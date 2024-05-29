Французская пресса: «Итог был бы совсем другим, если бы на Украине воевали западные силы»

Таким образом, если западные танки и показали себя значительно более эффективными и стойкими, в том числе в части защиты экипажей, чем российские и советские образцы, тем не менее они несут такие же потери

Противники продолжают находиться под сильным влиянием советских доктрин, что делает конфликт нестандартным для сражения, в котором члены НАТО, использующие западную доктрину, будут бороться с Россией

Итог был бы совсем другим, если бы там воевали западные силы