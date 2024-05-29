Французская пресса: «Итог был бы совсем другим, если бы на Украине воевали западные силы»
На Западе пытаются найти объяснение большим потерям в предоставленной Украине технике, которая, как полагают обозреватели из «цивилизованного мира», по всем параметрам превосходит российские образцы.
Как указывается во французском издании Meta-defense, на данный момент из 130 Leopard 2 подтверждена потеря 37 единиц, в частности 16 было уничтожено, а 21 был поврежден, оказался трофеем или был брошен. При этом данные танки передавались постепенно, с февраля 2023 года.
Первые M1A1 Abrams были доставлены из США на Украину в конце сентября 2023 года. Из 31 экземпляра 4 определены как потерянные: два уничтоженных и по одному поврежденному и брошенному [явно заниженная статистика].
Из 14 британских Challenger 2 потерян только один, причину чего, считает автор, следует искать в меньшем использовании ВСУ «этой весьма тяжелой модели, которая легко теряет мобильность».
- отмечается в прессе.
Как утверждает западный автор, большая часть ВС РФ и ВСУ состоит из мобилизованных солдат, не получивших необходимой подготовки, которой, видите ли, обладают американские, британские или французские солдаты.
Поэтому, как он рассуждает, несмотря на несравненную закалку ВС РФ и ВСУ, обе армии «не способны организовать нормальный общевойсковой бой, чтобы выйти из тупика, в котором они оказались».
- считает автор.
С его слов, у обеих армий отсутствуют цифровые системы управления и передачи информации [имеются ввиду АСУВ], такие как французская Scorpion. А они как раз и позволяют эффективно проводить общевойсковые операции.
- делает вывод французский автор.
Информация