войны. В лагере он был членом подпольного комитета, а после войны занялся разоблачением нацистской политики.
В его сборнике довольно большая, хотя и фрагментарная подборка документов, касавшихся концлагерей и утилизации заключенных. Самое интересное, что теперь этот сборник стал редкостью. Он продается на букинистических сайтах. Электронная версия его труднодоступна. Точно зная название и автора, поиском по-немецки я нашел ее не с первой попытки.
Среди всей обширной литературы о нацистских концлагерях сборник Шнабеля выделяется тем, что он ничего не комментирует, а просто приводит документ за документом. Действительно, предстает картина власти без морали, как автор свой сборник и назвал.
Но меня эти лохмотья, ставшие добычей нацистов, поразили и долго не отпускали. Я все думал, что до какого состояния надо было дойти, чтобы позариться на лохмотья.
Но сборник Шнабеля дал еще пару документов.
Вот, например, обергруппенфюрер СС и генерал Ваффен-СС Освальд Поль пишет лично рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру 29 ноября 1944 года о том, что в отделении его хозяйственного ведомства СС в Ораниенбурге находятся в ремонте: 100 тысяч наручных часов, 39 тысяч карманных часов, 7,5 тысячи будильников, 350 карманных золотых часов, 40 карманных золотых часов с бриллиантами, 1,2 тысячи наручных золотых часов, а также 16 тысяч перьевых ручек.
Эсэсовцы отбирали у евреев все подряд: часы, перьевые ручки, кошельки и бумажники, ножницы, бритвенные лезвия. Все это потом распределялось. Бритвенные лезвия продавались, а перьевые ручки распределялись войскам и подводным лодкам. Поль писал Гиммлеру 13 мая 1943 года, что в распоряжение кригсмарине было передано 2 000 ручек, и каждой дивизии на фронте – по 300 перьевых ручек.
Это тоже крайне поразительно. В конце ноября 1944 года, когда Германия уже определенно стояла на пороге своего поражения, вот Гиммлеру нечем было больше заняться, кроме как рассмотрением вопроса о ремонте отнятых у евреев часов.
Или же в этом выражалось их мировоззрение грабителей, совершенно не отягощенных какой-либо моралью. Очень, надо сказать, специфическое мировоззрение.
Характерные черты немецкого нацизма
В адрес нацистов было отпущено немало всяких эпитетов. Их режим называли грабительским, разбойничьим, человеконенавистническим, людоедским, их политику именовали геноцидом и рабством, или фашистским ярмом, как выражались в ГДР. Все это так. Но в то же время остается ощущение, что эти эпитеты не полны, не отражают всей сущности нацистской власти и замыслов нацистов.
В идеологической борьбе важны именно точные определения, бьющие точно в голову и меняющие убеждения. Эмоции тут или бесполезны, или даже вредны, поскольку эмоции есть продукт некоторого внешнего впечатления. Как только впечатление ослабевает или исчезает, то исчезают и эмоции.
Лишь убеждение держится долго. Но в части убеждения идеологическая борьба против нацизма явно не удалась, на что указывает множество ныне существующих неонацистов. Да и позиция западноевропейцев, не ценящих память советских солдат – это тоже провал на идеологическом фронте.
Итак, убеждение. Но убеждение в чем?
В том, что немецкий нацизм был не только опасен, но и неизбежно затронул бы всех и каждого самым негативным образом. Поэтому его сокрушение стоило жертв и павшие в борьбе с ним достойны благодарной памяти.
Я предложу несколько наиболее характерных черт немецкого нацизма в доказательство этого тезиса. Пока они даются абрисно, но я намереваюсь эту тему развить в дальнейшем.
Черта первая – принципиальный отказ от гуманизма вообще. Человек с точки зрения немецких нацистов – это вещь. Причем это касалось не только неарийцев, но и самих немцев.
Сколько я не читал Гитлера, он нигде не говорит об отдельно взятом немце, его мире, желаниях и потребностях. Везде он оперирует абстрактными категориями: народ, рейх, жизненное пространство. Для него и его сторонников немцы выступают средством, например, средством вооруженной борьбы, средством заселения жизненного пространства и так далее.
Никакой индивидуальности – только средство вооруженной борьбы
Думаю, что нацисты сами себя считали вещами или точнее – принадлежностью рейха и каких-то его органов, вроде тех же СС, что и было фундаментальной, философской причиной их полного отказа от морали, выражавшегося в их действиях. Приняв такую философию, они утрачивали понятие о границе, за которой их действия становятся преступными и, похоже, не очень понимали, за что их судят после войны. Даже в знаменитой программе Lebensborn проступают черты, схожие с разведением породистого скота, что, скорее всего, было выработано лично Гиммлером, в прошлом дипломированным агрономом.
Черта вторая – люди немецкими нацистами делились на категории по принципу полезности для той абстрактной сущности, которой они служили. Самые полезные – арийцы, то есть собственно немцы.
За ними следовали те, которых нацисты рассчитывали со временем обратить в арийцев, то есть фольксдойче, этнические группы немецкого происхождения, вроде эльзасцев, а также близкие к немцам народы, вроде голландцев или норвежцев. Вообще, судя по тому, как настойчиво нацисты искали арийские элементы среди множества народов, например, потомков готов, они рассчитывали пополнить ряды арийцев за счет представителей других европейских народов.
Затем следовали люди, как-то ситуативно полезные для нацистов, из которых они вербовали своих союзников и пособников. В эту категорию они брали всех подряд, в том числе и людей, крайне далеких от их арийского идеала, лишь бы те соглашались им служить. Все эти итальянцы, венгры, румыны, прибалты, финны, французы, испанцы и многие другие ими рассматривались как временное средство, как пушечное мясо или исполнители грязной работы.
Наконец, далее следовали те, кого нацисты собирались полезно утилизировать, как до уничтожения, так и после.
Тут стоит отметить, что между категориями людей, воспринимаемых нацистами как временное средство и как объект полезной утилизации, не было четкой границы, несмотря на то, что первые уничтожали вторых. Очень легко немецкие нацисты обращали своих недавних союзников и пособников в заключенных концлагерей, например, как итальянцев, запросто с ними воевали.
Гитлеровцы успели повоевать в конце войны со всеми своими бывшими союзниками в Европе. Думается, что со временем нацисты собирались обратить своих временных союзников и пособников в объекты полезной утилизации.
Черта третья – прибыльность утилизации. Буквально, выжимание всего, до последнего пфеннига. Приведенные выше документы это вполне красноречиво показывают.
В этом нацисты сильно отличались от всех других нам известных сортов душегубов. Их, пожалуй, можно сблизить лишь с самыми закоренелыми разбойниками, еще с дореволюционной каторги, которые людей видели лишь как носителей интересовавших их ценностей. Но и здесь разбойник, убив и завладев вещами, сразу терял к жертве интерес, а вот немецкие нацисты – нет. Они даже с трупа пытались получить выгоду. В этом они сказали новое слово во всей длинной истории душегубства.
Насколько можно судить, предусматривалась некоторая стадиальность процесса утилизации.
Во-первых, ограничение в правах.
Во-вторых, заключение в концлагерь.
В-третьих, первое ограбление, то есть отнятие вещей.
В-четвертых, психологическая ломка, описанная психологом Бруно Беттельгеймом, сидевшим в Дахау и Бухенвальде.
В-пятых, употребление в качестве раба, непосредственно или напрокат.
В-шестых, умервщление.
В-седьмых, второе, так сказать, посмертное ограбление, то есть утилизация трупа. Часто применялся сокращенный процесс утилизации, исключавший использование труда узника.
И на каждой стадии должна была выручаться прибыль.
Не нужно думать, что это касалось только неарийцев. Например, программа Т4 по уничтожению психически больных предусматривала косвенную прибыль за счет сокращения затрат на содержание таких людей. Или вот, мне попадались упоминания о планах убивать в газовых камерах тяжело увечных немецких солдат, без рук и без ног, тоже чтобы сэкономить расходы.
Это, скажем так, система немецкого нацизма, реконструируемая по их делам, без словесной маскировки, в точном соответствии с евангельским принципом: «По плодам их узнаете их».
Берите цветы и идите к памятнику
Вот эти характерные черты нацизма и позволяют более точно сформулировать то, от чего мы освободили западноевропейцев. Мы их освободили от тотального превращения людей в вещи. Для нас это абсолютно неприемлемо и за пределами морали. За сокрушение такой системы стоило воевать.
В случае гипотетической победы нацистов, если бы Советский солдат не пришел в Европу, все это прямо и непосредственно угрожало бы западноевропейцам, и это логически выводится из всего вышесказанного. С таким мировоззрением немецкие нацисты рассматривали всех людей лишь как объект грабежа, независимо от расовой, национальной, религиозной принадлежности. В том числе, конечно, французов, датчан, итальянцев и всех других.
То, что они не стали жертвами этой системы, я объясняю стечением обстоятельств; они были завоеваны и в массе своей подчинились нацистам еще до того, как эта система оформилась. К тому же, большую часть западноевропейцев нацисты признавали временно полезными для себя, да и у них были более сильные противники. Эту систему нацисты повернули в первую очередь против тех, в ком они видели для себя большую угрозу, чем плачущие французы в Париже при виде немецких колонн. Этот вопрос мы разберем подробнее потом.
Но в случае своей победы нацисты, несомненно, взялись бы и за западноевропейцев.
Во-первых, потому что утилизация и уничтожение – это прибыль.
Во-вторых, нужно было наделить награжденных высшими наградами хорошими поместьями. Гитлер обещал своим солдатам землю. Но надел на востоке – это для рядовых солдат, скажем, с Мекленбурга, Саксонии, Тюрингии. Для награжденных Рыцарским крестом с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами (27 человек) и с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами (один – Ганс-Ульрих Рудель) пристойно было бы большое поместье со средневековым замком, виноградниками, хозяйством во Франции, Бельгии, Испании, Италии.
Вот он – единственный награжденный Рыцарским крестом с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами Ганс-Ульрих Рудель. По его словам, уничтожил 519 танков, 800 автомобилей, 150 орудий, четыре бронепоезда и повредил линкор «Марат» в Ленинграде. Разве ему Гитлер не пожаловал бы поместье с замком и виноградником где-нибудь в живописном районе Франции?
Прежних владельцев эти поместий – в концлагерь и крематорий. Кто бы им помешал это сделать?
Да что там западноевропейцы! Нацисты безжалостно уничтожали своих вчерашних соратников, проигравших в стычке за власть или в чем-то отклонившихся от воли фюрера. Вряд ли можно сомневаться, что в случае гипотетической победы нацисты стали бы применять чистки арийцев в гораздо больших масштабах, чем это наблюдалось. Особенно во время борьбы за пост фюрера. В этом, на мой взгляд, заключалось зерно саморазрушения нацизма.
Насколько можно судить, у описанного выше мировоззрения не было или, во всяком случае, не просматривалось никаких доктринальных ограничений. Система прибыльной утилизации и уничтожения крутилась бы до тех пор, пока не вызвала бы или внутреннюю распрю, или объединение против нацистов оставшихся противников.
Даже если бы немецким нацистам удалось свалить СССР, то оставались бы еще США и Япония, которые могли бы отложить собственные счеты ради устранения общей опасности.
Если капиталисты договорились с коммунистами ради сокрушения нацистской Германии, то почему американцы не смогли бы договориться с японцами ради разгрома нацистов?
Вторая мировая была ужасной. Но без Советского солдата, который пришел и покончил с нацизмом в Германии, она была бы несопоставимо более ужасной, кровавой и разрушительной.
А теперь, товарищи западноевропейцы, берите цветы и идите к памятнику Советским солдатам!
Момент освобождения Освенцима 27 января 1945 года.
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