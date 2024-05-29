Индийская армия создала противотанковую установку на базе трактора

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Индийская армия создала противотанковую установку на базе трактора

На фоне модернизации вооруженных сил Индии в войсках подогревается творческий ажиотаж, в результате которого рождаются уникальные изделия. Это явление называется Jugad, что переводится с хинди как «гениальная импровизация».

Индийская армия разработала креативное и инновационное решение для повышения своих противотанковых возможностей

- говорится в местном издании IDRW.



Военные модифицировали трактор под самоходную противотанковую установку. СПТРК оснащен одной готовой к выстрелу ПТУР «Конкурс-М» и может нести еще четыре ракеты для быстрой перезарядки.

Использование индийской армией трактора в качестве мобильной противотанковой платформы демонстрирует ее способность адаптироваться и импровизировать перед лицом оперативных требований

- отмечается в издании.

Как указывается, это экономически эффективное решение потенциально может увеличить количество пусковых установок при развертывании войск, укрепив возможности противотанковой обороны армии.

Концепция Jugad не является чем-то новым для индийской армии. Вооруженные силы имеют долгую историю новаторских модификаций и адаптации существующей техники в соответствии с конкретными требованиями поля боя. Этот изобретательный подход не только решает проблемы со снабжением, но и способствует развитию культуры самостоятельности при преодолении трудностей

- поясняется в издании.
2 комментария
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  1. Mister X Звание
    Mister X
    +1
    Сегодня, 06:56
    Мирный индийский трактор отразил вероломное нападение, сбив при этом 8 самолетов, уничтожив 30 танков и до 1000 единиц живой силы противника.

    После чего включив маршевые двигатели скрылся в околоземном пространстве. Тракторист чувствует себя хорошо.
    Полет проходит нормально.
    laughing
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 06:57
    А мы тут, помнится, смеялись над креативностью сумрачного украинского технического гения...
    Да украинцы смотрят на сие чудо и тихо плачут в сторонке от зависти...
    lol