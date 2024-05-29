Французская пресса: «Итог был бы совсем другим, если бы на Украине воевали западные силы»

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Французская пресса: «Итог был бы совсем другим, если бы на Украине воевали западные силы»

На Западе пытаются найти объяснение большим потерям в предоставленной Украине технике, которая, как полагают обозреватели из «цивилизованного мира», по всем параметрам превосходит российские образцы.

Как указывается во французском издании Meta-defense, на данный момент из 130 Leopard 2 подтверждена потеря 37 единиц, в частности 16 было уничтожено, а 21 был поврежден, оказался трофеем или был брошен. При этом данные танки передавались постепенно, с февраля 2023 года.



Первые M1A1 Abrams были доставлены из США на Украину в конце сентября 2023 года. Из 31 экземпляра 4 определены как потерянные: два уничтоженных и по одному поврежденному и брошенному [явно заниженная статистика].

Из 14 британских Challenger 2 потерян только один, причину чего, считает автор, следует искать в меньшем использовании ВСУ «этой весьма тяжелой модели, которая легко теряет мобильность».

Таким образом, если западные танки и показали себя значительно более эффективными и стойкими, в том числе в части защиты экипажей, чем российские и советские образцы, тем не менее они несут такие же потери

- отмечается в прессе.

Как утверждает западный автор, большая часть ВС РФ и ВСУ состоит из мобилизованных солдат, не получивших необходимой подготовки, которой, видите ли, обладают американские, британские или французские солдаты.

Поэтому, как он рассуждает, несмотря на несравненную закалку ВС РФ и ВСУ, обе армии «не способны организовать нормальный общевойсковой бой, чтобы выйти из тупика, в котором они оказались».

Противники продолжают находиться под сильным влиянием советских доктрин, что делает конфликт нестандартным для сражения, в котором члены НАТО, использующие западную доктрину, будут бороться с Россией

- считает автор.

С его слов, у обеих армий отсутствуют цифровые системы управления и передачи информации [имеются ввиду АСУВ], такие как французская Scorpion. А они как раз и позволяют эффективно проводить общевойсковые операции.

Итог был бы совсем другим, если бы там воевали западные силы

- делает вывод французский автор.

32 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. PASus Звание
    PASus
    +21
    Сегодня, 05:46
    Всё правильно, итог был бы другим, вместо кучи чубытых трупов были бы евротрупы.
    Удивительная самонадеянность или глупость французов, при том что конфликт в таком случае перерос в глобальный.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +9
      Сегодня, 05:56
      Если бы у бабы было"это", она была бы дедом.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +6
      Сегодня, 06:16
      Если бы на Украине вместо украинцев воевали бы европейцы, мы бы уже под Берлином стояли.
      Франция обладает крошечной сухопутной армией с мизерным количеством бронетехники, которую ВС РФ за неделю на ноль помножит. am
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 06:24
        Ну,это слишком отимистично.Глядя на мир и руководство страны..А так ,да.Никогда им не понять того ожесточения с которым воюют русские.Это касается и того,что в данный момент мы сражаемся с такими же упорными воинами.Только с повернутыми мозгами..
    3. BecmepH Звание
      BecmepH
      +2
      Сегодня, 06:50
      Цитата: PASus
      евротрупы.

      Прекрасное определение!
  2. bar Звание
    bar
    +9
    Сегодня, 05:48
    Этого бодрого франуцского петуха на фронт бы, там бы он показал пример правильной военной подготовки и раскрыл бы все преимущества натовской техники.
  3. edeligor Звание
    edeligor
    +11
    Сегодня, 05:50
    Западные эльфы, мать их! Как достал этот снобизм и надменность! И ещё, меня выбешивает то, что каждый их чих тут же ретранслируется нашими СМИ. А на эту дурь в статье лишь спрошу-какой уровень потерь допустим в подразделениях НАТО? И отвечу-кишка слаба вам супротив русских! Если только дойчеры с их орднунгом и то, видно время прошло...
    1. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      0
      Сегодня, 06:52
      Время прошло. В бундесвере, каждую пятницу всем кто не в наряде -- выходной на субботу-воскресенье. Поэтому в поездах по пятницам места заняты, едут по домам, играют к карты.
  4. Оптимус_Прайм Звание
    Оптимус_Прайм
    +4
    Сегодня, 05:51
    Если я не ошибаюсь, то русская армия уже была в Париже.
  5. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +4
    Сегодня, 05:53
    Запад таки влезет в Украину, уж очень плохо они помнят историю. Глупая западная цивилизация так уверена в своем превосходстве над нами, что воины с ними, похоже, не избежать.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +9
      Сегодня, 06:03
      Согласен, запад влезет на Украину. Но мы сами создаём у запада иллюзию в безнаказанности своими "красными линиями, "озабоченностями", "сигналами"... Если бы в марте 2022 года занялись не "выпрашиванием договорняка", а начали бы сбивать беспилотники над Черным морем (которые наводят вооружение для ударов по территориям России) и всего того, что летало и летает над Украиной (над Украиной была же объявлена бесполетная зона) запад бы так себя не вел.
      1. Южноукраинец Звание
        Южноукраинец
        +1
        Сегодня, 06:35
        . а начали бы сбивать беспилотники над Черным морем (которые наводят вооружение для ударов по территориям России)

        Согласен. Только вот что бы совесть не мучила, надо отправить наше подразделение с самыми "дальними" беспилотниками на Кубу и начать летать вдоль побережья штатов, на таком же удалении как и их Риперы. Если собью, значит руки абсолютно развязаны.
  6. Setavr Звание
    Setavr
    +15
    Сегодня, 05:53
    ...как в Афганистане?
    Правительство Афганистана обученное по устаревшим советским доктринам продержалось 3 года после ухода СССР.
    Правительство Афганистана обученное по современным западным доктринам продержалось... 12 часов после ухода США.
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      0
      Сегодня, 06:53
      Оно не продержалось 12 часов, а эвакуировалось 12 часов. Время вроде одно и то же, а разница существенная. Доктрина панической эвакуации из Кабула, бросая технику и снаряжение продолжает славные боевые традиции Дюнкерка и Сайгона.
  7. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +6
    Сегодня, 05:56
    Петухи , они такие ... Самоуверенные и безмозглые .
    А если серьезно , то журналюга просто зарабатывает ребятишкам на молочишко , кропая подобные трендовые статейки
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:01
    «Итог был бы совсем другим, если бы на Украине воевали западные силы» —

    "Если бы у бабушки был хрен,
    она не была бы дедушкой,
    она была бы бабушкой с хреном" ...
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 06:03
    Итог был бы совсем другим, если бы там воевали западные силы
    - делает вывод французский автор.
    написано для своего обывателя, написано так, как им надо все это приподнести...
    Похоже они перестаралась пугая своего обывателя, струхнули их военные, напуган обыватель и никто не рвётся в ряды защитников, зато ряды потенциальных бегунков, обширное некуда!
  10. 78bor1973 Звание
    78bor1973
    +1
    Сегодня, 06:04
    И каким образом цифровая система управления помогла-бы победить в бою? Запудрила-бы противнику мозг?
    1. Б-15 Звание
      Б-15
      +2
      Сегодня, 06:14
      Сетецентрическое управление войсками у них развито лучше. Особенно у Франции. Она здесь лидер.
      Но они ещё не все наши подарки от РЭБ и им подобных видели.
      С системой единого управления противник имеет лучшую осведомлённость и более гибкое управление войсками. Оперативность принятия решений намного быстрее и эффективнее. Поэтому нам надо учится и догонять.
      А когда догоним, то обязательно перегнать!
  11. Дилетант Звание
    Дилетант
    +4
    Сегодня, 06:05
    Итог был бы совсем другим, если бы там воевали западные силы

    Автор абсолютно прав. Если бы сейчас на Украине воевали НАТОвские солдаты, то их бы давно разбили бы в пух и прах. А сейчас воюют одни русские* с другими русскими*, но одни вооружены западным оружием, а другие - модернизированным советским. Правда и там и там велика доля еще
    советского оружия.
    * - под словом "русские" подразумеваются все люди, проживающие на территории СССР: русские, украинцы, татары, чеченцы и многое-многие другие.
  12. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +2
    Сегодня, 06:06
    Французская пресса: «Итог был бы совсем другим, если бы на Украине воевали западные силы»
    Приезжай..фашистская лягушка..милости просим...
  13. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 06:10
    Совершенно согласен с французской. Если экипажи укомплектовать
  14. maiman61 Звание
    maiman61
    +1
    Сегодня, 06:15
    Итог был бы совсем другим, если бы Европа превратилась в радиоактивную пустыню!
  15. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +2
    Сегодня, 06:17
    гомосеки хотят повоевать с Громозеками.. laughing
  16. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 06:21
    Совершенно согласен с французской прессой. Если экипажи укомплектовать представителями ЛГБТ, то они бы показали этим противным русским.
    Примерный состав экипажа:
    Мехвод - девушка трансгендер
    Командир - гей
    Заряжающий - лесбиянка
    Командир орудия - квир
    Отличный экипаж!
  17. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +1
    Сегодня, 06:22
    Итог был бы совсем другим, если бы там воевали западные силы

    Ну да, уже бы самый Ленивый русский Ванька слез с печи, достал и наточил топор.
  18. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 06:24
    Лихо. Французишко совсем в разнос пошёл. Скорее всего тот ещё дypак набитый, но болтливый. Как их постоянно квакающий президентик.
  19. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 06:25
    Конечно другим: оставшиеся в живых сейчас бы осваивали луки и стрелы.
  20. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 06:30
    Итог был бы совсем другим, если бы там воевали западные силы
    Ну конечно если бы в западной технике сидели европейские или англосаксонские экипажа она просто не горела и не могла быть уничтожена. Итог был бы таким же за исключением того, что количество заморских трупов исчислялось тысячами или как сегодня украинские сотнями тысяч. Дальше больше
    обе армии «не способны организовать нормальный общевойсковой бой, чтобы выйти из тупика, в котором они оказались»
    А француз может сказать какая из стран НАТО сегодня может организовать "нормальный общевойсковой бой" с современной армией противника, а не с повстанцами (партизанами) или слабо вооруженной армией? Помнится "славную" французскую армию хорошо побили в свое время вьетнамцы не имеющие на то время нормального оружия. Где после этого французы, немцы, англосаксы одерживали победы (Ирак не считать, т.к. не было настоящего сопротивления).
  21. Андрей ВОВ Звание
    Андрей ВОВ
    +1
    Сегодня, 06:36
    Какая то жаба квакает из болота... Или петушок орет из за забора....
  22. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +1
    Сегодня, 06:46
    Какая самонадеянность. При других условиях парижа не стало бы. Делов то!
  23. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 07:03
    Советская доктрина ведения боевых действий как р